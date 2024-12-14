بريق الرتاج تقدم حلولا تمويلية عقارية مُجزية مع خليجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت بريق الرتاج،
الشركة
المختصة في التطوير العقاري والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها،
تعاونها مع خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، لتقديم عروض تمويلية عقارية للزبائن المؤهلين ضمن برامج السكن الاجتماعي، والراغبين بالاستثمار في شقق واحتي أو قرية رأس حيّان.
وتنص الاتفاقية على تزويد الزبائن بحلول تمويلية عقارية قد تصل إلى 100 % من قيمة العقار، بمعدلات ربح تنافسية وفترة سماح مرنة، إضافة إلى معدل ربح متوقع بنسبة 4 % من قيمة الراتب عند فتح حساب راتب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدى بنك خليجي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن التأهل لدخول السحوبات الشهرية على 5 جوائز بقيمة 1 , 000 دينار بحريني لكل منها، والاستفادة من خصومات خاصة عند التسوق باستخدام البطاقات الائتمانية.
وبهذه المناسبة، صرّح يوسف بوجيري، الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج بقوله: »إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع خليجي بنك لطرح حلول تمويلية مُجزية للراغبين بالتملّك في إحدى مشاريعنا العقارية مِمَن تنطبق عليهم شروط وأحكام برامج السكن الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعينا لتوفير تجربة سكنية فريدة وعصرية تُلبي مختلف الاحتياجات والتطلعات، وتُسهم بتحسين جودة الحياة للمواطنين«.
من جانبها، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك قائلة: «إن هذا التعاون مع شركة بريق الرتاج، وهي شركة مرموقة في التطوير العقاري، يعزز من رؤية خليجي لتوفير حلول تمويلية مرنة ومناسبة مما يسهم في فرص التملك للمواطنين»، وأكدت: «نحن ملتزمون بدعم المشاريع التي تسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة، ونتطلع إلى تقديم خدماتنا المتميزة لعملائنا من خلال
هذه
الشراكة». وأضافت: «في خليجي بنك، نؤمن بأهمية المساهمة في بناء مجتمع قويّ ومتماسك، وهذا ما يدفعنا لدعم المبادرات التي تُعزّز من رفاهية المواطنين. إن شراكتنا مع بريق الرتاج في إطار برنامجَيْ السكن الاجتماعي تُجسّد التزامنا الراسخ بتوفير فرص سكنية ميسّرة وعادلة للجميع. نحن لا نقدم حلولاً تمويلية فقط، بل نُسهم في بناء مستقبل أفضل للأسر البحرينية من خلال المشاركة في توفير مساكن مُريحة وعصرية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستكون نموذجاً يحتذى به في مجال التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة».
ويُشار إلى أن قرية رأس حيان مشروع رائد يعيد تعريف التجربة الاستثنائية للحياة العصرية المستدامة في أحضان الطبيعة، وهو يقع في الساحل الشرقي الجنوبي لمملكة البحرين وسط أشجار القرم (المانغروف) التي تعتبر ملاذًا ساحرًا لعشاق الطبيعة ووجهة مثالية للأسر البحرينية التي تبحث عن الاستجمام والاستمتاع بحياة هادئة في مجتمع مستدام. ويضم هذا المشروع المتفرد قسائم أراض بتصنيف سكني خاص ( RA ) وسكني متصل( RHA ) وتمتد بمساحات متنوعة تتراوح بين 211 و717 مترا مربعا، لتتماشى بذلك مع مختلف احتياجات وتطلعات الزبائن. ويقع مشروع واحتي في قلب جزيرة المحرق الحيوية والنابضة بالحياة، تحديدًا في منطقة قلالي على بعد دقائق معدودة من العاصمة
المنامة ومدينة ديار المحرق وجزر أمواج، محاط بالعديد من وجهات التسوق والترفيه. وهو يضم شققًا عصرية تتألف من 3 غرف نوم ماستر، وغرفة معيشة، وغرفة للغسيل، ومطبخ مجهز، وغرفة للعاملة المنزلية، ومواقف للسيارات. وتتوافق هذه الشقق مع اشتراطات برنامج تمويل السكن الاجتماعي، وهي توفر بذلك مساحات سكنية واسعة وملائمة بتصاميم حديثة.
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