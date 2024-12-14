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قمة عيرا وشباب الحسين تحسم صراع اللقب.. و3 فرق تسعى للهروب من الهبوط

12/14/2024 11:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - تتجه الأنظار إلى الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة مساء غد الإثنين، حيث تختتم منافسات المسابقة، وسط سباق محموم على اللقب بين المتصدر عيرا برصيد (37 نقطة)، وحامل اللقب شباب الحسين (35 نقطة).
وتجري مباراتان على“صفيح” ساخن اليوم، تحددان الفريق الثاني الهابط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، حين يلتقي البقعة (20 نقطة) مع العودة 15 نقطة، في المباراة التي تقام عند الساعة الخامسة مساء في صالة قصر الرياضة، فيما تبلغ قمة المنافسة بين فريقي المحطة (13 نقطة)، والكرمل (12 نقطة)، عند الساعة السابعة في الصالة ذاتها.
عيرا وشباب الحسين.. قمة اللقب
واصل فريقا عيرا وشباب الحسين السباق المحتدم نحو اللقب، حيث يرغب الأول في إحرازه للمرة الأولى في تاريخه، وتجاوز عقدة الوصافة التي لازمته في الموسم الماضي و3 مناسبات للموسم الحالي، وهو الذي يتمسك بالقمة مستفيدا من خسارة شباب الحسين الإدارية أمام البقعة بالجولة الثانية، ورغم خسارته أمام شباب الحسين 2-3، يتمسك عيرا بالصدارة برصيد 37 نقطة، جمعها من 12 فوزا وخسارة وحيدة وله 1098 نقطة وعليه 831 نقطة.
واستمر فريق شباب الحسين في حملة دفاعه عن لقبه، ومطاردة المتصدر، وهو الذي حمل كأس الدوري 21 مرة، حيث يقف بالمركز الثاني برصيد 35 نقطة، جمعها من 12 فوز وخسارة وحيدة، وله 937 نقطة، وعليه 699 نقطة.
الوحدات.. مكانك سر
من جانبه، يستقر فريق الوحدات بالمركز الثالث منذ موسمين، وهو الفريق المتوج بلقب الدوري 15 مرة، ويبتعد عن صراع اللقب دون ترك أثر فني، حيث جمع 24 نقطة، من الفوز 8 مرات و5 خسارات، وله 989 نقطة وعليه 861 نقطة.
وثبت فريق البقعة نفسه بين الأربعة الكبار على سلم الترتيب، وهو يقف بالمركز الرابع برصيد 20 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و6 هزائم، علما بأنه عانى من المشاكل الإدارية، في ظل احتجاب الفريق عن التدريبات، والتغيب عن إحدى مبارياته، قبل تدخل إداري لاحتواء الموقف، وله 935 نقطة، وعليه 907 نقاط.
3 فرق في مرمى“الهبوط”
تتشارك فرق العودة والمحطة والكرمل في مصير الهروب من شبح الهبوط، حين يقف العودة بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة، وهو الذي يرتفع مؤشر نتائجه وأدائه بوضوح في مرحلة الإياب، وجمع نقاطه من 5 فوز و8 خسارة، وله 942 نقطة وعليه 1033 نقطة، ويشده الحنين لماضيه العريق، وهو الذي سبق وأن فاز بلقب الدوري 4 مرات.
ويريد المحطة الذي يقف بالمركز السادس برصيد 13 نقطة، لإنهاء مسلسل الصعود والهبوط في حكايته مع“الممتاز”، ويبحث عن طوق النجاة، وتحقيق الفوز للمرة الخامسة، والتي تعتبر الأهم للبقاء بين الكبار بعد أن خسر 9 مرات، وله 921 نقطة وعليه 960 نقطة.
ويريد الكرمل الانتصار لتاريخه باللعبة، بعدما اعتاد الوقوف بالمراكز الأولى من الدوري، والذي حمل كأسه في مرتين.
ويهدف الفريق بتجاوز ظروفه السيئة، حيث يقف بالمركز الثامن برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و9 هزائم، وله 877 نقطة، وعليه 947 نقطة.
ولم يترك مليح أثرا فنيا، وأعلن عن نفسه أول الهابطين، وهو يقبع بالمركز الأخير بلا فوز، وبسجل خال من النقاط، وهو الفريق الأقل تسجيلا النقاط بـ 514 نقطة، وعليه 975 نقطة.
وشهدت الجولة قبل الأخيرة من الدوري، فوز شباب الحسين على الوحدات بنتيجة 3-0، وعيرا على العودة بنتيجة 3-0، والكرمل على مليح بنتيجة 3-0، وفوز البقعة على المحطة بنتيجة 3-2.

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