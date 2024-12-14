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فليك: ربما علي تحسين سلوكي بعد الطرد

12/14/2024 11:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الألماني هانزي فليك المعاقب بالإيقاف مباراتين عقب طرده في مواجهة ريال بيتيس السبت الماضي، إنه“ربما” عليه أن يطور من سلوكه.
وقال فليك في مؤتمر صحفي أمس:“أعتقد أن رد فعلي لم يكن جيدا. هذا واضح.. قلت في بداية الموسم لطاقمي ألا يشتكوا من الحكام، لأنني لا أريد إهدار طاقتنا في أمور لا نستطيع تغييرها”.
وصرح المدرب:“الأمر قاس بالنسبة إليّ. إنه دوري مختلف. لم أقض وقتا طويلا وطردوني. أقبل العقوبة. ربما عليّ أن أطور سلوكي. أريد فقط أن يحكم الحكام بنفس الصورة مع الجميع، لا مع البرسا فحسب”.
وأوضح فليك إنه ينصح لاعبيه دائما بقول قرارات الحكام واللعب، وأعرب عن سعادته بحدوث هذا، وقال“سلوكهم رائع ومختلف عن سنوات سابقة. هذه هي الفلسفة المطلوبة: الاهتمام بما يجب علينا تحسينه. يمكن للحكام أن يتحسنوا أيضا. كلنا بشر ونخطئ”.
وعن مواجهة ليجانيس اليوم، قال فليك إن لاعبيه في قمة تركيزهم لمواجهة الخصم الذي سيسعى وراء نقاط ضعف برشلونة، وصرح“كل شيء يعتمد علينا”.
وبخصوص اللاعبين الذين قد يستعيدهم قريبا، تحدث عن رونالد أراوخو وأنسو فاتي وأندرياس كريستينسن.
وعن الأول قال إن الخطة أنه قد يشارك بضع دقائق، وأضاف“لا أعرف عددها أو ما إذا كان سيبدأ أساسيا أم لا، لكنه جاهز للعب”.
وتحدث أيضا عن فاتي المصاب منذ شهر وتطور وضع كريستينسن الذي لم يلعب منذ نهاية آب (أغسطس)، وقال فليك إن فريقه يصب تركيزه على مباراة ليجانيس، لا على مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة.
من ناحية ثانية، يعتقد دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن العمل الجاد والتواضع يبقيان مفتاحين رئيسيين إذا أراد فريقه تمديد سلسلة انتصاراته التي وصلت لعشر مباريات، عندما يواجه خيتافي اليوم.
وتغلب أتلتيكو على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، 3-1 يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، ليحافظ الفريق على فرصه في التأهل للأدوار الاقصائية.
وجعلت نتائج أتلتيكو الرائعة الفريق يتواجد في سباق المنافسة على قمة جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثالث خلف ريال مدريد بفارق نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر، علما بأن أتلتيكو لديه مباراة مؤجلة.
ويتواجد خيتافي فوق المراكز المهددة بالهبوط مباشرة حيث يحتل المركز الخامس عشر، ولكن سيميوني يصر على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شعور بالتراخي لدى لاعبيه، وقال:“الطريقة الوحيدة للاعتناء بالأمور هي من خلال خلق العمل والتواضع والالتزام. ومن تلك النقطة فصاعدا، هي مباراة ويمكن أن تتسبب في حدوث العديد من الأشياء”.
وتغلب خيتافي على إسبانيول يوم الاثنين الماضي ويشعر سيميوني أن الفريق الذي يدربه خوسيه بوردالاس سيشكل تهديدا كبيرا، وقال في مؤتمر صحفي:“دائما ما أراهم فريقا تنافسيا، لديه فكرة واضحة عن الطريقة التي يريدون اللعب بها”.
وأضاف:“بوردالاس جعلهم يتواجدون حيث هم الآن ودائما يتنافسون كما يفعلون. لا يمكننا تخيل مباراة أخرى لا تشبه تلك التي واجهناها مؤخرا، مع الكثير من الصعوبات، ولعب هوائي جيد جدا، والحصول على الكرات الثانية، وبطابع تنافسي للغاية”.
من جهته، يعلم بوردالاس مدرب خيتافي التحدي الذي ينتظر فريقه في ملعب ميتروبوليتانو، وقال:“نعلم أنه يجب علينا أن نلعب مباراة عظيمة، تقريبا مثالية، لأن أتلتيكو مدريد يمر بفترة رائعة من اللعب والثقة. ستكون مباراة صعبة، ولكننا نثق في أن الفريق يمكنه الخروج بنتيجة جيدة”.

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