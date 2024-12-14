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مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 شهور

12/14/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أن مخزون القمح الحالي للمملكة يغطي الاستهلاك المحلي لنحو 10 أشهر مقبلة.
وقال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يستهلك قرابة 90 ألف طن قمح شهرياً، و52 ألف طن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز، حيث تطرح الوزارة باستمرار مناقصات لشراء كميات إضافية لتعزيز المخزون بما يغطي الاحتياجات في السوق المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة وضمن خططها تسعى لإنشاء المزيد من المستوعبات ، لزيادة القدرة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير.
وشهدت أسعار دقيق القمح تقلبات دورية مرتبطة بتعديل تسعيرة المحروقات، تحديداً مادة السولار، بهدف الحفاظ على أسعار الخبز ثابتة للمستهلك في المملكة.
وثبتت الحكومة أسعار الخبز منذ عام 2018 بواقع 32 قرشاً للخبز الكماج الكبير، و40 قرشاً للكماج الصغير، و35 قرشا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.
ولا يؤثر رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد، على تكلفة بيع الخبز للمستهلك، وهو جزء من المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة تكلفة إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهرياً، حيث ترفع سعر الدقيق في حال خفض سعر الديزل، وبالعكس.
وتتخذ الوزارة قرار التسعير الشهري، استناداً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، وقرار مجلس الوزراء عام 2019 الخاص بتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير اعتباراً من 2019/2/1، شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
ورفعت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد لشهر كانون الأول الحالي، بمقدار 2.433 دينار، ليصبح سعره 172.743 دينار للطن الواحد، بدلاً من 170.310 دينار في تشرين الثاني الماضي.
كما رفعت الوزارة سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون للشهر الحالي، بما قيمته 1.291 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 138.577 دينار بدلا من 137.286 دينار في الشهر الماضي.
ويشترط قرار الوزارة التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكل احتياجاتها من الطحين شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك يعتمد سعر القمح عند 252.677 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون، وهو سعر شهري تشرين الأول والثاني الماضيين.
ويستند القرار الذي يسري بدءاً من الأول من كانون الأول الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير مادة الخبز، المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
ويتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمائة، ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمائة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.
وخلال العام الحالي، بلغ سعر بيع دقيق القمح الموحد لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين، 167.29 دينار للطن، فيما بلغ سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، 134.594 دينار للطن الواحد، وخلافاً لذلك اعتمد سعر القمح عند 251.133 دينار للطن الواحد، للزيادة عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
وفي آذار، خفضت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد، بما قيمته 2.463 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 164.827 دينار.
كما خفضت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 1.9 دينار للطن الواحد، ليصبح 132.673 دينار لجميع مطاحن المملكة، حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون.
واعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.133 دينار للطن الواحد، للزيادة عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
وفي شهري نيسان وأيار الماضيين، بلغ سعر بيع دقيق القمح 166.034 دينار للطن الواحد، مرتفعاً بقيمة 1.207 دينار عن شهر آذار، فيما بلغ سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 0.942 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 133.615 دينار للطن الواحد، واعتُمد سعر القمح عند 255.133 دينار للطن الواحد للزيادة عن المخصص.
وفي حزيران الماضي؛ رفعت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد بما قيمته 3.661 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 169.695 دينار.
كما رفعت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 2.585 دينار للطن الواحد، ليصبح 136.200 دينار لجميع مطاحن المملكة، واعتمدت سعر القمح عند 251.363 دينار للطن الواحد للزيادة عن المخصص، بتخفيض قدره 3.77 دينار عن تسعيرة شهري نيسان وأيار الماضيين.
وفي تموز الماضي؛ خفضت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد، بمقدار 2.452 دينار، ليصبح سعره 167.243 دينار للطن الواحد، وخفضت سعر بيع القمح، لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 1.912 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 134.288 دينار، وخلافاً لذلك اعتمدت سعر القمح عند 251.363 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص.
وفي آب الماضي؛ خفضت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد، بمقدار 4.204 دينار، ليصبح سعره 163.039 دينار للطن الواحد، كما خفضت سعر بيع القمح، لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 3.28 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 131.008 دينار، وخلافاً لذلك اعتمدت سعر القمح عند 252.806 للكميات الزائدة عن المخصص المحدد، بزيادة 1.443 دينار للطن.-(بترا-عائشة عناني)

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