مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 شهور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أن مخزون القمح الحالي للمملكة يغطي الاستهلاك المحلي لنحو 10 أشهر مقبلة.
وقال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يستهلك قرابة 90 ألف طن قمح شهرياً، و52 ألف طن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز، حيث تطرح الوزارة باستمرار مناقصات لشراء كميات إضافية لتعزيز المخزون بما يغطي الاحتياجات في السوق المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة وضمن خططها تسعى لإنشاء المزيد من المستوعبات ، لزيادة القدرة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير.
وشهدت أسعار دقيق القمح تقلبات دورية مرتبطة بتعديل تسعيرة المحروقات، تحديداً مادة السولار، بهدف الحفاظ على أسعار الخبز ثابتة للمستهلك في المملكة.
وثبتت الحكومة أسعار الخبز منذ عام 2018 بواقع 32 قرشاً للخبز الكماج الكبير، و40 قرشاً للكماج الصغير، و35 قرشا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.
ولا يؤثر رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد، على تكلفة بيع الخبز للمستهلك، وهو جزء من المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة تكلفة إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهرياً، حيث ترفع سعر الدقيق في حال خفض سعر الديزل، وبالعكس.
وتتخذ الوزارة قرار التسعير الشهري، استناداً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، وقرار مجلس الوزراء عام 2019 الخاص بتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير اعتباراً من 2019/2/1، شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
ورفعت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد لشهر كانون الأول الحالي، بمقدار 2.433 دينار، ليصبح سعره 172.743 دينار للطن الواحد، بدلاً من 170.310 دينار في تشرين الثاني الماضي.
كما رفعت الوزارة سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون للشهر الحالي، بما قيمته 1.291 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 138.577 دينار بدلا من 137.286 دينار في الشهر الماضي.
ويشترط قرار الوزارة التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكل احتياجاتها من الطحين شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك يعتمد سعر القمح عند 252.677 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون، وهو سعر شهري تشرين الأول والثاني الماضيين.
ويستند القرار الذي يسري بدءاً من الأول من كانون الأول الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير مادة الخبز، المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
ويتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمائة، ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمائة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.
وخلال العام الحالي، بلغ سعر بيع دقيق القمح الموحد لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين، 167.29 دينار للطن، فيما بلغ سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، 134.594 دينار للطن الواحد، وخلافاً لذلك اعتمد سعر القمح عند 251.133 دينار للطن الواحد، للزيادة عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
وفي آذار، خفضت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد، بما قيمته 2.463 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 164.827 دينار.
كما خفضت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 1.9 دينار للطن الواحد، ليصبح 132.673 دينار لجميع مطاحن المملكة، حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون.
واعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.133 دينار للطن الواحد، للزيادة عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
وفي شهري نيسان وأيار الماضيين، بلغ سعر بيع دقيق القمح 166.034 دينار للطن الواحد، مرتفعاً بقيمة 1.207 دينار عن شهر آذار، فيما بلغ سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 0.942 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 133.615 دينار للطن الواحد، واعتُمد سعر القمح عند 255.133 دينار للطن الواحد للزيادة عن المخصص.
وفي حزيران الماضي؛ رفعت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد بما قيمته 3.661 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 169.695 دينار.
كما رفعت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 2.585 دينار للطن الواحد، ليصبح 136.200 دينار لجميع مطاحن المملكة، واعتمدت سعر القمح عند 251.363 دينار للطن الواحد للزيادة عن المخصص، بتخفيض قدره 3.77 دينار عن تسعيرة شهري نيسان وأيار الماضيين.
وفي تموز الماضي؛ خفضت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد، بمقدار 2.452 دينار، ليصبح سعره 167.243 دينار للطن الواحد، وخفضت سعر بيع القمح، لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 1.912 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 134.288 دينار، وخلافاً لذلك اعتمدت سعر القمح عند 251.363 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص.
وفي آب الماضي؛ خفضت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد، بمقدار 4.204 دينار، ليصبح سعره 163.039 دينار للطن الواحد، كما خفضت سعر بيع القمح، لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 3.28 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 131.008 دينار، وخلافاً لذلك اعتمدت سعر القمح عند 252.806 للكميات الزائدة عن المخصص المحدد، بزيادة 1.443 دينار للطن.-(بترا-عائشة عناني)
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