بريق الرتاج تقدم حلولا تمويلية عقارية مُجزية مع خليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‮

‬الشركة

المختصة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرًا‭ ‬لها،‮

‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬للزبائن‭ ‬المؤهلين‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والراغبين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬شقق‭ ‬واحتي‭ ‬أو‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيّان‭.‬

وتنص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬الزبائن‭ ‬بحلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقار،‭ ‬بمعدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬مرنة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬معدل‭ ‬ربح‭ ‬متوقع‭ ‬بنسبة‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الراتب‭ ‬عند‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬راتب‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬خليجي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬التأهل‭ ‬لدخول‭ ‬السحوبات‭ ‬الشهرية‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬جوائز‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منها،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خصومات‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬التسوق‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬بقوله‭: ‬‮»‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لطرح‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مُجزية‭ ‬للراغبين‭ ‬بالتملّك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مشاريعنا‭ ‬العقارية‭ ‬مِمَن‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬شروط‭ ‬وأحكام‭ ‬برامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬مساعينا‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬فريدة‭ ‬وعصرية‭ ‬تُلبي‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والتطلعات،‭ ‬وتُسهم‭ ‬بتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للمواطنين‮«‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬السيدة‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬خليجي‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مرنة‭ ‬ومناسبة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬التملك‭ ‬للمواطنين‮»‬،‭ ‬وأكدت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتنا‭ ‬المتميزة‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال

هذه

الشراكة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬قويّ‭ ‬ومتماسك،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يدفعنا‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تُعزّز‭ ‬من‭ ‬رفاهية‭ ‬المواطنين‭. ‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامجَيْ‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تُجسّد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتوفير‭ ‬فرص‭ ‬سكنية‭ ‬ميسّرة‭ ‬وعادلة‭ ‬للجميع‭. ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬تمويلية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬نُسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مساكن‭ ‬مُريحة‭ ‬وعصرية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬المصرفي‭ ‬والعقاري‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية

المستدامة‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬مشروع‭ ‬رائد‭ ‬يعيد‭ ‬تعريف‭ ‬التجربة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للحياة‭ ‬العصرية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬الطبيعة،‭ ‬وهو‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬الجنوبي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسط‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ (‬المانغروف‭) ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ملاذًا‭ ‬ساحرًا‭ ‬لعشاق‭ ‬الطبيعة‭ ‬ووجهة‭ ‬مثالية‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬الاستجمام‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بحياة‭ ‬هادئة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬مستدام‭. ‬ويضم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المتفرد‭ ‬قسائم‭ ‬أراض‭ ‬بتصنيف‭ ‬سكني‭ ‬خاص‭ (‬ RA ‭) ‬وسكني‭ ‬متصل‭(‬ RHA ‭) ‬وتمتد‭ ‬بمساحات‭ ‬متنوعة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬211‭ ‬و717‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬لتتماشى‭ ‬بذلك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الزبائن‭. ‬ويقع‭ ‬مشروع‭ ‬واحتي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرق‭ ‬الحيوية‭ ‬والنابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬تحديدًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬من‭ ‬العاصمة

المنامة‭ ‬ومدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وجزر‭ ‬أمواج،‭ ‬محاط‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬وجهات‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭. ‬وهو‭ ‬يضم‭ ‬شققًا‭ ‬عصرية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬ماستر،‭ ‬وغرفة‭ ‬معيشة،‭ ‬وغرفة‭ ‬للغسيل،‭ ‬ومطبخ‭ ‬مجهز،‭ ‬وغرفة‭ ‬للعاملة‭ ‬المنزلية،‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات‭. ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬الشقق‭ ‬مع‭ ‬اشتراطات‭ ‬برنامج‭ ‬تمويل‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهي‭ ‬توفر‭ ‬بذلك‭ ‬مساحات‭ ‬سكنية‭ ‬واسعة‭ ‬وملائمة‭ ‬بتصاميم‭ ‬حديثة‭. ‬