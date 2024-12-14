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اختيار مبابي أفضل لاعب فرنسي الموسم الماضي

12/14/2024 11:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



باريس- فاز كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم فرنسي للموسم الماضي 2023-2024 المقدمة من مجلة“فرانس فوتبول”.
واحتفظ مبابي بالجائزة التي حققها في العام الماضي ولكن بفارق أقل عن أقرب منافسيه، حيث سجل المهاجم الفرنسي 52 هدفا في موسمه الأخير مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.
وساهم كيليان بقوة في فوز الفريق الباريسي بالثنائية المحلية الدوري وكأس فرنسا إضافة إلى التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتفوق مبابي في سباق الفوز بالجائزة بفارق خمس نقاط عن ويليام ساليبا مدافع أرسنال، الذي جمع 51 نقطة بعدما قدم موسما رائعا مع الفريق اللندني، وحجز لنفسه مكانا أساسيا في قائمة منتخب فرنسا.
وفي المركز الثالث بسباق التصويت حل مايك ماينان حارس مرمى ميلان الإيطالي برصيد 24 نقطة، خلفه ثنائي ريال مدريد إدواردو كامافينجا (17 نقطة) وأوريلين تشواميني (16 نقطة) في المركزين الرابع والخامس.
وتساوى في المركز السادس كل من أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وبيير ليه ميلو لاعب بريست برصيد 15 نقطة.
وأكمل ثنائي باريس سان جيرمان، وارن زاير إيمري (11 نقطة) وبرادلي باركولا (10 نقاط) قائمة العشرة الأوائل في سباق الفوز بهذه الجائزة. يذكر أن مبابي (25 عاما)، انتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي قادما من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر، ووقع عقدا مدته خمسة مواسم، ينتهي في صيف 2029. -(وكالات)

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