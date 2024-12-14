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اختتام أعمال القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي في اسطنبول

12/14/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 14 - 12 (كونا) -- اختتمت القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي أعمالها اليوم السبت بعدما ناقشت على مدى يومين قضايا تخص الذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من المفكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في كلمة ألقاها بختام القمة التي نظمتها الدائرة إنه تمت مناقشة فرص التعاون خلال الندوات واللقاءات التي عقدت على هامش الفعالية.
وأوضح ألطون أن شخصيات عديدة من مختلف القطاعات والتخصصات ساهمت في القمة لافتا إلى أن 175 ضيفا وأكثر من ألفي مستمع من 30 دولة حضروا الفعالية التي تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتناولت النسخة الرابعة من القمة أحدث التطورات والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة فعاليات ونقاشات دارت حول محور (الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال: التوجهات والتحديات والتحولات). (النهاية)

ط أ / ر ج



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