Sunday, 15 December 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجموعة يوسف بن أحمد كانو تحتفل بالعيد الوطني

12/14/2024 11:26:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقامت‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬احتفالا‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السيد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمجموعة‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬كانو‭. ‬

حضر‭ ‬الحفل‭ ‬الموظفون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالتراث‭ ‬العريق‭ ‬للمملكة‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬وولائهم‭ ‬لجهود‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬للمملكة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬تقليدًا‭ ‬عزيزًا‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬ويأتي‭ ‬احتفال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليؤكد‭ ‬مدى‭ ‬فخرنا‭ ‬بتراثنا‭ ‬الغني،‭ ‬والتزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المجتمع‭ ‬الواحد‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬وفخورون‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬مع‭ ‬موظفينا‭ ‬الأعزاء‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمجموعة‭. ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬وولائنا‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الحبيبة،‭ ‬إنه‭ ‬احتفال‭ ‬متميز‭ ‬حافل‭ ‬بالبهجة‭ ‬ومشاعر‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتكاتف‮»‬‭ ‬

تعد‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬مساهمًا‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتلتزم‭ ‬المجموعة‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬وخدمة‭ ‬شعبها‭ ‬الكريم‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فإنها‭ ‬تسهم‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التراث‭ ‬العريق‭ ‬للمملكة‭. ‬

MENAFN14122024000055011008ID1108993654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث