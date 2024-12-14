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استيراد بنك يعين هناء المران رئيسا لقسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال

12/14/2024 11:26:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬استيراد‭ ‬بنك،‭ ‬التابع‭ ‬بالكامل‭ ‬لشركة‭ ‬استيراد‭ ‬فينشر‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م،‭ ‬أمس‭ ‬تعيين‭ ‬هناء‭ ‬المرّان‭ ‬رئيسا‭ ‬لقسم‭ ‬الالتزام‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ (‬ MLRO ‭). ‬تتمتع‭ ‬هناء‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والامتثال‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ (‬ AML ‭)‬،‭ ‬وستقود‭ ‬السيدة‭ ‬هناء‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الامتثال‭ ‬التنظيمي‭ ‬والنزاهة‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬البنك‭.‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصبها،‭ ‬ستشرف‭ ‬هناء‭ ‬على‭ ‬أطر‭ ‬الامتثال‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬لوائح‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬وستركز‭ ‬السيدة‭ ‬هناء‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬امتثال‭ ‬قوية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬مخاطر‭ ‬الامتثال،‭ ‬وضمان‭ ‬وفاء‭ ‬البنك‭ ‬بالتزامه‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬معايير‭ ‬الامتثال‭ ‬والحوكمة‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬التعيين،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالإنابة‭ ‬لاستيراد‭ ‬بنك‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تعيين‭ ‬هناء‭ ‬المران‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬امتثال‭ ‬قوية‭ ‬ودعم‭ ‬ثقة‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬لدينا‭. ‬إن‭ ‬الخبرة‭ ‬التنظيمية‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬هناء‭ ‬وخبرتها‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرقابة‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬ستكون‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهدافنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وضمان‭ ‬استمرار‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بتميز‭ ‬ونزاهة‮»‬‭. ‬

قبل‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬استيراد‭ ‬بنك،‭ ‬شغلت‭ ‬المران‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭. ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬رئيسا‭ ‬لقسم‭ ‬الالتزام‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ساياكورب‭ (‬المعروفة‭ ‬سابقًا‭ ‬باسم‭ ‬بنك‭ ‬الطاقة‭ ‬الأول‭)‬،‭ ‬وكما‭ ‬شغلت‭ ‬سابقاً‭ ‬مناصب‭ ‬أخرى‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭.‬

تحمل‭ ‬المران‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭. ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬اختصاصية‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المتخصصين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

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