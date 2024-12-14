البقالي: يوم الشرطة البحرينية تقدير وطني لمنجزات المنظومة الأمنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا علي البقالي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، والذي يوافق الرابع عشر من ديسمبر كل عام.
وأشار البقالي إلى أن تزامن احتفال مملكتنا الحبيبة بيوم الشرطة البحرينية مع أعياد البحرين وذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد لهو دليل على ما يمثل هذا اليوم من قيمة كبيرة لدى القيادة الحكيمة وشعب البحرين وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة.
وأكد البقالي أن يوم الشرطة البحرينية يمثل فرصة للتعبير عن الامتنان والتقدير لرجال الشرطة البواسل على عطاءاتهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، لتظل مملكتنا الغالية، بفضل الله عز وجل، واحة للأمن والأمان.
كما توجه البقالي بالتهنئة إلى معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، منوهًا بدورهم الكبير وبما يبذلونه من عطاء وتضحيات في الذود عن أمن الوطن واستقراره، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم دائمًا، وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والاستقرار.
MENAFN14122024000055011008ID1108993657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.