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الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (ريال مدريد) وجاره (رايو)

12/14/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 14 - 12 (كونا) -- سقط (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها امام جاره (رايو باييكانو) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (رايو) بهدفين على ملعب (باييكاس) جاء الأول بتوقيع أوناي لوبيز في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء فيما أضاف زميله الغاني خالد عبدالمؤمن الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وبعد ثلاث دقائق نجح (ريال مدريد) في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر لاعب الوسط الأوروغوياني فيدي فالفيردي ثم أضاف زميله البريطاني جود بيلينغهام هدف التعادل في الدقيقة 45.
وسجل البرازيلي رودريغو هدف التقدم للريال في الدقيقة 56 من زمن اللقاء لكن المهاجم إسحاق بالازون سارع في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع (ريال مدريد) رصيده إلى 37 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة فيما رفع (رايو) رصيده إلى 20 نقطة في المركز 13 بالترتيب.
وتجمع الجولة غدا الأحد بين (أتلتيكو مدريد) الثالث في الترتيب وجاره (خيتافي) قبل ساعات من اختتام المتصدر (برشلونة) منافساتها باستضافة (ليغانيس) غدا الأحد ايضا. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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