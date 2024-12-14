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تحت رعاية جلالة الملك المعظم.. ((العمل)) تنظم حفل تكريم العمال المجدين الأربعاء المقبل

12/14/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬تنظم‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬الـ‭(‬39‭) ‬لتكريم‭ ‬العمال‭ ‬المجدين‭ ‬والمتفوقين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬ووزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي،‭ ‬يعكس‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬لجميع‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬للتكريم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المكرمين‭: ‬المديرين‭ ‬المتميزين،‭ ‬رائد‭ ‬العمل‭ ‬المتميز،‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬صغير،‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬البحرنة‭ ‬والمتعاونة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬فرص،‭ ‬المؤسسة‭ ‬التدريبية‭ ‬الخاصة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬ممتاز‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬هيئة‭ ‬ضمان‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬دورات‭ ‬متتالية،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬المنظم،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والتخزين‭ ‬والمواصلات،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬والتأمين،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المقاولات،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬التجارة،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المهنة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مزاولتها‭.‬

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