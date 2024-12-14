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الموازنة.. تسرب الكفاءات والتشوه المالي أبرز تحديات الهيئة البحرية

12/14/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان– أكد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 أن الهيئة البحرية الأردنية تواجه تحديات عديدة على رأسها التشوه في الاستقلال المالي والإداري وتسرب الكفاءات بسبب الفجوة بين الرواتب محليا وخارجيا.
وأشار المشروع إلى أن تعثر صدور مسودة القانون البحري الأردني يعد من أبرز التحديات، إذ يعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي عملت عليها الهيئة البحرية الأردنية.
واعتبر المشروع أن القانون لا يلبي المستجدات الجديدة في القطاع البحري الدولي إذ تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الوزراء بتاريخ 2021/2/21 وذلك لدراسة موقف الأردن حول تبني قواعد "روتردام" ضمن أحكام مشروع القانون البحري الأردني أو الإبقاء على قواعد "هامبورغ" وما يزال القانون البحري عالقا في أروقة ديوان التشريع والرأي.
وحول الشق المالي، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدر في موازنة العام المقبل 2.214.000 مليون دينار فيما كانت عند إعادة التقدير للعام الحالي 1.773.000 مليون دينار بزيادة وصلت إلى 441 ألف دينار.
وبلغت النفقات الرأسمالية للعام المقبل 550 ألف دينار فيما كانت عند إعادة التقدير للعام الحالي 218 ألف دينار بزيادة وصلت الى 332 ألف دينار.
وخصص في موازنة العام المقبل للنفقات الجارية (1.664.000) مليون دينار فيما كانت بعد إعادة التقدير لموازنة العام الحالي
( 1.555.000 ) بزيادة (109) آلاف دينار.
ومن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024 في باب النفقات الجارية، زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (100) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2024.
ومن ابرز الفروقات زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات النفقات التشغيلية بمبلغ (8) آلاف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وذلك نتيجة زيادة عدة بنود منها الكهرباء، قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية، فضلا عن زيادة مخصصات مجموعة نفقات جارية أخرى بمبلغ ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وتمثل الزيادة الطبيعية في هذه المجموعة.
اما أبرز الفروقات في بند النفقات الرأسمالية، فقد زادت المخصصات الرأسمالية بمبلغ (332) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 وتركزت التغيرات في رصد المخصصات المالية اللازمة لبند اشغال وانشاءات.
ومن أهم الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 – 2027، صدور القانون البحري الأردني ليكون مواكبا للمستجدات الدولية والإقليمية ويلبي الاحتياجات الوطنية وأتمتة الخدمات المقدمة من الهيئة البحرية الأردنية.
وفيما يخص الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة فسيجري العمل على تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر العاملة في الهيئة من خلال البرامج التدريبية ورفع مستوى المؤهل العلمي بشكل متساو، بحسب مشروع الموازنة، وكذلك توفير مبنى للهيئة البحرية الأردنية مؤهلا لاستقبال متلقي الخدمة من أشخاص ذوي الإعاقة.
وحول الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي، أشارت الموازنة إلى ضرورة العمل على المراقبة والتفتيش على السفن الأجنبية التي تؤم ميناء العقبة بالتزامها بالمتطلبات الدولية الخاصة والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية ماربول ومدونة الحشف الحيوي والالتزام بنسبة الكبريت في الوقود المستخدم في السفن.

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