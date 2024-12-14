ماذا يخبئ المستقبل لجريليش وسط صيام تهديفي مقلق؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - إذا فشل جاك جريليش بالتسجيل في ديربي مانشستر اليوم، فسيكون قد مضى عام كامل دون أن يهز الشباك لصالح مانشستر سيتي، فهل يستطيع المدرب بيب جوارديولا مساعدته في استعادة أفضل مستوياته؟
في آب (أغسطس) العام 2023. كان مانشستر سيتي يستعد لبدء موسم الدفاع عن ألقابه في ثلاث مسابقات رئيسية، بعد أن فاز بدوري
أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه كجزء من ثلاثية تاريخية.
جاك جريليش بدا وكأنه يملك العالم تحت قدميه. إنه أغلى صفقة
في تاريخ مانشستر سيتي، حيث تم شراؤه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من أستون فيلا قبل عامين. قدم أفضل موسم في مسيرته، ولعب دورًا محوريًا في جميع المسابقات الثلاث وشارك كأساسي في كل المباريات الكبرى.
عدد قليل من لاعبي سيتي شاركوا لدقائق أكثر منه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يبدأ أي لاعب مباريات في دوري أبطال أوروبا أكثر منه حيث خاض 12 مباراة كأساسي، بما في ذلك كل مواجهات الأدوار الإقصائية السبع.
كان الجميع يتوقع أن يواصل جريليش تألقه ويقدم موسمًا لا يُنسى آخر. لكن قلة كانوا يتوقعون التراجع الحاد والمفاجئ الذي تلا ذلك.
تعرض لإصابة في أوتار الركبة في أواخر آب (أغسطس) عطلت بدايته للموسم 2023-2024، وغاب عن ست مباريات مع النادي والمنتخب قبل نهاية أيلول (سبتمبر).
لكن بحلول نهاية الشهر عاد للعب، وشارك لدقائق مهمة قبل رحلة تشرين الأول (أكتوبر) إلى ملعب“الإمارات”. لكنه لم يلعب في تلك المباراة المهمة التي خسرها سيتي أمام آرسنال 0-1.
استعاد مكانه في الفريق خلال الأشهر التالية، وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات، ما عزز موقعه في التشكيلة الأساسية لجوارديولا على الجهة اليسرى للهجوم، متفوقا على الوافد الجديد جيريمي دوكو.
لكن هدفه الأخير في تلك السلسلة، الذي سجله في التعادل 2-2 مع كريستال بالاس يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) 2023، في مباراة تركت سيتي في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر، كان آخر أهدافه لفترة طويلة جدًا، وإذا لم يسجل في ديربي مانشستر اليوم، فسيكون قد مر عام كامل على آخر هدف سجله مع سيتي.
منذ ذلك الحين، فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، وأصبح ماثيوس نونيز، الذي بالكاد لعب في مركزه المفضل في خط الوسط منذ انتقاله من وولفرهامبتون مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، مفضلًا على الجهة اليسرى.
هناك عوامل مخففة، منها إصابة في الفخذ تعرض لها في شباط (فبراير) الماضي وأبعدته عن سبع مباريات، وعانى للتعافي الكامل منها.
لكن على الرغم من أنه استعاد مكانه في الفريق في نهاية الموسم الماضي، إلا أنه فقده مرة أخرى. ولم يُستخدم في آخر مباراتين حاسمتين في سباق اللقب أمام توتنهام ووست هام، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
أنهى جريليش الموسم 2023-2024 بميدالية بطل الدوري الإنجليزي، لكنه بدأ فقط 10 مباريات من أصل 38، وساهم بأربعة أهداف فقط (ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة)، مقارنة بسبع بطاقات صفراء تلقاها، ولم يكن مقنعًا لدرجة أنه لم يتم اختياره لتشكيلة إنجلترا في“يورو 2024”.
هذا الموسم، لم يتحسن كثيرًا. حتى بعد فترة إعداد صيفية، لم يتمكن جريليش من استعادة أفضل مستوياته. بدأ فقط خمس مباريات من أصل 15 في الدوري الإنجليزي، وثلاثًا من ست مباريات في دوري الأبطال، وواحدة من مباراتين في كأس الرابطة.
مرة أخرى، عطلته الإصابات، حيث أشار جوارديولا إلى“تكرار الإصابة مرتين أو ثلاث مرات”، ما جعل جريليش يكافح لاستعادة إيقاعه. لكن هذا لا يفسر تراجع مستواه المستمر.
أفضل أداء له هذا الموسم كان في الفوز 3-0 على نوتنجهام فورست، عندما لعب في مركز محور مزدوج بجانب إلكاي جوندوجان. كان دوكو على الجهة اليسرى، وهذه كانت المرة الرابعة فقط التي يبدأ فيها كلاهما معًا في الدوري الإنجليزي.
بعد الفوز، أشاد جوارديولا بأداء جريليش قائلاً:“لقد لعب بشكل رائع. سيطر على إيقاع اللعب وأعطانا التوازن. أنا سعيد جدا من أجله”.
لكن ظهوره الثاني في هذا المركز ضد يوفنتوس كان أقل نجاحا، حيث خسر سيتي 0-2، وبقي بحاجة إلى الفوز في آخر مباراتين للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.
لم يكن جريليش مسؤولا عن الهزيمة، لكنه لم يقدم ما يكفي هجوميا. أتم 94.6 % من تمريراته، لكنه لم يخلق فرصا كبيرة باستثناء تمريرة جيدة لبيرناردو سيلفا.
وجود جريليش ودوكو معا على أرض الملعب، يمنح الفريق خيارات هجومية إضافية على الجهة اليسرى. لكن من الصعب توقع أن يقدم جريليش أفضل مستوياته من مركز أعمق يتطلب مسؤوليات دفاعية أكبر، وهو جانب ليس من نقاط قوته الطبيعية.
في ديربي مانشستر اليوم، قد تكون هذه آخر فرصة لجريليش لإنهاء صيامه التهديفي قبل أن يتم عامًا كاملًا دون تسجيل.
قدم بعض المساهمات المهمة هذا الموسم، مثل صناعة هدفين في أيلول (سبتمبر)، ودوره في إدراك التعادل المتأخر أمام آرسنال.
لكن بالنسبة للاعب يتمتع بموهبة فريدة وكان جزءًا أساسيًا من ثلاثية تاريخية قبل عامين، من المعقول توقع هدف واحد على الأقل في سنة كاملة.
ربما تكون هناك جوانب أخرى يجب أن يركز على تحسينها قبل القلق بشأن تسجيل الأهداف. لكن إنهاء هذا الجفاف التهديفي يمكن أن يكون نقطة تحول لجريليش، وسيكون مانشستر سيتي بحاجة ماسة لاستعادة أفضل مستوياته. -(وكالات)
MENAFN14122024000072011014ID1108993645