للمرة الأولى.. ظهور خاص لرونالدو على قناة النصر السعودي (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للظهور عبر قناة النصر الفضائية من أجل إجراء حوار تلفزيوني من المقرر أن يذاع قريبا.
وكان النصر قد أعلن إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالنادي تحت اسم "Nassr TV"، لنقل جميع الأحداث الخاصة بالعالمي بالشراكة مع مجموعة قنوات "دازن".
وتداول جمهور النصر السعودي فيديو من قناة النادي الفضائية خلال ظهور رونالدو عليها من أجل إجراء حوار تلفزيوني سيذاع قريبا.
وقال رونالدو في الإعلان التشويقي الذي نشرته القناة: "مرحبا أنا كريستيانو رونالدو وهذا برنامج النصر اليوم".
يذكر أن "الدون" يحل في وصافة هدافي دوري روشن للموسم الجاري برصيد 10 أهداف سجلها مع فريقه النصر خلال أول 13 جولة من عمر المسابقة.
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