قوات الأمن الفلسطينية تشتبك مع مسلحين في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنين‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قُتل‭ ‬عندما‭ ‬اشتبكت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مع‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وأقامت‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

ودوت‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬وانفجارات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬تصاعدت‭ ‬الاحتكاكات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬برئاسة‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مداهمات‭ ‬نفذتها‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقالت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قواتها‭ ‬تنفذ‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬لاستعادة‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬التاريخي‭ ‬للاجئين،‭ ‬وهو‭ ‬معقل‭ ‬لمسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬تنبذهم‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬لقوى‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطيني‭ ‬العميد‭ ‬أنور‭ ‬رجب‭

‬إن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إحباط‭ ‬كارثة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬مركبة‭ ‬مفخخة‭ ‬أعدها‭ ‬الخارجون‭ ‬على‭ ‬القانون‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬عن‭ ‬العميد‭ ‬رجب‭ ‬قوله،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المركبة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تفجيرها‭ ‬وسط‭ ‬المواطنين‭ ‬وعناصر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬إجرامي‭ ‬جبان‭ ‬يعكس‭ ‬نهجا‭ ‬داعشيا‭ ‬دخيلا‭ ‬على‭ ‬قيمنا‭ ‬وأخلاقنا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومتناقضا‭ ‬مع‭ ‬مسيرة‭ ‬نضالنا‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬وطن‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬فرض‭ ‬الأمن‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

ونددت‭ ‬حركتا‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بسبب‭ ‬عملية‭ ‬جنين‭. ‬

واستنكرتا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬قيام‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬الأمنية‭ ‬بملاحقة‭ ‬المقاومين‭ ‬والمطلوبين‭ ‬للاحتلال‭ ‬وندين‭ ‬حالة‭ ‬الاستهداف‭ ‬المتصاعد‭ ‬والمتعمد‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬ننعى‭ ‬الشهيد‭ ‬القائد‭ ‬يزيد‭ ‬جعايصة‭ ‬الذي‭ ‬ارتقى‭ ‬برصاص‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬جنين‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬الحركتان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬أجهزة‭ ‬السلطة‭ ‬بهذا‭ ‬النهج‭ ‬الشائن‭... ‬يدق‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬ويؤجج‭ ‬خلافات‭ ‬داخلية‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عنها،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الحساس‭ ‬والمصيري‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬قضيتنا‭ ‬وما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مخططات‭ ‬الضم‭ ‬والتهجير‮»‬‭.‬

وجنين‭ ‬أيضا‭ ‬بؤرة‭ ‬للصراع‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬فمنذ‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬تتعرض‭ ‬جنين‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لمداهمات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مكثفة‭.‬