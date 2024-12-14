موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة السالمية تسفر عن تحرير 2736 مخالفة مرورية وضبط 31 مطلوبا ومخالفا.
بيروت - الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيذ بمقتل شخص على إثر غارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق (الخردلي) الذي يربط بين منطقتي (النبطية) و(مرجعيون) في جنوب لبنان وتضيف أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في البلدات الحدودية الجنوبية.
طوكيو - الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية تصوت لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سيوك - يول بسبب محاولته "الفاشلة" لفرض الأحكام العرفية حيث أيد المقترح 204 أعضاء مقابل معارضة 85 عضوا في حين امتنع ثلاثة عن التصويت وجاءت ثمانية أصوات باطلة.
باريس - الإعصار (شيدو) يضرب جزيرة (مايوت) الفرنسية في المحيط الهندي والسلطات الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى بعد أن أودى الاعصار بحياة شخصين على الأقل وتسبب في أضرار مادية كبيرة. (النهاية) ر ج
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