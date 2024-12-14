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دعوات لمراجعة آلية قياس التضخم في ظل متغيرات سلة المستهلك

12/14/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- في وقت تظهر البيانات الرسمية مواصلة مؤشر التضخم استقراره محليا خلال الأحد عشر شهرا الماضية، اعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا الاستقرار أمر إيجابي للاقتصاد المحلي ويضمن قدرة المواطنين على التزود باحتياجاتهم الأساسية بعيدا عن أي ضغوط تضخمية.
وأكد هؤلاء أن مستويات التضخم المسجلة محليا على أساس تراكمي تشير إلى أن حدة الارتفاع التراكمي بالتضخم في تراجع، ما يعني عند مقارنة هذه المستويات على مدار شهور العام الحالي مع شهور العام الماضي يظهر أنها تسجل ارتفاعا لكن هذه الزيادة تتباطأ مقارنة مع السنوات الماضية، ما يؤكد أنها مستقرة محليا.
ونوه الخبراء إلى ان متغيرات عدة طالت سلة المستهلك خلال السنوات الأخيرة، من حيث أوزان هذه السلة او على صعيد السلع والمنتجات والخدمات المختلفة داخلها، ما يستدعي مراجعاتها وقياسها بشكل أفضل، من أجل التوصل إلى مستويات التضخم بشكل أكثر دقة.
ولفتوا إلى أن السياسة النقدية المتبعة محليا، ساهمت في استقرار مستوى التضخم، ما جنب الاقتصاد الوطني الضغوط التضخمية التي جثمت على اقتصادات الكثير من دول المنطقة والعالم.
وتوقع هؤلاء أن تبقى معدلات التضخم محليا خلال السنوات القادمة مستقرة وقريبة من التقديرات المرسومة لها في الموازنة العامة، مستبعدا أي ارتفاعات حادة لها.
وكان التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول أسعار المستهلك (التضخم)، أظهر ارتفاعا للأشهر الـ11 الماضية من عام 2024 بنسبة 1.54 % قياسا بنفس الفترة من عام 2023، كما رصد التقرير على المستوى الشهري ارتفاع معدل التضخم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 1.35 % مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023.
وبحسب التقرير على المستوى التراكمي، فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الـ11 الماضية من عام 2024 ما مقداره 110.62 مقابل 108.95 لنفس الفترة من عام 2023، أما على أساس شهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من عام 2024 ما مقداره 111.04 نقطة مئوية مقابل 109.56 لنفس الشهر من عام 2023.
ويشار إلى أن مشروع الموازنة العامة توقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة محليا في السنوات الثلاث القادمة، حيث يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.2 % في عام 2025، ونحو 2.5 % في عام 2026 ولينخفض إلى 2.3 % في عام 2027.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مستويات التضخم المسجلة محليا على اساس تراكمي تشير إلى أن حدة الارتفاع تراكميا في تراجع، ما يعني عند مقارنة هذه المستويات على مدار شهور العام الحالي مع شهور العام الماضي يظهر انها تسجل ارتفاعا لكنه يتباطأ، أي ارتفاعا يقل عن الزيادة التراكمية التي كانت تسجل في السنوات الماضية، ما يؤكد انها مستقرة محليا.
ويرى عايش أن معدلات البطالة المسجلة محليا منذ بداية العام إيجابية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى انها تعبر في المقام الأول عن تراجع في معدلات البطالة بشكل أو بآخر، حيث إن هذا التراجع لا يمس الأسعار التي ارتفعت لكنه يشير إلى تباطؤ الارتفاع في هذه الأسعار.
واعتبر عايش أن معدلات التضخم محليا تظهر أيضا في الجانب الآخر، أن معدل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ما زال منخفضا، ما يشير اقتصاديا إلى تراجع إنفاق المستهلكين، وذلك أحد الأسباب المهمة والمؤثرة في النمو الاقتصادي بشكل عام. وفي الأداء الفردي للقطاعات الاقتصادية بشكل خاص. لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن المواطنين يوجهون الجزء الكبير من إنفاقهم نحو الاحتياجات الأساسية فقط.
وأشار إلى أن المستهلك المحلي يعيش في مرحلة تحول استهلاكي من السلع المستوردة إلى السلع المحلية وتفضيلها، وهو ما سيكون له آثار إيجابية مستقبلا على العملية الاقتصادية بشكل عام.
وأكد أن متغيرات عدة طالت سلة المستهلك خلال السنوات الأخيرة سواء تعلق الأمر في أوزان هذه السلة أو على صعيد السلع والمنتجات والخدمات المختلفة داخل هذه السلة، ما يستدعي مراجعاتها وقياسها بشكل أفضل، من أجل التوصل إلى مستويات التضخم بشكل أكثر دقة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم محليا خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام، إلا انه ارتفاع طفيف ليس له أي آثار وضغوط تضخمية على المواطنين، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا للاقتصاد المحلي وقدرة المواطنين على التزود باحتياجاتهم الأساسية بعيدا عن تأثرهم بالضغوط التضخمية.
ولفت عقل إلى أن مستويات التضخم محليا تتواءم مع المستويات التي تسجل عالميا، مشيرا إلى انخفاض أسعار النفط عالميا انعكس على مستوى التضخم المسجل محليا والذي ما زال في حالة شبه مستقرة وضمن معدلات معتدلة.
وأكد عقل أن السياسة النقدية الذي انتهجها البنك المركزي في السنوات الأخيرة خاصة خلال فترة المد التضخمي العالمي، لعبت دورا مهما في ضبط معدلات التضخم محليا وكبحها بعيدا عن المستويات الجنونية التي بلغتها في كثير من دول العالم، على الرغم من أن معظم التضخم لدينا محليا وليس من السهل السيطرة عليه.
وبين أن من شأن استمرار معدلات التضخم في هذه المستويات محليا أن يحافظ على قدرة المواطنين في شراء السلع والخدمات، ما يعزز الاستهلاك الداخلي وبالتالي يصب في تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأكد عقل أن موجات التضخم الجامحة كالتي ضربت العالم في العامين الماضيين مستبعدة على المدى المتوسط، على الرغم من السياسات الحمائية المتوقعة لرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن التقديرات تشير إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية سترتفع بأقل من 1 %، ما يعني ضمان استمرار انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وبالتالي انخفاض مستويات التضخم.
إلى ذلك، اتفق مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض مع سابقيه على استقرار معدلات التضخم محليا واستمرار مسارها المعتدل، مبينا أن السياسة النقدية المتبعة محليا ساهمت في استقرار مستوى التضخم، ما جنب الاقتصاد الوطني الضغوط التضخمية التي جثمت على اقتصادات الكثير من دول المنطقة والعالم.
واستدرك عوض أن هذا الاستقرار في معدلات التضخم يشير في جزء منه إلى وجود حالة من الركود الاقتصادي محليا نتيجة الظروف الجيوسياسية في المنطقة وتأثر الرغبة الاستهلاكية لدى المواطنين معنويا، عدا عن ضعف السيولة، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الاستهلاك المحلي.
وتوقع عوض أن تبقى معدلات التضخم محليا خلال السنوات القادمة مستقرة وقريبة من التقديرات المرسومة لها في الموازنة العامة، مستبعدا أي ارتفاعات حادة لها.

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