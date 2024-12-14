استيراد بنك يعين هناء المران رئيسا لقسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن استيراد بنك، التابع بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، أمس تعيين هناء المرّان رئيسا لقسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال ( MLRO ). تتمتع هناء بخبرة تزيد على 21 عاماً في مجال الخدمات المصرفية التنظيمية والامتثال والحوكمة ومكافحة غسل الأموال ( AML )، وستقود السيدة هناء جهود البنك للحفاظ على أعلى معايير الامتثال التنظيمي والنزاهة خلال عمليات البنك.من خلال منصبها، ستشرف هناء على أطر الامتثال ومكافحة غسل الأموال، ما يضمن التوافق مع لوائح مصرف البحرين المركزي، فضلاً عن المعايير الدولية. وستركز السيدة هناء على تطوير وتنفيذ استراتيجيات امتثال قوية، وتعزيز أطر مخاطر الامتثال، وضمان وفاء البنك بالتزامه بأعلى مستويات معايير الامتثال والحوكمة. وتعليقاً على التعيين، قال أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي بالإنابة لاستيراد بنك: «إن تعيين هناء المران يؤكد التزامنا بالحفاظ على ثقافة امتثال قوية ودعم ثقة أصحاب المصلحة لدينا. إن الخبرة التنظيمية الواسعة التي تتمتع بها هناء وخبرتها العميقة في مجال الرقابة والحوكمة ومكافحة غسل الأموال ستكون فعالة في دعم أهدافنا الاستراتيجية وضمان استمرار البنك في العمل بتميز ونزاهة».
قبل انضمامها إلى استيراد بنك، شغلت المران مناصب قيادية عليا في المؤسسات المالية في البحرين والمنطقة. وقد عملت رئيسا لقسم الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال في شركة ساياكورب (المعروفة سابقًا باسم بنك الطاقة الأول)، وكما شغلت سابقاً مناصب أخرى عليا في بنك الإثمار ومصرف البحرين المركزي.
تحمل المران درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال بجامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس العلوم في الأعمال المالية والمصرفية من جامعة البحرين. وهي أيضا اختصاصية معتمدة في مكافحة غسل الأموال من جمعية المتخصصين المعتمدين لمكافحة غسل الأموال.
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