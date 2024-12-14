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توصية باعتماد المؤسسة الأردنية مظلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

12/14/2024 11:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






البترا- أوصى مشاركون في ختام أعمال منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأول باعتماد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، كمظلة وطنية تقدم الدعم والتطوير لهذا النوع من المنشآت.
ودعا المشاركون خلال المنتدى، إلى ضرورة تمكين الحكومة للمؤسسات الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من النواحي التشريعية والتنظيمية وإلادارية والمالية، بما يسهم في تنسيق البرامج والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة، لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
وأكد المشاركون دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومساهمتها بتقليص مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، خصوصا أن هذا النوع من المنشآت يشكل 95 % من حجم الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن المنتدى عقد على مدى يومين (الخميس والجمعة الماضيين) في مدينة البترا، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، بتنظيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو"، وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا.
وناقش المنتدى التحديات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة، إضافة إلى طرق التمويل والاستثمار الممكنة لدعم وتطوير قدرات المشاريع الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة حاضنة تساعدها على التطور والنمو.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من أصحاب الخبرة والقرار في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأطراف المعنية بدعم وتنفيذ التشريعات، وعدد كبير من الهيئات والبرامج الداعمة لهذه الشركات.
وأشار مشاركون إلى ضرورة اعتماد تعريف وطني موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد الأردني ويتماشى مع محاور رؤية التحديث الاقتصادي نظرا لأهمية ذلك في تعزيز أطر الدعم والتوجيه والتشبيك مع الجهات الدولية المانحة والداعمة، بما يضمن إدراجه في برامجها المنفذة داخل الأردن.
كما أوصى المشاركون بالعمل على تصميم برامج دعم متخصصة تعالج الاختلافات بين القطاعات والمؤسسات في تعريف المشاريع الصغيرة، المتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إطلاق حملات توعية وبناء قاعدة بيانات موحدة لتنمية واستدامة نظام وطني لهذه المشاريع، بهدف تقييم أدائها ودورها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مراجعته بشكل دوري بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية.
وشددوا على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل المشترك على زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدوا أهمية تعزيز وتأهيل المنشآت ورفع القابلية الفنية لأنظمة وتعليمات المشتريات الحكومية الصادرة عن دائرة المشتريات الحكومية، من خلال عمليات التوعية والتدريب، لتمكين تلك المنشآت من الوصول المرن إلى المشاركة في العطاءات الحكومية، والاستفادة من الحوافز والتعليمات الجديدة الداعمة التي أطلقتها الدائرة مؤخرا.

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