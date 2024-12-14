اختيار مبابي أفضل لاعب فرنسي الموسم الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
باريس- فاز كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد
الإسباني، بجائزة أفضل لاعب
كرة قدم فرنسي للموسم الماضي 2023-2024 المقدمة من مجلة“فرانس فوتبول”.
واحتفظ مبابي بالجائزة التي حققها في العام الماضي ولكن بفارق أقل عن أقرب منافسيه، حيث سجل المهاجم الفرنسي 52 هدفا في موسمه الأخير مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.
وساهم كيليان بقوة في فوز الفريق الباريسي بالثنائية المحلية الدوري
وكأس فرنسا إضافة إلى التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتفوق مبابي في سباق الفوز بالجائزة بفارق خمس نقاط عن ويليام ساليبا مدافع أرسنال، الذي جمع 51 نقطة بعدما قدم موسما رائعا مع الفريق اللندني، وحجز لنفسه مكانا أساسيا في قائمة منتخب فرنسا.
وفي المركز الثالث بسباق التصويت حل مايك ماينان حارس مرمى ميلان الإيطالي برصيد 24 نقطة، خلفه ثنائي ريال مدريد إدواردو كامافينجا (17 نقطة) وأوريلين تشواميني (16 نقطة) في المركزين الرابع والخامس.
وتساوى في المركز السادس كل من أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وبيير ليه ميلو لاعب بريست برصيد 15 نقطة.
وأكمل ثنائي باريس سان جيرمان، وارن زاير إيمري (11 نقطة) وبرادلي باركولا (10 نقاط) قائمة العشرة الأوائل في سباق الفوز بهذه الجائزة. يذكر أن مبابي (25 عاما)، انتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي قادما من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر، ووقع عقدا مدته خمسة مواسم، ينتهي في صيف 2029. -(وكالات)
MENAFN14122024000072011014ID1108993643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.