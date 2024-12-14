اختتام أعمال القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في اسطنبول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 14 - 12 (كونا) -- اختتمت القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي أعمالها اليوم السبت بعدما ناقشت على مدى يومين قضايا تخص الذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من المفكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في كلمة ألقاها بختام القمة التي نظمتها الدائرة إنه تمت مناقشة فرص التعاون خلال الندوات واللقاءات التي عقدت على هامش الفعالية.
وأوضح ألطون أن شخصيات عديدة من مختلف القطاعات والتخصصات ساهمت في القمة لافتا إلى أن 175 ضيفا وأكثر من ألفي مستمع من 30 دولة حضروا الفعالية التي تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتناولت النسخة الرابعة من القمة أحدث التطورات والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة فعاليات ونقاشات دارت حول محور (الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال: التوجهات والتحديات والتحولات). (النهاية)
ط أ / ر ج
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