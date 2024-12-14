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الصقور: إعادة نشاط السلة أولوية.. وأبواب النادي مفتوحة للجميع

12/14/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أكد رئيس النادي المنتخب يوسف الصقور، أن شعار كتلته التنافسية "الوحدات للجميع"، سينفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن النادي سيفتح أبوابه المغلقة منذ 3 سنوات، وسيعمل على استعادة وهج النادي ومساهماته الوطنية والاجتماعية والثقافية، باعتباره البيت الكبير الحاضن لابداعات أبنائه ومحبيه وأنصاره على اختلاف الميولات الانتخابية.
وفي انتخابات الوحدات التي أقيمت أمس، فاز الصقور بمنصب رئيس النادي، متفوقا على الرئيس السابق بشار حوامدة، بعدما حصد ما مجموعه 1649 صوتا.
وأكد الصقور في حديثه لـ"الغد": "لدى مجلس الإدارة المنتخب مهام عديدة، وملفات مهمة سنتعامل معها ببالغ الأهمية، وأشكر رئيس وأعضاء المجلس السابق على جهودهم لخدمة الوحدات خلال السنوات الماضية، والتنافس بيننا لا يفسد من الود، كما أشكر الهيئة العامة على ثقتها، فأنا خادم لنادي الوحدات وجميع أعضاء الهيئة العامة للنادي وجماهيره العريضة".
ووفقا للتقرير المالي الذي تمت المصادقة عليه في التجمع الانتخابي من قبل الهيئة العامة أمس، تجاوزت مديونية الوحدات حاجز المليون ونصف دينار، وأبدى الصقور ثقته في إمكانية التعامل مع هذا الحمل الثقل.
وقال: "لا أطلق الوعود جزافا، لدينا في مجلس الإدارة خطط للتعامل مع المديونية، ولدي مفاتيح العمل في هذا الاتجاه، وبرنامج يتقدمه الاستثمار الحقيقي باسم الوحدات وجماهيره، بما يليق مع اسم الوحدات وتاريخه وبطولاته وجماهيره الجارفة، والوحدات محظوظ بحب ابنائه ووقفتهم من رجال الأعمال الغيورين على النادي".
وأعلن الصقور أن إعادة نشاط كرة السلة في النادي يعتبر أولوية، مضيفا: "عاد نشاط كرة السلة من بوابة مجلس إدارتنا في الدورة الانتخابية 2017-2019، وفق جلسات ضمتني ورئيس اتحاد السلة الحالي محمد عليان، وعدنا من خلال طوفان جماهيري وبصمة فنية عبر التتويج بالألقاب، ولن تكون العودة على صعيد الفريق الأول فحسب، بل سنعيد فرق الفئات العمرية باعتبار الوحدات والمناطق المحيطة بيئة جاذبة للمواهب والخامات".
وتابع: "تسلمت إدارة النشاط في دورات سابقة، وطالما صدر الوحدات أفضل المواهب والأسماء إلى فرق كرة السلة الأخرى، ورفد المنتخبات الوطنية، وسيكون الاستثمار حاضرا بقوة في خطة عودته المقبلة".
وحول فريق الكرة الأول، والذي ينافس على عدة جبهات محلية وقارية، رد الصقور: "هذا هو الوضع الطبيعي لنادي الوحدات، وما يهمنا توفير كل سبل الدعم والتحفيز للعودة إلى منصات التتويج المحلية، والذهاب إلى أبعد نقطة في دوري أبطال آسيا 2".
وحظيت انتخابات نادي الوحدات التي جرت للمرة الثانية في صالة الأمير فيصل الرياضية بالقويسمة، بترتيبات مثالية، وكانت فيها لجنة الانتخابات وموظفي وزارة الشباب/ مديرية شباب العاصمة، إضافة إلى الأمن العام وقوات الدرك، الجنود المجهولة التي أضفت رونقا جماليا لسلاسة وسلامة العملية الانتخابية، مع تسهيل الاجراءات على المشاركين في الاقتراع ومنع حدوث خروج عن النص.
وعمت الأفراح معسكر الصقور بعد إعلان فوزه، وودع أنصار الحوامدة وفريقه القاعة بهدوء دون ضوضاء، مؤكدين احترامهم للنتائج النهائية.
وأكد رئيس لجنة انتخابات نادي الوحدات د. ياسين الهليل، نجاح الحدث، شاكرا الجهات الأمنية وزملائه على الجهود الكبيرة التي بذلت، ومشيدا بانضباط الهيئىة العامة لنادي الوحدات.
وقدمت نتائج انتخابات نادي الوحدات للدورة 2025-2028، يوسف الصقور رئيسا لنادي الوحدات بـ1649 صوتا، وظفرت كتلته "الوحدات للجميع" بأغلب مقاعد مجلس الإدارة، عبر زياد شلباية (1817 صوتا)، وليد السعودي (1329 صوتا)، خالد العبسي (1311 صوتا)، ناصر دغمش (1280 صوتا)، بسام شلباية (1230 صوتا)، وفاز من كتلة "الوفاء" الخاصة بالحوامدة، كل من م.علي مسلم (1669 صوتا)، زيد أبو حميد (1469 صوتا)، وعوض الأسمر (1280 صوتا)، غصاب خليل (1256 صوتا)، إضافة إلى المرشح المستقل عبدالرحمن جمعة (1284 صوتا)، وبلغ عدد المقترعين 3042 من أصل 5403 أعضاء، فيما بلغت نسبة التصويت 57.37 %.

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