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البقالي: يوم الشرطة البحرينية تقدير وطني لمنجزات المنظومة الأمنية

12/14/2024 11:26:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬يوافق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وأشار‭ ‬البقالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تزامن‭ ‬احتفال‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬وذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لدى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬وجميع‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

وأكد‭ ‬البقالي‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البواسل‭ ‬على‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره،‭ ‬لتظل‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬واحة‭ ‬للأمن‭ ‬والأمان‭.‬

كما‭ ‬توجه‭ ‬البقالي‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بدورهم‭ ‬الكبير‭ ‬وبما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬وتضحيات‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يوفقهم‭ ‬دائمًا،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

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