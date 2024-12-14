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بنك البركة الإسلامي البحرين يطلق عرضا مبتكرا للمستفيدين من التمويلات الشخصية وتمويل السيارات

12/14/2024 11:26:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامه‭ ‬الثابت‭ ‬بتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وتعزيز‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم،‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬مميزة‭ ‬تقدم‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للعملاء‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬الشخصية‭ ‬وتمويل‭ ‬السيارات‭.‬

تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬عرضًا‭ ‬فريدًا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬البنك‭ ‬لمدفوعات‭ ‬الأقساط‭ ‬الشهرية‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬لـ12‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬المحظوظين،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬القلق‭ ‬بشأن‭ ‬المدفوعات‭ ‬الشهرية‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬شهرًا،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬العملاء‭ ‬الحاليين‭ ‬والمحتملين‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭.‬

تمتد‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬سيارة،‭ ‬بشرط‭ ‬ألّا‭ ‬تقل‭ ‬قيمة‭ ‬التمويل‭ ‬عن‭ ‬10 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬ويقدم‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬التمتع‭ ‬بمرونة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬الأقساط‭. ‬وستشمل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المبتكرة‭ ‬12‭ ‬عميلًا‭ ‬يتم‭ ‬اختيارهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬السحب،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬2025 ‭*‬ ‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرح‭ ‬مازن‭ ‬ضيف،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬إيماننا‭ ‬بأهمية‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬تتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬والابتكار‭. ‬لذلك،‭ ‬قمنا‭ ‬بإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الفعالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬دفع‭ ‬البنك‭ ‬للأقساط‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭ ‬يعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬كاهل‭ ‬عملائنا،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬بطرق‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقة‭ ‬البنك‭ ‬بعملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬فريدة‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬قيمة‭ ‬حقيقية،‭ ‬وندرك‭ ‬أن‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬وتمويل‭ ‬السيارات‭ ‬يمثلان‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العملاء،‭ ‬لذلك‭ ‬نواصل‭ ‬الابتكار‭ ‬لضمان‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭.‬‮»‬

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