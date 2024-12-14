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إعصار (شيدو) يضرب جزيرة مايوت الفرنسية بالمحيط الهندي

12/14/2024 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 12 (كونا) -- ضرب الإعصار (شيدو) اليوم السبت جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي حيث أعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى بعد أن أودى الاعصار بحياة شخصين على الأقل وتسبب في أضرار مادية كبيرة.
واكد وزير الداخلية الفرنسي المستقيل برونو ريتايلو أن "الدولة في حالة استنفار كامل في مواجهة المحنة المأساوية التي يعيشها سكان جزيرة مايوت" بعد الاعصار القوي.
وقدم ريتايلو عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) صورة عن اجتماع الأزمة الوزاري حول الوضع في الجزيرة الفرنسية والذي يشارك فيه حاليا الى جانب رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنها أرسلت 110 من قوات الأمن ورجال الإطفاء إلى الجزيرة التي تقع بين مدغشقر والبر الرئيسي لإفريقيا كما انها سترسل 140 آخرين يوم غد الأحد.
ومن جهتها اكدت وزيرة الصحة المستقيلة جينيفيف داريوسيك أنه "في هذا الوقت يتأثر النظام الصحي بشكل خطير مع تدهور الوصول إلى الرعاية" في جزيرة مايوت حيث تعرض المركز الاستشفائي "لأضرار مادية كبيرة".
واكدت عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) "نحن ننظم التسليم الطارئ للمراكز الصحية المتنقلة لتعزيز قدرتنا على رعاية الضحايا".
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد وضعت الجزيرة في حالة "تأهب قصوى" بسبب الاعصار وحذرت السكان بضرورة البقاء في منازلهم إذ تصل سرعة الرياح إلى حوالي 226 كم في الساعة. (النهاية)

م ع / م م ج




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