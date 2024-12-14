فليك: ربما علي تحسين سلوكي بعد الطرد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الألماني هانزي فليك المعاقب بالإيقاف مباراتين عقب طرده في مواجهة ريال بيتيس السبت الماضي، إنه“ربما” عليه أن يطور من سلوكه.
وقال فليك في مؤتمر صحفي أمس:“أعتقد أن رد فعلي لم يكن جيدا. هذا واضح.. قلت في بداية الموسم لطاقمي ألا يشتكوا من الحكام، لأنني لا أريد إهدار طاقتنا في أمور لا نستطيع تغييرها”.
وصرح المدرب:“الأمر قاس بالنسبة إليّ. إنه دوري مختلف. لم أقض وقتا طويلا وطردوني. أقبل العقوبة. ربما عليّ أن أطور سلوكي. أريد فقط أن يحكم الحكام بنفس الصورة مع الجميع، لا مع البرسا فحسب”.
وأوضح فليك إنه ينصح لاعبيه دائما بقول قرارات الحكام واللعب، وأعرب عن سعادته بحدوث هذا، وقال“سلوكهم رائع ومختلف عن سنوات سابقة. هذه هي الفلسفة المطلوبة: الاهتمام بما يجب علينا تحسينه. يمكن للحكام أن يتحسنوا أيضا. كلنا بشر ونخطئ”.
وعن مواجهة ليجانيس اليوم، قال فليك إن لاعبيه في قمة تركيزهم لمواجهة الخصم الذي سيسعى وراء نقاط ضعف برشلونة، وصرح“كل شيء يعتمد علينا”.
وبخصوص اللاعبين الذين قد يستعيدهم قريبا، تحدث عن رونالد أراوخو وأنسو فاتي وأندرياس كريستينسن.
وعن الأول قال إن الخطة أنه قد يشارك بضع دقائق، وأضاف“لا أعرف عددها أو ما إذا كان سيبدأ أساسيا أم لا، لكنه جاهز للعب”.
وتحدث أيضا عن فاتي المصاب منذ شهر وتطور وضع كريستينسن الذي لم يلعب منذ نهاية آب (أغسطس)، وقال فليك إن فريقه يصب تركيزه على مباراة ليجانيس، لا على مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة.
من ناحية ثانية، يعتقد دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن العمل الجاد والتواضع يبقيان مفتاحين رئيسيين إذا أراد فريقه تمديد سلسلة انتصاراته التي وصلت لعشر مباريات، عندما يواجه خيتافي اليوم.
وتغلب أتلتيكو على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، 3-1 يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، ليحافظ الفريق على فرصه في التأهل للأدوار الاقصائية.
وجعلت نتائج أتلتيكو الرائعة الفريق يتواجد في سباق المنافسة على قمة جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثالث خلف ريال مدريد بفارق نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر، علما بأن أتلتيكو لديه مباراة مؤجلة.
ويتواجد خيتافي فوق المراكز المهددة بالهبوط مباشرة حيث يحتل المركز الخامس عشر، ولكن سيميوني يصر على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شعور بالتراخي لدى لاعبيه، وقال:“الطريقة الوحيدة للاعتناء بالأمور هي من خلال خلق العمل والتواضع والالتزام. ومن تلك النقطة فصاعدا، هي مباراة ويمكن أن تتسبب في حدوث العديد من الأشياء”.
وتغلب خيتافي على إسبانيول يوم الاثنين الماضي ويشعر سيميوني أن الفريق الذي يدربه خوسيه بوردالاس سيشكل تهديدا كبيرا، وقال في مؤتمر صحفي:“دائما ما أراهم فريقا تنافسيا، لديه فكرة واضحة عن الطريقة التي يريدون اللعب بها”.
وأضاف:“بوردالاس جعلهم يتواجدون حيث هم الآن ودائما يتنافسون كما يفعلون. لا يمكننا تخيل مباراة أخرى لا تشبه تلك التي واجهناها مؤخرا، مع الكثير من الصعوبات، ولعب هوائي جيد جدا، والحصول على الكرات الثانية، وبطابع تنافسي للغاية”.
من جهته، يعلم بوردالاس مدرب خيتافي التحدي الذي ينتظر فريقه في ملعب ميتروبوليتانو، وقال:“نعلم أنه يجب علينا أن نلعب مباراة عظيمة، تقريبا مثالية، لأن أتلتيكو مدريد يمر بفترة رائعة من اللعب والثقة. ستكون مباراة صعبة، ولكننا نثق في أن الفريق يمكنه الخروج بنتيجة جيدة”.
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