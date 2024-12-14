كريدي ماكس راعيا لبطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قدمت شركة كريدي ماكس رعايتها لدعم بطولة العالم لرفع الأثقال التي بدأت منافساتها بتاريخ 4 وتستمر حتى 15 ديسمبر 2024 برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وجرى ذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفع الاثقال وشركة كريدي ماكس، والتي ابرزت اهتمام القطاع المصرفي في دعم الحركة الرياضية في البحرين.
وقال علي العباسي، مدير أول تنفيذي – رئيس دائرة خدمات الزبائن والمبيعات بكريدي ماكس: «تفخر شركة كريدي مكس برعايتها لبطولة العالم لرفع الأثقال التي تستضيفها مملكة البحرين. يعكس هذا الحدث القيادة الرائدة للمملكة وقدرتها المتميزة على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية وفق أعلى المعايير العالمية. ومن خلال دعم مثل هذه المبادرات، تؤكد كريدي مكس التزامها بالمساهمة في تعزيز المكانة العالمية لمملكة البحرين والاحتفاء بإنجازاتها، ودعم نجاح الفعاليات التي تجمع العالم تحت راية التميز والوحدة».
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