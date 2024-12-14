رئيس ((الملكية للبنات)): نستذكر أدوار شرطة البحرين منذ أكثر من 100 عام

وأضاف‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬قام‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬لدينا‭ ‬بعدة‭ ‬أدوار‭ ‬اجتماعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تحقق‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬فقد‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية،‭ ‬وضبط‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬وقدم‭ ‬الحماية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭. ‬ومما‭ ‬يبسط‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭ ‬لدى‭ ‬الناس،‭ ‬السرعة‭ ‬الفائقة‭ ‬لعناصر‭ ‬شرطتنا‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬ملابسات‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات‭ ‬المكثفة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬العلم،‭ ‬والأجهزة‭ ‬المتطورة‭.‬

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