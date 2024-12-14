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التايكواندو يصدر خطته الرسمية المحلية للعام المقبل

12/14/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أصدر اتحاد التايكواندو خطته الرسمية المحلية للعام المقبل، التي تشمل تصفيات للمنتخبات الوطنية، بطولات محلية ودورات للمدربين والحكام وفحوصات للترقية.
كما تم اعتماد إقامة بطولة الحسن الدولية التي لم يتم تحديد موعدها الرسمي حتى الآن.
ووفق اتحاد التايكواندو، فإن الخطة النهائية جاءت كالآتي:
تصفية المنتخبات الوطنية
- 21- 22 شباط (فبراير): تصفية المنتخب الوطني لفئة الأشبال والزهرات الأولى (صالة مركز الأمير راشد).
- 11 نسيان (أبريل): تصفية المنتخب الوطني فئة الأشبال والزهرات الثانية (صالة مركز الأمير راشد).
- 2 أيار (مايو): تصفية المنتخب الوطني لفئة الناشئين والناشئات الأولى (صالة مركز الأمير راشد).
- 16 أيار (مايو): تصفية المنتخب الوطني لفئة الناشئين والناشئات الثانية (صالة مركز الأمير راشد).
- 14 تشرين الثاني (نوفمبر): تصفية المنتخب الوطني الأولى للأوزان الأولمبية والشباب (صالة مركز الأمير راشد).
- 5 كانون الأول (ديسمبر): تصفية المنتخب الوطني الثانية للأوزان الأولمبية والشباب (صالة مركز الأمير راشد).
البطولات المحلية الرسمية
- 24 كانون الثاني (يناير): بطولة المملكة تحت 21 عاما، (صالة مركز الأمير راشد).
- 7 شباط (فبراير): بطولة المملكة التنشيطية للبومسي، (صالة مركز الأمير راشد).
- 28 شباط (فبراير): بطولة المملكة التنشيطية للكبار (صالة مركز الأمير راشد).
- 21 تشرين الثاني (نوفمبر): بطولة المملكة التنشيطية للأطفال، صالة مركز الأمير راشد).
البطولات الدولية
بطولة الحسن الدولية للكبار والأشبال والناشئين في صالة الأمير حمزة، وسيحدد موعدها لاحقا.
دوررات الحكام
- 5 كانون الأول (ديسمبر): دورة حكام 75 (مستجدين وترقية وإنعاش)، (صالة مركز الأمير راشد).
- 13- 16 كانون الثاني (يناير): دورة حكام البومسي (مستجدين وترقية وإنعاش)، (صالة مركز الأمير راشد).
- 19 - 28 حزيران (يونيو): دورة حكام 76 (مستجدين وترقية وإنعاش)، (صالة مركز الأمير راشد).
- دورات التنظيم
17-20 كانون الثاني (يناير): دورة التنظيم وإدارة النشاطات، (صالة مركز الأمير راشد).
دورات المدربين
- 19 - 26 كانون الثاني (يناير): دورة مدربين متقدمة ويحدد مكانها لاحقا.
- 31 كانون الثاني (يناير) حتى 15 شباط (فبراير): دورة مدربين (مستجدين وترقية وإنعاش)، (صالة مركز الأمير راشد).
الدورات التدريبية
- دورتا الأساتذة والفاحصين ويحدد موعدهما ومكان إقامتهما لاحقا.
- فحوصات الترقية
يقيم اتحاد التايكواندو 25 فحصا للترقية ابتداء من شهر كانون الأول (ديسمبر) وحتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير)، 1 بوم، 1 دان، 2 بوم، 2 دان، 3، 4 و5 دان، و6 و7 دان، 3 بوم و3 دان.
على صعيد متصل، حصل أول من أمس فؤاد جروان على الحزام الأسود 9 دان، ومحمد الكفاوين واسماعيل ابو سبيتان على الحزام الأسود 8 دان، وذلك بعد اجتيازهم جميعا للفحص الذي أقيم في مقر الاتحاد الدولي- الكيكوان في كوريا الجنوبية.

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