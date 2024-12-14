مجموعة يوسف بن أحمد كانو تحتفل بالعيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقامت‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬احتفالا‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السيد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمجموعة‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬كانو‭. ‬

حضر‭ ‬الحفل‭ ‬الموظفون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالتراث‭ ‬العريق‭ ‬للمملكة‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬وولائهم‭ ‬لجهود‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬للمملكة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬تقليدًا‭ ‬عزيزًا‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬ويأتي‭ ‬احتفال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليؤكد‭ ‬مدى‭ ‬فخرنا‭ ‬بتراثنا‭ ‬الغني،‭ ‬والتزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المجتمع‭ ‬الواحد‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬وفخورون‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬مع‭ ‬موظفينا‭ ‬الأعزاء‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمجموعة‭. ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬وولائنا‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الحبيبة،‭ ‬إنه‭ ‬احتفال‭ ‬متميز‭ ‬حافل‭ ‬بالبهجة‭ ‬ومشاعر‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتكاتف‮»‬‭ ‬

تعد‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬مساهمًا‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتلتزم‭ ‬المجموعة‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬وخدمة‭ ‬شعبها‭ ‬الكريم‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فإنها‭ ‬تسهم‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التراث‭ ‬العريق‭ ‬للمملكة‭. ‬