الدوري الفرنسي: التعادل السلبي يحسم لقاء (موناكو) و(ريمس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 14 - 12 (كونا) -- حسم التعادل السلبي المواجهة بين (موناكو) ومضيفه (ريمس) في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد (أوغيست دولون) اليوم السبت ضمن الجولة ال15 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وعلى الرغم من محاولات الفريقين للتسجيل إلا ان المباراة انتهت دون أي هدف.
وبهذه النتيجة يستقر (موناكو) في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 30 نقطة بينما يقع فريق (ريمس) في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.
وفي مباريات
اخرى من نفس الجولة تعادل فريق (مرسيليا) ومنافسه (ليل) بهدف نظيف لكل منهما فيما تعادل (اوكسير) ومنافسه (لانس) بهدفين. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN14122024000071011013ID1108993685
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