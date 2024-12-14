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ماذا يخبئ المستقبل لجريليش وسط صيام تهديفي مقلق؟

12/14/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - إذا فشل جاك جريليش بالتسجيل في ديربي مانشستر اليوم، فسيكون قد مضى عام كامل دون أن يهز الشباك لصالح مانشستر سيتي، فهل يستطيع المدرب بيب جوارديولا مساعدته في استعادة أفضل مستوياته؟
في آب (أغسطس) العام 2023. كان مانشستر سيتي يستعد لبدء موسم الدفاع عن ألقابه في ثلاث مسابقات رئيسية، بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه كجزء من ثلاثية تاريخية.
جاك جريليش بدا وكأنه يملك العالم تحت قدميه. إنه أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي، حيث تم شراؤه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من أستون فيلا قبل عامين. قدم أفضل موسم في مسيرته، ولعب دورًا محوريًا في جميع المسابقات الثلاث وشارك كأساسي في كل المباريات الكبرى.
عدد قليل من لاعبي سيتي شاركوا لدقائق أكثر منه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يبدأ أي لاعب مباريات في دوري أبطال أوروبا أكثر منه حيث خاض 12 مباراة كأساسي، بما في ذلك كل مواجهات الأدوار الإقصائية السبع.
كان الجميع يتوقع أن يواصل جريليش تألقه ويقدم موسمًا لا يُنسى آخر. لكن قلة كانوا يتوقعون التراجع الحاد والمفاجئ الذي تلا ذلك.
تعرض لإصابة في أوتار الركبة في أواخر آب (أغسطس) عطلت بدايته للموسم 2023-2024، وغاب عن ست مباريات مع النادي والمنتخب قبل نهاية أيلول (سبتمبر).
لكن بحلول نهاية الشهر عاد للعب، وشارك لدقائق مهمة قبل رحلة تشرين الأول (أكتوبر) إلى ملعب“الإمارات”. لكنه لم يلعب في تلك المباراة المهمة التي خسرها سيتي أمام آرسنال 0-1.
استعاد مكانه في الفريق خلال الأشهر التالية، وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات، ما عزز موقعه في التشكيلة الأساسية لجوارديولا على الجهة اليسرى للهجوم، متفوقا على الوافد الجديد جيريمي دوكو.
لكن هدفه الأخير في تلك السلسلة، الذي سجله في التعادل 2-2 مع كريستال بالاس يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) 2023، في مباراة تركت سيتي في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر، كان آخر أهدافه لفترة طويلة جدًا، وإذا لم يسجل في ديربي مانشستر اليوم، فسيكون قد مر عام كامل على آخر هدف سجله مع سيتي.
منذ ذلك الحين، فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، وأصبح ماثيوس نونيز، الذي بالكاد لعب في مركزه المفضل في خط الوسط منذ انتقاله من وولفرهامبتون مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، مفضلًا على الجهة اليسرى.
هناك عوامل مخففة، منها إصابة في الفخذ تعرض لها في شباط (فبراير) الماضي وأبعدته عن سبع مباريات، وعانى للتعافي الكامل منها.
لكن على الرغم من أنه استعاد مكانه في الفريق في نهاية الموسم الماضي، إلا أنه فقده مرة أخرى. ولم يُستخدم في آخر مباراتين حاسمتين في سباق اللقب أمام توتنهام ووست هام، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
أنهى جريليش الموسم 2023-2024 بميدالية بطل الدوري الإنجليزي، لكنه بدأ فقط 10 مباريات من أصل 38، وساهم بأربعة أهداف فقط (ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة)، مقارنة بسبع بطاقات صفراء تلقاها، ولم يكن مقنعًا لدرجة أنه لم يتم اختياره لتشكيلة إنجلترا في“يورو 2024”.
هذا الموسم، لم يتحسن كثيرًا. حتى بعد فترة إعداد صيفية، لم يتمكن جريليش من استعادة أفضل مستوياته. بدأ فقط خمس مباريات من أصل 15 في الدوري الإنجليزي، وثلاثًا من ست مباريات في دوري الأبطال، وواحدة من مباراتين في كأس الرابطة.
مرة أخرى، عطلته الإصابات، حيث أشار جوارديولا إلى“تكرار الإصابة مرتين أو ثلاث مرات”، ما جعل جريليش يكافح لاستعادة إيقاعه. لكن هذا لا يفسر تراجع مستواه المستمر.
أفضل أداء له هذا الموسم كان في الفوز 3-0 على نوتنجهام فورست، عندما لعب في مركز محور مزدوج بجانب إلكاي جوندوجان. كان دوكو على الجهة اليسرى، وهذه كانت المرة الرابعة فقط التي يبدأ فيها كلاهما معًا في الدوري الإنجليزي.
بعد الفوز، أشاد جوارديولا بأداء جريليش قائلاً:“لقد لعب بشكل رائع. سيطر على إيقاع اللعب وأعطانا التوازن. أنا سعيد جدا من أجله”.
لكن ظهوره الثاني في هذا المركز ضد يوفنتوس كان أقل نجاحا، حيث خسر سيتي 0-2، وبقي بحاجة إلى الفوز في آخر مباراتين للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.
لم يكن جريليش مسؤولا عن الهزيمة، لكنه لم يقدم ما يكفي هجوميا. أتم 94.6 % من تمريراته، لكنه لم يخلق فرصا كبيرة باستثناء تمريرة جيدة لبيرناردو سيلفا.
وجود جريليش ودوكو معا على أرض الملعب، يمنح الفريق خيارات هجومية إضافية على الجهة اليسرى. لكن من الصعب توقع أن يقدم جريليش أفضل مستوياته من مركز أعمق يتطلب مسؤوليات دفاعية أكبر، وهو جانب ليس من نقاط قوته الطبيعية.
في ديربي مانشستر اليوم، قد تكون هذه آخر فرصة لجريليش لإنهاء صيامه التهديفي قبل أن يتم عامًا كاملًا دون تسجيل.
قدم بعض المساهمات المهمة هذا الموسم، مثل صناعة هدفين في أيلول (سبتمبر)، ودوره في إدراك التعادل المتأخر أمام آرسنال.
لكن بالنسبة للاعب يتمتع بموهبة فريدة وكان جزءًا أساسيًا من ثلاثية تاريخية قبل عامين، من المعقول توقع هدف واحد على الأقل في سنة كاملة.
ربما تكون هناك جوانب أخرى يجب أن يركز على تحسينها قبل القلق بشأن تسجيل الأهداف. لكن إنهاء هذا الجفاف التهديفي يمكن أن يكون نقطة تحول لجريليش، وسيكون مانشستر سيتي بحاجة ماسة لاستعادة أفضل مستوياته. -(وكالات)

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