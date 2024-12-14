منتخبا الكويت والإمارات يتأهلان إلى نهائي كأس الخليج العربي للبادل 2024 لفئة الرجال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- تأهل منتخبا الكويت والإمارات اليوم السبت إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي للبادل 2024 (فئة الرجال) والمقرر له يوم غد بعد فوزهما على منتخبي قطر والبحرين تواليا.
وفي منافسات رابع أيام البطولة تمكن منتخب
الكويت من الفوز على نظيره القطري بنتيجة أشواط (2 - 1) في مواجهة جاءت متكافئة من الجانبين.
وفي المباراة الثانية فاز منتخب الإمارات على نظيره البحريني بنتيجة أشواط (2 - 0) ليلاقي في نهائي البطولة منتخب الكويت.
وفي منافسات السيدات تتبقى مباراة
واحدة فاصلة تقام يوم غد بين منتخبي الكويت ونظيره العماني يحصل المنتصر فيها على لقب البطولة.
وتشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات في منافسات فئة الرجال وهي الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وأربعة منتخبات في منافسات فئة السيدات هي الكويت والسعودية وعمان والإمارات. (النهاية)
م ي م / م ص ع
MENAFN14122024000071011013ID1108993687
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