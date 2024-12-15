تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومائل للدفئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.
MENAFN15122024000208011052ID1108993993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.