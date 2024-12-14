تحت رعاية جلالة الملك المعظم.. ((العمل)) تنظم حفل تكريم العمال المجدين الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تنظم وزارة العمل الحفل السنوي الـ(39) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، وذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، والذي يتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.
وبهذه المناسبة، أكد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، أن هذا الحفل السنوي، يعكس الرعاية والاهتمام الذي يحظى به العمال في القطاع الأهلي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معرباً عن تهانيه لجميع الذين تم اختيارهم للتكريم هذا العام. وتضم قائمة المكرمين: المديرين المتميزين، رائد العمل المتميز، أفضل مشروع صغير، المؤسسات المتميزة في البحرنة والمتعاونة مع الوزارة في توظيف العمالة الوطنية، المؤسسات المتميزة في تدريب الباحثين عن عمل على رأس العمل ضمن برنامج فرص، المؤسسة التدريبية الخاصة الحاصلة على تقدير ممتاز في تقييم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في ثلاث دورات متتالية، العمال من ذوي العزيمة، العمال من قطاع الاقتصاد غير المنظم، العمال من قطاع النفط والغاز، العمال من قطاع الصناعات التحويلية، العمال من قطاع النقل والتخزين والمواصلات، العمال من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العمال من قطاع البنوك والمصارف والتأمين، العمال من قطاع المقاولات، العمال من قطاع السياحة، العمال من قطاع التجارة، العمال من قطاع الأنشطة الاجتماعية، العمال من فئة المهنة التي بدأت العمالة الوطنية الإقبال عليها والتميز في مزاولتها.
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