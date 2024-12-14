مجموعة يوسف بن أحمد كانو تحتفل بالعيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقامت مجموعة يوسف بن أحمد كانو احتفالا تزامنًا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وذلك بحضور السيد خالد محمد كانو، رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد فوزي كانو وذلك في المقر الرئيسي للمجموعة من برج كانو.
حضر الحفل الموظفون من جميع أقسام الشركة في البحرين للاحتفاء بالتراث العريق للمملكة والتعبير عن تقديرهم وولائهم لجهود القيادة الرشيدة في دعم مسيرة النمو والازدهار للمملكة.
وبهذه المناسبة، قال السيد خالد محمد كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو: «يعد الاحتفال بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم تقليدًا عزيزًا على قلوبنا في مجموعة يوسف بن أحمد كانو، ويأتي احتفال هذا العام ليؤكد مدى فخرنا بتراثنا الغني، والتزامنا بتعزيز روح المجتمع الواحد بين الموظفين».
ومن جانبه، صرح السيد فوزي كانو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو قائلا: «إننا سعداء وفخورون بالاحتفال بالعيد الوطني المجيد مع موظفينا الأعزاء في المقر الرئيسي للمجموعة. يتيح لنا هذا الاحتفال التعبير عن تقديرنا وولائنا لمملكتنا الحبيبة، إنه احتفال متميز حافل بالبهجة ومشاعر الاعتزاز والتكاتف»
تعد مجموعة يوسف بن أحمد كانو مساهمًا فعالا في تعزيز مسيرة التنمية لمملكة البحرين، وتلتزم المجموعة بدعم جهود المملكة وخدمة شعبها الكريم. ومن خلال إقامة مثل هذه المناسبات الخاصة، فإنها تسهم بدور فعال في ترسيخ التراث العريق للمملكة.
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