التايكواندو يصدر خطته الرسمية المحلية للعام المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أصدر اتحاد التايكواندو خطته الرسمية المحلية للعام المقبل، التي تشمل تصفيات للمنتخبات الوطنية، بطولات محلية ودورات للمدربين والحكام وفحوصات للترقية.
كما تم اعتماد إقامة بطولة الحسن الدولية التي لم يتم تحديد موعدها الرسمي حتى الآن.
ووفق اتحاد التايكواندو، فإن الخطة النهائية جاءت كالآتي:
تصفية المنتخبات الوطنية
- 21- 22 شباط (فبراير): تصفية المنتخب الوطني لفئة الأشبال والزهرات الأولى (صالة مركز الأمير راشد).
- 11 نسيان (أبريل): تصفية المنتخب الوطني فئة الأشبال والزهرات الثانية (صالة مركز الأمير راشد).
- 2 أيار (مايو): تصفية المنتخب الوطني لفئة الناشئين والناشئات الأولى (صالة مركز الأمير راشد).
- 16 أيار (مايو): تصفية المنتخب الوطني لفئة الناشئين والناشئات الثانية (صالة مركز الأمير راشد).
- 14 تشرين الثاني (نوفمبر): تصفية المنتخب الوطني الأولى للأوزان الأولمبية والشباب (صالة مركز الأمير راشد).
- 5 كانون الأول (ديسمبر): تصفية المنتخب الوطني الثانية للأوزان الأولمبية والشباب (صالة مركز الأمير راشد).
البطولات المحلية الرسمية
- 24 كانون الثاني (يناير): بطولة المملكة تحت 21 عاما، (صالة مركز الأمير راشد).
- 7 شباط (فبراير): بطولة المملكة التنشيطية للبومسي، (صالة مركز الأمير راشد).
- 28 شباط (فبراير): بطولة المملكة التنشيطية للكبار (صالة مركز الأمير راشد).
- 21 تشرين الثاني (نوفمبر): بطولة المملكة التنشيطية للأطفال، صالة مركز الأمير راشد).
البطولات الدولية
بطولة الحسن الدولية للكبار والأشبال والناشئين في صالة الأمير حمزة، وسيحدد موعدها لاحقا.
دوررات الحكام
- 5 كانون الأول (ديسمبر): دورة حكام 75 (مستجدين وترقية وإنعاش)، (صالة مركز الأمير راشد).
- 13- 16 كانون الثاني (يناير): دورة حكام البومسي (مستجدين وترقية وإنعاش)، (صالة مركز الأمير راشد).
- 19 - 28 حزيران (يونيو): دورة حكام 76 (مستجدين وترقية وإنعاش)، (صالة مركز الأمير راشد).
- دورات التنظيم
17-20 كانون الثاني (يناير): دورة التنظيم وإدارة النشاطات، (صالة مركز الأمير راشد).
دورات المدربين
- 19 - 26 كانون الثاني (يناير): دورة مدربين متقدمة ويحدد مكانها لاحقا.
- 31 كانون الثاني (يناير) حتى 15 شباط (فبراير): دورة مدربين (مستجدين وترقية وإنعاش)، (صالة مركز الأمير راشد).
الدورات التدريبية
- دورتا الأساتذة والفاحصين ويحدد موعدهما ومكان إقامتهما لاحقا.
- فحوصات الترقية
يقيم اتحاد التايكواندو 25 فحصا للترقية ابتداء من شهر كانون الأول (ديسمبر) وحتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير)، 1 بوم، 1 دان، 2 بوم، 2 دان، 3، 4 و5 دان، و6 و7 دان، 3 بوم و3 دان.
على صعيد متصل، حصل أول من أمس فؤاد جروان على الحزام الأسود 9 دان، ومحمد الكفاوين واسماعيل ابو سبيتان على الحزام الأسود 8 دان، وذلك بعد اجتيازهم جميعا للفحص الذي أقيم في مقر الاتحاد الدولي- الكيكوان في كوريا الجنوبية.
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