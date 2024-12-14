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واشنطن تؤكد دعمها لكوريا الجنوبية ومواطنيها وعملياتها الديمقراطية بعد إقالة الرئيس سوك يول

12/14/2024 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 14 – 12 (كونا) -– اكدت الولايات المتحدة اليوم السبت دعمها لكوريا الجنوبية ومواطنيها وعملياتها الديمقراطية وسيادة القانون وذلك بعد ساعات من تصويت البرلمان على إقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بعد فرضه الاحكام العرفية في البلاد.
وذكرت الخارجية الامريكية في بيان صحفي ان التزام الولايات المتحدة بالتحالف مع كوريا الجنوبية "ثابت لا يتزعزع" مشيرة الى ان هذا التحالف قطع في السنوات الأخيرة "خطوات هائلة".
واعرب البيان عن تطلع واشنطن الى الشراكة مع كوريا الجنوبية لتحقيق المزيد من التقدم مضيفا "نحن على استعداد لمواصلة هذا العمل مع القائم بأعمال الرئيس هان داك سو وحكومة جمهورية كوريا لتعزيز مصالحنا المتبادلة وقيمنا المشتركة".
وكانت وكالة (يونهاب) الكورية للانباء قد ذكرت انه جرى ايقاف الرئيس سوك يول عن اداء مهامه في تمام الساعة 24ر7 مساء بالتوقيت المحلي في اللحظة التي وصل فيها قرار البرلمان بالاقالة الى مكتبه بعد حوالي ساعتين ونصف من اقراره.
يذكر ان البرلمان اقر مقترحا باقالة الرئيس الكوري الجنوبي باغلبية 204 اصوات مقابل 85 صوتا مع امتناع ثلاثة عن التصويت وثمانية اخرى باطلة بعدما ادلى جميع اعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو باصواتهم. (النهاية)

ا م م / م م ج




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