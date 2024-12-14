نجاح لافت لمبادرة نادي شباب شفا بدران لدعم مبتوري الأطراف في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - اشترك نادي شباب شفا بدران والهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية وجمعية الماراثونات الأردنية، في رسم البسمة على وجوه مصابي الحرب على غزة مبتوري الأطراف، وجسدوا شعارا "امش وساعد غيرك يمشي"، ضمن المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل"، عبر سباق لمسافة "5 كم".
السباق الذي أقيم مساء الخميس الماضي في أجواء مثالية، حضره عدد من الشخصيات مثل النائب تيسير أبو عرابي، ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د. وليد رحاحلة، والمدير العام لجمعية الماراثونات الأردنية "رن جوردن" لينا الكرد، وجمع غفير ممن انخرطوا في دعم المبادرة معنويا وماليا تحقيقا لهدفها الإنساني السامي.
وقال أبو عرابي الرئيس السابق لنادي شفا بدران: "إن المبادرة في قالبها الرياضي، نجحت قبل أن تبدأ، بانضمام العديد من الجهات الرسمية والشعبية والرياضية، والمتسابقين والمتسابقات، وهي تأتي انسجاما مع جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبشكل خاص الوقوف مع الأهل في عزة، أمام حرب الإبادة من الكيان الصهيوني".
من جهته، صرح رئيس نادي شباب شفا بدران كايد العدوان: "لم نقم في نادي شباب شفا بدران، إلا بالواجب الوطني الإنساني، وعبرنا عن ضمير الأردنيين المتقد بوجع أهلنا في غزة، وصغنا رسالة الواجب الأردني بحروف رياضية، عبر هذه اللفتة الوطنية لعلاج مبتوري الأطراف من مصابي الحرب، منطلقين من قيم النادي الوطنية والمسؤولية الإنسانية الاجتماعية بمفهوم واسع، وتخصصه وتميزه الرياضي ومساهماته في الإنجازات الوطنية برياضة ألعاب القوى". وانتهى السباق بمشاركة كبار الشخصيات الحاضرة في تتويج الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى، وتوزيع الدروع على الجهات الداعمة. وفازت بالمركز الأول في سباق الإناث هبة حمود، فيما تسيد عبد العزيز الصانع سباق الذكور.
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