علوان يخضع لعملية زايدة في ماليزيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
عملية "زايدة" في ماليزيا للاعب علي علوان
خضع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان، لعملية الزائدة الدودية في ماليزيا، بعد معاناته من آلم شديد في الفترة الأخيرة.
علوان المحترف في فريق سيلانغو الماليزي، وجد نفسه مضطرا لاجراء هذه العملية، قبيل مغادرته إلى عمان، الأمر الذي دفعه لاجرائها في ماليزيا، وسط متابعة من المنتخب الوطني وأركانه.
اللحام يتحدث عن شكويين ضد الحسين إربد
كشف نجم فريق الرمثا الحالي مصعب اللحام، عن عزمه تقديم شكويين ضد ناديه السابق الحسين إربد، بسبب تفاصيل مالية، خلال فترة لعبه بصفوف فريق كرة القدم الموسم الماضي الذي حصل فيه الفريق على لقب دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه.
ويعتزم اللحام تقديم شكويين الأولى في المحكمة المدنية، والثانية في لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم.
وأشار اللحام في تصريح لـ"الغد" أن الشكوى الأولى التي سيتقدم فيها إلى المحكمة المدنية، تتلخص في عدم حصوله على 5 آلاف دينار، وهي قيمة المبلغ الذي تبقى له من وعد إداري بالحصول عليه، بسبب عدم احترافه الخارجي.
وأضاف : في الموسم الماضي، وبسبب تغيير الأجندة، تلقيت عرضا للاحتراف في الخارج، خلال فترة لعبي في الحسين إربد، ولكن النادي طلب مني الاعتذار عن قبول العرض، مقابل تعويض مادي مقداره 15 ألف دينار، حيث تم منحي 10 آلاف دينار، وتبقى لي 5 آلاف دينار لم أحصل عليها حتى الآن، لافتا إلى أن المدير الإداري لفريق الحسين أسامة طلال هو من تكفل بحصولي على المبلغ، وهو شاهد على ذلك.
وعن الشكوى الثانية أشار اللحام إلى أن النادي لم يصرف له راتب شهر، خلال فترة لعبه في الفريق، رغم مطالبه الدائمة للنادي بضرورة تسليمه الراتب المتأخر. أما فيما يتعلق بمكافأة الدوري، فقد أشار مصعب إلى أن عقده لا ينص على حصوله على مكافأة الفوز بالدوري.
ووجه اللحام الشكر والتقدير إلى نادي الحسين وجماهيره، لافتا إلى محاولاته المتعددة تجنب اللجوء إلى الشكاوى، ولكنه لم ينجح في ذلك بسبب تجاهل مطالباته.
محترف الفيصلي يبلغ الإدارة بقرار محتمل
ابلغ المحترف الفلسطيني في فريق الفيصلي لكرة القدم مصعب البطاط، إدارة النادي بإمكانية مغادرته للاحتراف في الدوري القطري، في حال سمح له الفيصلي.
وجاء حديث البطاط، في ظل الحديث عن توجه قطر لاعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الدوري القطري.
ووفق المعلومات فإن الفيصلي لن يحسم أمره بالموافقة على اقتراح البطاط أو رفضه، كون ذلك يعتمد على تنسيب من الجهاز الفني، ووفق حاجة الفريق الذي يسعى لتعزيز صفوفه بين المرحلتين.
مدرب الفيصلي يضع اللمسات الأخيرة لتقريره الفني
بدأ المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم جمال أبو عابد، بوضع اللمسات النهائية لتقريره الفني الذي سيرفعه إلى الإدارة، بشأن اللاعبين الممكن الاستغناء عنهم، واللاعبين المقترحين للالتحاق بالفريق في حال تم رفع عقوبة المنع من التسجيل.
ولم يحسم أبو عابد حتى الآن هوية اللاعبين المغادرين، حيث يعتمد ذلك على قدرة الإدارة على تعويض خروج هؤلاء اللاعبين.
النعيمات يخضع لعلاج في سبيتار
يواصل لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات، المحترف في العربي القطري، رحلة العلاج والتأهيل في مستشفى "سبيتار" في الدوحة.
ونشر اللاعب على حسابه الخاص، صور خضوعه لجلسات علاج في سبيتار، لمعالجة الإصابة الثالثة التي يتعرض لها خلال الموسم الكروي الحالي.
مدرب العقبة يغيب أمام الفيصلي لتواجده في العمرة
غاب المدير الفني لفريق شباب العقبة لكرة القدم رائد الداود، عن مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق الفيصلي ببطولة الكأس، التي انتهت بفوز الأخيرة بنتيجة 5-0.
وجاء غياب الداود، بسبب تواجده في الديار المقدسة في مكة المكرمة لاداء مناسك العمرة.
ويعتبر الداود أقدم مدير فني في أندية المحترفين، حيث تولى عمله مدربا للفريق منذ أكثر من 11 موسما.
كواليس النجوم
. عدد كبير من المتابعين، شبهوا حالة الترقب والانتظار في انتخابات نادي الوحدات، بحالة الترقب التي تشهدها الانتخابات البلدية أو البرلمانية، حيث الاهتمام الكبير والترقب.. متابعو انتخابات نادي الوحدات ليس من معقل النادي فقط، بل من الأندية الأخرى، ومنظومة الرياضة المحلية عامة.. اللافت في انتخابات الوحدات التي تحظى بمتابعة واسعة، أن زياد شلباية هو الشخص الأكثر فاعلية في الانتخابات، وأن النتائج تميل حيث مال هذا الإنسان المتجذر في نادي الوحدات.
. أندية الدرجة الثانية، قالت إنها التقت يوم أمس مع أحد المحامين العرب لاطلاعه على تفاصيل قضيتهم مع اتحاد الكرة، وابداء الرآي.. أندية الثانية قالت إنها ستتقدم للجنة الأولمبية بطعن بسبب عدم دعوة الأندية لاجتماع الهيئة العامة الذي عقده اتحاد الكرة أخيرا، معتبرين أن إبعادهم عن اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقررا لعام 2023 غير قانوني.
. لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، غادروا العقبة عائدين إلى عمان، مباشرة بعد نهاية مباراتهم أول من أمس أمام شباب العقبة ببطولة الكأس.. لاعبو الفيصلي حضروا مباراة فريق برشلونة أمام بروسيا دورتموند الألماني، بدوري أبطال أوروبا بشكل جماعي في الفندق.
. فريق الأهلي السعودي لكرة القدم للسيدات، الذي تشرف على تدريبه الأردنية منار فريج، تعرض لأول خسارة في الدوري الممتاز السعودي لكرة القدم للسيدات في الموسم الحالي.. الأهلي خسر أمام فريق النصر.. فريج حصلت قبل أيام على جائزة أفضل مدربه في الشهر.. الخسارة منحت النصر صدارة الدوري بدلا من الأهلي للمرة الأولى وبفارق 3 نقاط.
. مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهم إدارة النادي بالتقصير في تلبية احتياجات الفريق، الأمر الذي قد يهدد نتائج الفريق في المرحلة المقبلة.. المدرب تحدث عن "بلاوي" في النادي لا يعلمها إلا القليل، ملوحا بنشرها في الإعلام في حال ساءت الأمور.
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