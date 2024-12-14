Sunday, 15 December 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريق الرتاج تقدم حلولا تمويلية عقارية مُجزية مع خليجي

12/14/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‮
‬الشركة
المختصة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرًا‭ ‬لها،‮
‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬للزبائن‭ ‬المؤهلين‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والراغبين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬شقق‭ ‬واحتي‭ ‬أو‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيّان‭.‬

وتنص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬الزبائن‭ ‬بحلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقار،‭ ‬بمعدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬مرنة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬معدل‭ ‬ربح‭ ‬متوقع‭ ‬بنسبة‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الراتب‭ ‬عند‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬راتب‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬خليجي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬التأهل‭ ‬لدخول‭ ‬السحوبات‭ ‬الشهرية‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬جوائز‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منها،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خصومات‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬التسوق‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬بقوله‭: ‬‮»‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لطرح‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مُجزية‭ ‬للراغبين‭ ‬بالتملّك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مشاريعنا‭ ‬العقارية‭ ‬مِمَن‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬شروط‭ ‬وأحكام‭ ‬برامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬مساعينا‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬فريدة‭ ‬وعصرية‭ ‬تُلبي‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والتطلعات،‭ ‬وتُسهم‭ ‬بتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للمواطنين‮«‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬السيدة‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬خليجي‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مرنة‭ ‬ومناسبة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬التملك‭ ‬للمواطنين‮»‬،‭ ‬وأكدت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتنا‭ ‬المتميزة‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال
هذه
الشراكة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬قويّ‭ ‬ومتماسك،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يدفعنا‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تُعزّز‭ ‬من‭ ‬رفاهية‭ ‬المواطنين‭. ‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامجَيْ‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تُجسّد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتوفير‭ ‬فرص‭ ‬سكنية‭ ‬ميسّرة‭ ‬وعادلة‭ ‬للجميع‭. ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬تمويلية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬نُسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مساكن‭ ‬مُريحة‭ ‬وعصرية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬المصرفي‭ ‬والعقاري‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية
المستدامة‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬مشروع‭ ‬رائد‭ ‬يعيد‭ ‬تعريف‭ ‬التجربة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للحياة‭ ‬العصرية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬الطبيعة،‭ ‬وهو‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬الجنوبي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسط‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ (‬المانغروف‭) ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ملاذًا‭ ‬ساحرًا‭ ‬لعشاق‭ ‬الطبيعة‭ ‬ووجهة‭ ‬مثالية‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬الاستجمام‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بحياة‭ ‬هادئة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬مستدام‭. ‬ويضم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المتفرد‭ ‬قسائم‭ ‬أراض‭ ‬بتصنيف‭ ‬سكني‭ ‬خاص‭ (‬ RA ‭) ‬وسكني‭ ‬متصل‭(‬ RHA ‭) ‬وتمتد‭ ‬بمساحات‭ ‬متنوعة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬211‭ ‬و717‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬لتتماشى‭ ‬بذلك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الزبائن‭. ‬ويقع‭ ‬مشروع‭ ‬واحتي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرق‭ ‬الحيوية‭ ‬والنابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬تحديدًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬من‭ ‬العاصمة
المنامة‭ ‬ومدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وجزر‭ ‬أمواج،‭ ‬محاط‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬وجهات‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭. ‬وهو‭ ‬يضم‭ ‬شققًا‭ ‬عصرية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬ماستر،‭ ‬وغرفة‭ ‬معيشة،‭ ‬وغرفة‭ ‬للغسيل،‭ ‬ومطبخ‭ ‬مجهز،‭ ‬وغرفة‭ ‬للعاملة‭ ‬المنزلية،‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات‭. ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬الشقق‭ ‬مع‭ ‬اشتراطات‭ ‬برنامج‭ ‬تمويل‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهي‭ ‬توفر‭ ‬بذلك‭ ‬مساحات‭ ‬سكنية‭ ‬واسعة‭ ‬وملائمة‭ ‬بتصاميم‭ ‬حديثة‭. ‬

MENAFN14122024000055011008ID1108993655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث