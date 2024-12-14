الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (ريال مدريد) وجاره (رايو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 14 - 12 (كونا) -- سقط (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها امام جاره (رايو باييكانو) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (رايو) بهدفين على ملعب (باييكاس) جاء الأول بتوقيع أوناي لوبيز في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء فيما أضاف زميله الغاني خالد عبدالمؤمن الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وبعد ثلاث دقائق نجح (ريال مدريد) في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر لاعب
الوسط الأوروغوياني فيدي فالفيردي ثم أضاف زميله البريطاني جود بيلينغهام هدف التعادل في الدقيقة 45.
وسجل البرازيلي رودريغو هدف التقدم للريال في الدقيقة 56 من زمن اللقاء لكن المهاجم إسحاق بالازون سارع في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع (ريال مدريد) رصيده إلى 37 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة فيما رفع (رايو) رصيده إلى 20 نقطة في المركز 13 بالترتيب.
وتجمع الجولة غدا الأحد بين (أتلتيكو مدريد) الثالث في الترتيب وجاره (خيتافي) قبل ساعات من اختتام المتصدر (برشلونة) منافساتها باستضافة (ليغانيس) غدا الأحد ايضا. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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