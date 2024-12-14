Sunday, 15 December 2024 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للمرة الأولى.. ظهور خاص لرونالدو على قناة النصر السعودي (فيديو)

12/14/2024 11:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للظهور عبر قناة النصر الفضائية من أجل إجراء حوار تلفزيوني من المقرر أن يذاع قريبا.

وكان النصر قد أعلن إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالنادي تحت اسم "Nassr TV"، لنقل جميع الأحداث الخاصة بالعالمي بالشراكة مع مجموعة قنوات "دازن".
وتداول جمهور النصر السعودي فيديو من قناة النادي الفضائية خلال ظهور رونالدو عليها من أجل إجراء حوار تلفزيوني سيذاع قريبا.

وقال رونالدو في الإعلان التشويقي الذي نشرته القناة: "مرحبا أنا كريستيانو رونالدو وهذا برنامج النصر اليوم".

يذكر أن "الدون" يحل في وصافة هدافي دوري روشن للموسم الجاري برصيد 10 أهداف سجلها مع فريقه النصر خلال أول 13 جولة من عمر المسابقة.

MENAFN14122024000072011014ID1108993646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث