للمرة الأولى.. ظهور خاص لرونالدو على قناة النصر السعودي (فيديو)

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للظهور عبر قناة النصر الفضائية من أجل إجراء حوار تلفزيوني من المقرر أن يذاع قريبا.



وكان النصر قد أعلن إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالنادي تحت اسم "Nassr TV"، لنقل جميع الأحداث الخاصة بالعالمي بالشراكة مع مجموعة قنوات "دازن".

وتداول جمهور النصر السعودي فيديو من قناة النادي الفضائية خلال ظهور رونالدو عليها من أجل إجراء حوار تلفزيوني سيذاع قريبا.

وقال رونالدو في الإعلان التشويقي الذي نشرته القناة: "مرحبا أنا كريستيانو رونالدو وهذا برنامج النصر اليوم".





يذكر أن "الدون" يحل في وصافة هدافي دوري روشن للموسم الجاري برصيد 10 أهداف سجلها مع فريقه النصر خلال أول 13 جولة من عمر المسابقة.