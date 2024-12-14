الصقور: إعادة نشاط السلة أولوية.. وأبواب النادي مفتوحة للجميع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أكد رئيس النادي المنتخب يوسف الصقور، أن شعار كتلته التنافسية "الوحدات للجميع"، سينفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن النادي سيفتح أبوابه المغلقة منذ 3 سنوات، وسيعمل على استعادة وهج النادي ومساهماته الوطنية والاجتماعية والثقافية، باعتباره البيت الكبير الحاضن لابداعات أبنائه ومحبيه وأنصاره على اختلاف الميولات الانتخابية.
وفي انتخابات
الوحدات التي أقيمت أمس، فاز الصقور بمنصب رئيس النادي، متفوقا على الرئيس السابق بشار حوامدة، بعدما حصد ما مجموعه 1649 صوتا.
وأكد الصقور في حديثه لـ"الغد": "لدى مجلس الإدارة المنتخب مهام عديدة، وملفات مهمة سنتعامل معها ببالغ الأهمية، وأشكر رئيس وأعضاء المجلس السابق على جهودهم لخدمة الوحدات خلال السنوات الماضية، والتنافس بيننا لا يفسد من الود، كما أشكر الهيئة العامة على ثقتها، فأنا خادم لنادي الوحدات وجميع أعضاء الهيئة العامة للنادي وجماهيره العريضة".
ووفقا للتقرير المالي الذي تمت المصادقة عليه في التجمع الانتخابي من قبل الهيئة العامة أمس، تجاوزت مديونية الوحدات حاجز المليون ونصف دينار، وأبدى الصقور ثقته في إمكانية التعامل مع هذا الحمل الثقل.
وقال: "لا أطلق الوعود جزافا، لدينا في مجلس الإدارة خطط للتعامل مع المديونية، ولدي مفاتيح العمل في هذا الاتجاه، وبرنامج يتقدمه الاستثمار الحقيقي باسم الوحدات وجماهيره، بما يليق مع اسم الوحدات وتاريخه وبطولاته وجماهيره الجارفة، والوحدات محظوظ بحب ابنائه ووقفتهم من رجال الأعمال الغيورين على النادي".
وأعلن الصقور أن إعادة نشاط كرة السلة في النادي يعتبر أولوية، مضيفا: "عاد نشاط كرة السلة من بوابة مجلس إدارتنا في الدورة الانتخابية 2017-2019، وفق جلسات ضمتني ورئيس اتحاد السلة الحالي محمد عليان، وعدنا من خلال طوفان جماهيري وبصمة فنية عبر التتويج بالألقاب، ولن تكون العودة على صعيد الفريق الأول فحسب، بل سنعيد فرق الفئات العمرية باعتبار الوحدات والمناطق المحيطة بيئة جاذبة للمواهب والخامات".
وتابع: "تسلمت إدارة النشاط في دورات سابقة، وطالما صدر الوحدات أفضل المواهب والأسماء إلى فرق كرة السلة الأخرى، ورفد المنتخبات الوطنية، وسيكون الاستثمار حاضرا بقوة في خطة عودته المقبلة".
وحول فريق الكرة الأول، والذي ينافس على عدة جبهات محلية وقارية، رد الصقور: "هذا هو الوضع الطبيعي لنادي الوحدات، وما يهمنا توفير كل سبل الدعم والتحفيز للعودة إلى منصات التتويج المحلية، والذهاب إلى أبعد نقطة في دوري أبطال آسيا 2".
وحظيت انتخابات نادي الوحدات التي جرت للمرة الثانية في صالة الأمير فيصل الرياضية بالقويسمة، بترتيبات مثالية، وكانت فيها لجنة الانتخابات وموظفي وزارة الشباب/ مديرية شباب العاصمة، إضافة إلى الأمن العام وقوات الدرك، الجنود المجهولة التي أضفت رونقا جماليا لسلاسة وسلامة العملية الانتخابية، مع تسهيل الاجراءات على المشاركين في الاقتراع ومنع حدوث خروج عن النص.
وعمت الأفراح معسكر الصقور بعد إعلان فوزه، وودع أنصار الحوامدة وفريقه القاعة بهدوء دون ضوضاء، مؤكدين احترامهم للنتائج النهائية.
وأكد رئيس لجنة انتخابات نادي الوحدات د. ياسين الهليل، نجاح الحدث، شاكرا الجهات الأمنية وزملائه على الجهود الكبيرة التي بذلت، ومشيدا بانضباط الهيئىة العامة لنادي الوحدات.
وقدمت نتائج انتخابات نادي الوحدات للدورة 2025-2028، يوسف الصقور رئيسا لنادي الوحدات بـ1649 صوتا، وظفرت كتلته "الوحدات للجميع" بأغلب مقاعد مجلس الإدارة، عبر زياد شلباية (1817 صوتا)، وليد السعودي (1329 صوتا)، خالد العبسي (1311 صوتا)، ناصر دغمش (1280 صوتا)، بسام شلباية (1230 صوتا)، وفاز من كتلة "الوفاء" الخاصة بالحوامدة، كل من م.علي مسلم (1669 صوتا)، زيد أبو حميد (1469 صوتا)، وعوض الأسمر (1280 صوتا)، غصاب خليل (1256 صوتا)، إضافة إلى المرشح المستقل عبدالرحمن جمعة (1284 صوتا)، وبلغ عدد المقترعين 3042 من أصل 5403 أعضاء، فيما بلغت نسبة التصويت 57.37 %.
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