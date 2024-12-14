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(الالعاب الشتوية الكويتي): مشاركة ناجحة لمنتخب الكويت للكيرلينغ في بطولة قطر الدولية الودية

12/14/2024 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 12 (كونا) -- قال نادي الالعاب الشتوية الكويتي اليوم السبت إن مشاركة منتخب الكويت للكيرلينغ في بطولة قطر الدولية الودية تأتي ضمن المعسكر التدريبي الاول لدول غرب آسيا.
واوضح مشرف المنتخب وليد حمادة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن مشاركة المنتخب في هذا التجمع الآسيوي الذي ضم 4 منتخبات هي السعودية وايران وقطر المستضيفة اضافة الى الكويت تأتي في إطار استعدادهم للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقرر اقامتها في مدينة (هاربين) بالصين في شهر فبراير المقبل.
واشار حمادة الى ان المنتخب شارك في البطولة والمعسكر بخمسة لاعبين هم مريم الخرس وفاطمة عبداللطيف وأحمد الشايع وسعود الكندري وعلي البحيري.
ولفت الى أن هذه المشاركة شكلت فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين اللاعبين واللاعبات وتطوير مستوياتهم الفنية لاسيما ان جميع هذه المنتخبات تسعى للتجهيز الامثل للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.
واكد أن النادي وبدعم كبير من مجلس الإدارة برئاسة فهيد العجمي سيسعى في الفترة المقبلة لتكثيف الاستعدادات لضمان تحقيق نتيجة مشرفة بالدورة الآسيوية مشيدا بجهود اللاعبات واللاعبين الكويتيين في التدريبات والبطولة وبالتنظيم المميز للجانب القطري لهذا التجمع الرياضي الذي جاء ناجحا بكافة المقاييس.
يذكر أن نادي الالعاب الشتوية الكويتي سيشارك بالدورة الآسيوية في الصين ببعثة هي الأكبر له على الاطلاق بألعاب الهوكي على الجليد والاستعراض على الجليد (الفيغر) والتزلج على الجليد والتزلج السريع اضافة الى (الكيرلينغ). (النهاية)

س س س / ر ج



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