Sunday, 15 December 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/14/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة السالمية تسفر عن تحرير 2736 مخالفة مرورية وضبط 31 مطلوبا ومخالفا.

بيروت - الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيذ بمقتل شخص على إثر غارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق (الخردلي) الذي يربط بين منطقتي (النبطية) و(مرجعيون) في جنوب لبنان وتضيف أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في البلدات الحدودية الجنوبية.

طوكيو - الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية تصوت لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سيوك - يول بسبب محاولته "الفاشلة" لفرض الأحكام العرفية حيث أيد المقترح 204 أعضاء مقابل معارضة 85 عضوا في حين امتنع ثلاثة عن التصويت وجاءت ثمانية أصوات باطلة.

باريس - الإعصار (شيدو) يضرب جزيرة (مايوت) الفرنسية في المحيط الهندي والسلطات الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى بعد أن أودى الاعصار بحياة شخصين على الأقل وتسبب في أضرار مادية كبيرة. (النهاية) ر ج

MENAFN14122024000071011013ID1108993683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث