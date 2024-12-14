بنك البركة الإسلامي البحرين يطلق عرضا مبتكرا للمستفيدين من التمويلات الشخصية وتمويل السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في خطوة تعكس التزامه الثابت بتحسين تجربة العملاء بشكل مستمر وتعزيز العروض المقدمة لهم، أعلن بنك البركة الإسلامي البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا إطلاق حملة ترويجية مميزة تقدم فرصة ذهبية للعملاء المستفيدين من التمويلات الشخصية وتمويل السيارات.
تتضمن هذه الحملة عرضًا فريدًا يتمثل في دفع البنك لمدفوعات الأقساط الشهرية لمدة عام كامل لـ12 من العملاء المحظوظين، مما يوفر لهم فرصة رائعة للحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه من دون القلق بشأن المدفوعات الشهرية لمدة 12 شهرًا، ويشمل ذلك العملاء الحاليين والمحتملين بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم.
تمتد فترة الحملة من 12 ديسمبر 2024 حتى 30 مارس 2025، مما يتيح للعملاء فرصة كبيرة للاستفادة من هذا العرض الاستثنائي، والذي يشمل جميع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارة، بشرط ألّا تقل قيمة التمويل عن 10 , 000 دينار بحريني ولا تتجاوز قيمة القسط الشهري 200 دينار بحريني. ويقدم هذا العرض فرصة مميزة للعملاء الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم المالية مع التمتع بمرونة كبيرة في سداد الأقساط. وستشمل هذه المبادرة المبتكرة 12 عميلًا يتم اختيارهم عن طريق السحب، والذي سيقام بتاريخ 15 أبريل 2025 * .
وفي هذا السياق، صرح مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي البحرين، بالقول: «يسرنا الإعلان عن هذا العرض الفريد الذي يعكس إيماننا بأهمية توفير حلول تمويلية تتسم بالمرونة والابتكار. لذلك، قمنا بإطلاق هذه الحملة لتلبية احتياجات عملائنا بمزيد من الفعالية، حيث إن دفع البنك للأقساط لمدة 12 شهرًا يعدّ خطوة جريئة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل عملائنا، مما يسهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بطرق أكثر سهولة».
وأضاف: «نسعى دائمًا لتعزيز علاقة البنك بعملائنا من خلال تقديم عروض فريدة توفر لهم قيمة حقيقية، وندرك أن التمويل الشخصي وتمويل السيارات يمثلان جزءًا مهمًا من حياة الكثير من العملاء، لذلك نواصل الابتكار لضمان حصولهم على أفضل العروض.»
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