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رئيس ((الملكية للبنات)): نستذكر أدوار شرطة البحرين منذ أكثر من 100 عام

12/14/2024 7:14:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬رياض‭ ‬حمزة‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬للبنات،‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الأغر،‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬نستذكر‭ ‬بكل‭ ‬معاني‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان،‭ ‬الأدوار‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تؤديها‭ ‬شرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬العامل‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬معاني‭ ‬الأمن‭ ‬والطمأنينة‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬البلاد،‭ ‬للمواطنين‭ ‬وجميع‭ ‬المقيمين‭ ‬أو‭ ‬النازلين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬المعطاء،‭ ‬فالشرطة‭ ‬أحد‭ ‬الأعمدة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع،‭ ‬إذ‭ ‬تؤدي‭ ‬دوراً‭ ‬حيوياً‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭. ‬فهي‭ ‬الجهة‭ ‬الرسمية‭ ‬المخولة‭ ‬بحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬وضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين،‭ ‬مستمدة‭ ‬قوتها‭ ‬وثقتها‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتعمل‭ ‬كحلقة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والجهاز‭ ‬القانوني،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تماسك‭ ‬المجتمع‭ ‬وسلامته‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬قام‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬لدينا‭ ‬بعدة‭ ‬أدوار‭ ‬اجتماعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تحقق‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬فقد‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية،‭ ‬وضبط‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬وقدم‭ ‬الحماية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭. ‬ومما‭ ‬يبسط‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭ ‬لدى‭ ‬الناس،‭ ‬السرعة‭ ‬الفائقة‭ ‬لعناصر‭ ‬شرطتنا‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬ملابسات‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات‭ ‬المكثفة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬العلم،‭ ‬والأجهزة‭ ‬المتطورة‭.‬

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