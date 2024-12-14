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منتخبا الكويت والإمارات يتأهلان إلى نهائي كأس الخليج العربي للبادل 2024 لفئة الرجال

12/14/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- تأهل منتخبا الكويت والإمارات اليوم السبت إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي للبادل 2024 (فئة الرجال) والمقرر له يوم غد بعد فوزهما على منتخبي قطر والبحرين تواليا.
وفي منافسات رابع أيام البطولة تمكن منتخب الكويت من الفوز على نظيره القطري بنتيجة أشواط (2 - 1) في مواجهة جاءت متكافئة من الجانبين.
وفي المباراة الثانية فاز منتخب الإمارات على نظيره البحريني بنتيجة أشواط (2 - 0) ليلاقي في نهائي البطولة منتخب الكويت.
وفي منافسات السيدات تتبقى مباراة واحدة فاصلة تقام يوم غد بين منتخبي الكويت ونظيره العماني يحصل المنتصر فيها على لقب البطولة.
وتشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات في منافسات فئة الرجال وهي الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وأربعة منتخبات في منافسات فئة السيدات هي الكويت والسعودية وعمان والإمارات. (النهاية)

م ي م / م ص ع


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