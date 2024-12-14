موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة السالمية تسفر عن تحرير 2736 مخالفة مرورية وضبط 31 مطلوبا ومخالفا.

بيروت - الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيذ بمقتل شخص على إثر غارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق (الخردلي) الذي يربط بين منطقتي (النبطية) و(مرجعيون) في جنوب لبنان وتضيف أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في البلدات الحدودية الجنوبية.

طوكيو - الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية تصوت لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سيوك - يول بسبب محاولته "الفاشلة" لفرض الأحكام العرفية حيث أيد المقترح 204 أعضاء مقابل معارضة 85 عضوا في حين امتنع ثلاثة عن التصويت وجاءت ثمانية أصوات باطلة.

باريس - الإعصار (شيدو) يضرب جزيرة (مايوت) الفرنسية في المحيط الهندي والسلطات الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى بعد أن أودى الاعصار بحياة شخصين على الأقل وتسبب في أضرار مادية كبيرة. (النهاية) ر ج