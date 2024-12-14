(الالعاب الشتوية الكويتي): مشاركة ناجحة لمنتخب الكويت للكيرلينغ في بطولة قطر الدولية الودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 14 - 12 (كونا) -- قال نادي الالعاب الشتوية الكويتي اليوم السبت إن مشاركة منتخب
الكويت للكيرلينغ في بطولة قطر الدولية الودية تأتي ضمن المعسكر التدريبي الاول لدول غرب آسيا.
واوضح مشرف المنتخب وليد حمادة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن مشاركة المنتخب في هذا التجمع الآسيوي الذي ضم 4 منتخبات هي السعودية وايران وقطر المستضيفة اضافة الى الكويت تأتي في إطار استعدادهم للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقرر اقامتها في مدينة (هاربين) بالصين في شهر فبراير المقبل.
واشار حمادة الى ان المنتخب شارك في البطولة والمعسكر بخمسة لاعبين هم مريم الخرس وفاطمة عبداللطيف وأحمد الشايع وسعود الكندري وعلي البحيري.
ولفت الى أن هذه المشاركة شكلت فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين اللاعبين واللاعبات وتطوير مستوياتهم الفنية لاسيما ان جميع هذه المنتخبات تسعى للتجهيز الامثل للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.
واكد أن النادي وبدعم كبير من مجلس الإدارة برئاسة فهيد العجمي سيسعى في الفترة المقبلة لتكثيف الاستعدادات لضمان تحقيق نتيجة مشرفة بالدورة الآسيوية مشيدا بجهود اللاعبات واللاعبين الكويتيين في التدريبات والبطولة وبالتنظيم المميز للجانب القطري لهذا التجمع الرياضي الذي جاء ناجحا بكافة المقاييس.
يذكر أن نادي الالعاب الشتوية الكويتي سيشارك بالدورة الآسيوية في الصين ببعثة هي الأكبر له على الاطلاق بألعاب الهوكي على الجليد والاستعراض على الجليد (الفيغر) والتزلج على الجليد والتزلج السريع اضافة الى (الكيرلينغ). (النهاية)
س س س / ر ج
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