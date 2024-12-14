علوان يخضع لعملية زايدة في ماليزيا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عملية "زايدة" في ماليزيا للاعب علي علوان

خضع المنتخب الوطني علي علوان، لعملية الزائدة الدودية في ماليزيا، بعد معاناته من آلم شديد في الفترة الأخيرة.

علوان المحترف في فريق سيلانغو الماليزي، وجد نفسه مضطرا لاجراء هذه العملية، قبيل مغادرته إلى عمان، الأمر الذي دفعه لاجرائها في ماليزيا، وسط متابعة من المنتخب الوطني وأركانه.

اللحام يتحدث عن شكويين ضد الحسين إربد

كشف نجم فريق الرمثا الحالي مصعب اللحام، عن عزمه تقديم شكويين ضد ناديه السابق الحسين إربد، بسبب تفاصيل مالية، خلال فترة لعبه بصفوف فريق كرة القدم الموسم الماضي الذي حصل فيه الفريق على لقب دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه.

ويعتزم اللحام تقديم شكويين الأولى في المحكمة المدنية، والثانية في لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم.

وأشار اللحام في تصريح لـ"الغد" أن الشكوى الأولى التي سيتقدم فيها إلى المحكمة المدنية، تتلخص في عدم حصوله على 5 آلاف دينار، وهي قيمة المبلغ الذي تبقى له من وعد إداري بالحصول عليه، بسبب عدم احترافه الخارجي.

وأضاف : في الموسم الماضي، وبسبب تغيير الأجندة، تلقيت عرضا للاحتراف في الخارج، خلال فترة لعبي في الحسين إربد، ولكن النادي طلب مني الاعتذار عن قبول العرض، مقابل تعويض مادي مقداره 15 ألف دينار، حيث تم منحي 10 آلاف دينار، وتبقى لي 5 آلاف دينار لم أحصل عليها حتى الآن، لافتا إلى أن المدير الإداري لفريق الحسين أسامة طلال هو من تكفل بحصولي على المبلغ، وهو شاهد على ذلك.

وعن الشكوى الثانية أشار اللحام إلى أن النادي لم يصرف له راتب شهر، خلال فترة لعبه في الفريق، رغم مطالبه الدائمة للنادي بضرورة تسليمه الراتب المتأخر. أما فيما يتعلق بمكافأة الدوري، فقد أشار مصعب إلى أن عقده لا ينص على حصوله على مكافأة الفوز بالدوري.

ووجه اللحام الشكر والتقدير إلى نادي الحسين وجماهيره، لافتا إلى محاولاته المتعددة تجنب اللجوء إلى الشكاوى، ولكنه لم ينجح في ذلك بسبب تجاهل مطالباته.

محترف الفيصلي يبلغ الإدارة بقرار محتمل

ابلغ المحترف الفلسطيني في فريق الفيصلي لكرة القدم مصعب البطاط، إدارة النادي بإمكانية مغادرته للاحتراف في الدوري القطري، في حال سمح له الفيصلي.

وجاء حديث البطاط، في ظل الحديث عن توجه قطر لاعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الدوري القطري.

ووفق المعلومات فإن الفيصلي لن يحسم أمره بالموافقة على اقتراح البطاط أو رفضه، كون ذلك يعتمد على تنسيب من الجهاز الفني، ووفق حاجة الفريق الذي يسعى لتعزيز صفوفه بين المرحلتين.

مدرب الفيصلي يضع اللمسات الأخيرة لتقريره الفني

بدأ المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم جمال أبو عابد، بوضع اللمسات النهائية لتقريره الفني الذي سيرفعه إلى الإدارة، بشأن اللاعبين الممكن الاستغناء عنهم، واللاعبين المقترحين للالتحاق بالفريق في حال تم رفع عقوبة المنع من التسجيل.

ولم يحسم أبو عابد حتى الآن هوية اللاعبين المغادرين، حيث يعتمد ذلك على قدرة الإدارة على تعويض خروج هؤلاء اللاعبين.

النعيمات يخضع لعلاج في سبيتار

يواصل لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات، المحترف في العربي القطري، رحلة العلاج والتأهيل في مستشفى "سبيتار" في الدوحة.

ونشر اللاعب على حسابه الخاص، صور خضوعه لجلسات علاج في سبيتار، لمعالجة الإصابة الثالثة التي يتعرض لها خلال الموسم الكروي الحالي.

مدرب العقبة يغيب أمام الفيصلي لتواجده في العمرة

غاب المدير الفني لفريق شباب العقبة لكرة القدم رائد الداود، عن مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق الفيصلي ببطولة الكأس، التي انتهت بفوز الأخيرة بنتيجة 5-0.

وجاء غياب الداود، بسبب تواجده في الديار المقدسة في مكة المكرمة لاداء مناسك العمرة.

ويعتبر الداود أقدم مدير فني في أندية المحترفين، حيث تولى عمله مدربا للفريق منذ أكثر من 11 موسما.

كواليس النجوم

. عدد كبير من المتابعين، شبهوا حالة الترقب والانتظار في انتخابات نادي الوحدات، بحالة الترقب التي تشهدها الانتخابات البلدية أو البرلمانية، حيث الاهتمام الكبير والترقب.. متابعو انتخابات نادي الوحدات ليس من معقل النادي فقط، بل من الأندية الأخرى، ومنظومة الرياضة المحلية عامة.. اللافت في انتخابات الوحدات التي تحظى بمتابعة واسعة، أن زياد شلباية هو الشخص الأكثر فاعلية في الانتخابات، وأن النتائج تميل حيث مال هذا الإنسان المتجذر في نادي الوحدات.

. أندية الدرجة الثانية، قالت إنها التقت يوم أمس مع أحد المحامين العرب لاطلاعه على تفاصيل قضيتهم مع اتحاد الكرة، وابداء الرآي.. أندية الثانية قالت إنها ستتقدم للجنة الأولمبية بطعن بسبب عدم دعوة الأندية لاجتماع الهيئة العامة الذي عقده اتحاد الكرة أخيرا، معتبرين أن إبعادهم عن اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقررا لعام 2023 غير قانوني.

. لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، غادروا العقبة عائدين إلى عمان، مباشرة بعد نهاية مباراتهم أول من أمس أمام شباب العقبة ببطولة الكأس.. لاعبو الفيصلي حضروا مباراة فريق برشلونة أمام بروسيا دورتموند الألماني، بدوري أبطال أوروبا بشكل جماعي في الفندق.

. فريق الأهلي السعودي لكرة القدم للسيدات، الذي تشرف على تدريبه الأردنية منار فريج، تعرض لأول خسارة في الدوري الممتاز السعودي لكرة القدم للسيدات في الموسم الحالي.. الأهلي خسر أمام فريق النصر.. فريج حصلت قبل أيام على جائزة أفضل مدربه في الشهر.. الخسارة منحت النصر صدارة الدوري بدلا من الأهلي للمرة الأولى وبفارق 3 نقاط.

. مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهم إدارة النادي بالتقصير في تلبية احتياجات الفريق، الأمر الذي قد يهدد نتائج الفريق في المرحلة المقبلة.. المدرب تحدث عن "بلاوي" في النادي لا يعلمها إلا القليل، ملوحا بنشرها في الإعلام في حال ساءت الأمور.