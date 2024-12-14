رئيس ((الملكية للبنات)): نستذكر أدوار شرطة البحرين منذ أكثر من 100 عام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقال الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات، إننا في هذا اليوم الأغر، يوم الشرطة البحرينية، نستذكر بكل معاني التقدير والعرفان، الأدوار المهمة التي تؤديها شرطة مملكة البحرين، منذ أكثر من 100 عام، التي تشكل العامل الأهم في ترسيخ معاني الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد، للمواطنين وجميع المقيمين أو النازلين على هذه الأرض المعطاء، فالشرطة أحد الأعمدة الأساسية في أي مجتمع، إذ تؤدي دوراً حيوياً في حفظ الأمن والنظام العام. فهي الجهة الرسمية المخولة بحماية الحقوق وضمان تطبيق القوانين، مستمدة قوتها وثقتها من المجتمع، وتعمل كحلقة وصل بين الأفراد والجهاز القانوني، مما يعزز من تماسك المجتمع وسلامته.
وأضاف: «لطالما قام جهاز الشرطة لدينا بعدة أدوار اجتماعية لتعزيز تحقق الأمن في المجتمع البحريني. فقد عمل على منع الظواهر السلبية، وضبط النظام العام، وقدم الحماية للمواطنين والمقيمين من المخاطر المحتملة. ومما يبسط الشعور بالأمن العام لدى الناس، السرعة الفائقة لعناصر شرطتنا في الكشف عن ملابسات الجرائم من خلال التحقيقات المكثفة القائمة على العلم، والأجهزة المتطورة.
كلمات دالة
MENAFN14122024000055011008ID1108993456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.