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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

12/15/2024 1:08:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومائل للدفئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.

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