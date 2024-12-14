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نجاح لافت لمبادرة نادي شباب شفا بدران لدعم مبتوري الأطراف في غزة

12/14/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - اشترك نادي شباب شفا بدران والهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية وجمعية الماراثونات الأردنية، في رسم البسمة على وجوه مصابي الحرب على غزة مبتوري الأطراف، وجسدوا شعارا "امش وساعد غيرك يمشي"، ضمن المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل"، عبر سباق لمسافة "5 كم".
السباق الذي أقيم مساء الخميس الماضي في أجواء مثالية، حضره عدد من الشخصيات مثل النائب تيسير أبو عرابي، ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د. وليد رحاحلة، والمدير العام لجمعية الماراثونات الأردنية "رن جوردن" لينا الكرد، وجمع غفير ممن انخرطوا في دعم المبادرة معنويا وماليا تحقيقا لهدفها الإنساني السامي.
وقال أبو عرابي الرئيس السابق لنادي شفا بدران: "إن المبادرة في قالبها الرياضي، نجحت قبل أن تبدأ، بانضمام العديد من الجهات الرسمية والشعبية والرياضية، والمتسابقين والمتسابقات، وهي تأتي انسجاما مع جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبشكل خاص الوقوف مع الأهل في عزة، أمام حرب الإبادة من الكيان الصهيوني".
من جهته، صرح رئيس نادي شباب شفا بدران كايد العدوان: "لم نقم في نادي شباب شفا بدران، إلا بالواجب الوطني الإنساني، وعبرنا عن ضمير الأردنيين المتقد بوجع أهلنا في غزة، وصغنا رسالة الواجب الأردني بحروف رياضية، عبر هذه اللفتة الوطنية لعلاج مبتوري الأطراف من مصابي الحرب، منطلقين من قيم النادي الوطنية والمسؤولية الإنسانية الاجتماعية بمفهوم واسع، وتخصصه وتميزه الرياضي ومساهماته في الإنجازات الوطنية برياضة ألعاب القوى". وانتهى السباق بمشاركة كبار الشخصيات الحاضرة في تتويج الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى، وتوزيع الدروع على الجهات الداعمة. وفازت بالمركز الأول في سباق الإناث هبة حمود، فيما تسيد عبد العزيز الصانع سباق الذكور.

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