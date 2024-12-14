كريدي ماكس راعيا لبطولة العالم لرفع الأثقال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قدمت‭ ‬شركة‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬رعايتها‭ ‬لدعم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منافساتها‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭. ‬وجرى‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الاثقال‭ ‬وشركة‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس،‭ ‬والتي‭ ‬ابرزت‭ ‬اهتمام‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬تنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬خدمات‭ ‬الزبائن‭ ‬والمبيعات‭ ‬بكريدي‭ ‬ماكس‭: ‬‮«‬تفخر‭ ‬شركة‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬برعايتها‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬القيادة‭ ‬الرائدة‭ ‬للمملكة‭ ‬وقدرتها‭ ‬المتميزة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات،‭ ‬تؤكد‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬العالمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بإنجازاتها،‭ ‬ودعم‭ ‬نجاح‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬التميز‭ ‬والوحدة‮»‬‭.‬