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الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

12/15/2024 1:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024، والأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.


وتضمن البلاغ أن يكون الخميس الموافق 26 كانون الأول 2024 عطلة رسمية للموظفين والطَّلبة المسيحيين.


واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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