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أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

12/15/2024 1:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن الأجواء المستقرة ستستمر في المملكة حتى نهاية الثلث الثاني من شهر كانون الأول، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، يصاحبه رياح شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة، مع احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية، خاصة في المناطق الجنوبية والبادية.
وأشار آل خطاب إلى أن التحليلات الجوية تشير إلى احتمالية عودة الأمطار في الثلث الأخير من الشهر مع بداية مربعانية الشتاء، التي تبدأ في 21 كانون الأول، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة حالات جوية ماطرة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها مع اقترابها.
وأوضح آل خطاب: على الرغم من تأخر الأمطار، لا يمكن الحكم على الموسم المطري الآن، حيث يستمر الموسم حتى النصف الأول من شهر أيار. نأمل أن تحمل الفترات القادمة المزيد من الخير.









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