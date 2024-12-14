Sunday, 15 December 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الأمن الفلسطينية تشتبك مع مسلحين في الضفة الغربية

12/14/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنين‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قُتل‭ ‬عندما‭ ‬اشتبكت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مع‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وأقامت‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

ودوت‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬وانفجارات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬تصاعدت‭ ‬الاحتكاكات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬برئاسة‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مداهمات‭ ‬نفذتها‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقالت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قواتها‭ ‬تنفذ‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬لاستعادة‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬التاريخي‭ ‬للاجئين،‭ ‬وهو‭ ‬معقل‭ ‬لمسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬تنبذهم‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬لقوى‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطيني‭ ‬العميد‭ ‬أنور‭ ‬رجب‭
‬إن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إحباط‭ ‬كارثة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬مركبة‭ ‬مفخخة‭ ‬أعدها‭ ‬الخارجون‭ ‬على‭ ‬القانون‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬عن‭ ‬العميد‭ ‬رجب‭ ‬قوله،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المركبة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تفجيرها‭ ‬وسط‭ ‬المواطنين‭ ‬وعناصر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬إجرامي‭ ‬جبان‭ ‬يعكس‭ ‬نهجا‭ ‬داعشيا‭ ‬دخيلا‭ ‬على‭ ‬قيمنا‭ ‬وأخلاقنا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومتناقضا‭ ‬مع‭ ‬مسيرة‭ ‬نضالنا‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬وطن‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬فرض‭ ‬الأمن‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

ونددت‭ ‬حركتا‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بسبب‭ ‬عملية‭ ‬جنين‭. ‬

واستنكرتا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬قيام‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬الأمنية‭ ‬بملاحقة‭ ‬المقاومين‭ ‬والمطلوبين‭ ‬للاحتلال‭ ‬وندين‭ ‬حالة‭ ‬الاستهداف‭ ‬المتصاعد‭ ‬والمتعمد‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬ننعى‭ ‬الشهيد‭ ‬القائد‭ ‬يزيد‭ ‬جعايصة‭ ‬الذي‭ ‬ارتقى‭ ‬برصاص‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬جنين‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬الحركتان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬بهذا‭ ‬النهج‭ ‬الشائن‭... ‬يدق‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬ويؤجج‭ ‬خلافات‭ ‬داخلية‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عنها،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الحساس‭ ‬والمصيري‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬قضيتنا‭ ‬وما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مخططات‭ ‬الضم‭ ‬والتهجير‮»‬‭.‬

وجنين‭ ‬أيضا‭ ‬بؤرة‭ ‬للصراع‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬فمنذ‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬تتعرض‭ ‬جنين‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لمداهمات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مكثفة‭.‬

MENAFN14122024000055011008ID1108993450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث