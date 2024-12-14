4انتصارات بحرينية مثيرة في 91 BRAVE CF

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬الجمعة‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وبدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭.‬

وشهدت‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬وشرسة‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين،‭ ‬والذين‭ ‬ظهروا‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬قوية‭ ‬عكست‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬تحضيراتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬





الكوهجي‭ ‬والعودة‭ ‬بقوة‭..‬

لم‭ ‬يتأثر‭ ‬نجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬من‭ ‬غيابه‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬عودته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانتصار‭ ‬المستحق‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬التركي‭ ‬ألبيرين‭ ‬كارابولت،‭ ‬برهان‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬نجومية‭ ‬الكوهجي‭ ‬وتميزه‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬رد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الشكوك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحوم‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬قدرته‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بسبب‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬حلبات‭ ‬النزال‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬شكل‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬قوية‭ ‬للكوهجي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينافس‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬بمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الديك‭.‬





انتصار‭ ‬رباعي‭ ‬مميز

وعاشت‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والإثارة،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬الثلاثي‭ ‬للمقاتلين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والذي‭ ‬يضاف‭ ‬للانتصار‭ ‬المثير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬لتصبح‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

فقد‭ ‬حققت‭ ‬كذلك‭ ‬المقاتلة‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬انتصارا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتلة‭ ‬الفلبينية‭ ‬ماريان‭ ‬ماريانو،‭ ‬وفاز‭ ‬المقاتل‭ ‬حسين‭ ‬الكردي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬المصري‭ ‬سيف‭ ‬شوقي،‭ ‬وحسم‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬نزاله‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬المصري‭ ‬صلاح‭ ‬وليد‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬النزال‭ ‬لينتهي‭ ‬بفوز‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭.‬





هويندي‭ ‬يخطف‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي

خطف‭ ‬المقاتل‭ ‬الزمبامبوي‭ ‬نيكولاس‭ ‬هويندي‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬المقاتل‭ ‬نكوسي‭ ‬نيديبيلي،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬هزمه‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام،‭ ‬ليسجل‭ ‬بذلك‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬أبطال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

‮«‬توبوريا‮»‬‭.. ‬وتسابق‭ ‬الجماهير‭ !‬

شهدت‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬تواجد‭ ‬بطل‭ ‬ UFC ‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الريشة‭ ‬المقاتل‭ ‬الإسباني‭ ‬المحترف‭ ‬إيليا‭ ‬توبوريا،‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬لمشاهدة‭ ‬ومتابعة‭ ‬نزالات‭ ‬البطولة‭.‬

وقد‭ ‬تسبب‭ ‬وجود‭ ‬توبوريا‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الحدث‭ ‬تسابق‭ ‬وتدافع‭ ‬الجماهير‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬وأخذ‭ ‬التوقيعات‭ ‬التذكارية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬إضافة‭ ‬قوية‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬لأحد‭ ‬أفضل‭ ‬المقاتلين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ليكون‭ ‬متواجدا‭ ‬وداعما‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬نفسها‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬واستطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬النجاحات‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬للنجاحات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬





النجم‭ ‬موكاييف‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬الفلبيني‭ ‬سو

سجل‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬البريطاني‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬انتصارا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬عندما‭ ‬سحق‭ ‬المقاتل‭ ‬الفلبيني‭ ‬جو‭ ‬فنست‭ ‬سو‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭. ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬أحضان‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬العالمية‭.‬





تاجيروف‭ ‬يهزم‭ ‬عزوزي

سجل‭ ‬المقاتل‭ ‬الروسي‭ ‬عبيد‭ ‬الله‭ ‬تاجيروف‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬البلجيكي‭ ‬المغربي‭ ‬الأصل‭ ‬عبدالله‭ ‬عزوزي‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬ SUPER ‭ ‬ FIGHT ،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مثلث‭ ‬الرأس‭ ‬والذراع‭ ‬ليجبر‭ ‬عزوزي‭ ‬على‭ ‬الاستسلام‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وتحديدا‭ ‬بعد‭ ‬مرور3‭ ‬دقائق‭ ‬و13‭ ‬ثانية‭.‬





بقية‭ ‬نتائج‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91

فاز‭ ‬المقاتل‭ ‬الكونغولي‭ ‬إليعازر‭ ‬كوبانزا‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام،‭ ‬وفاز‭ ‬المقاتل‭ ‬دياز‭ ‬يرينجابوف‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬مارسيانو‭ ‬فيريرا‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام،‭ ‬وبالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬فاز‭ ‬المقاتل‭ ‬كانتيمير‭ ‬شيبزوخوف‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬آدم‭ ‬خليلوف‭.‬





حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات‭ !‬

شهدت‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات،‭ ‬حيث‭ ‬امتلأت‭ ‬مدرجات‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالجماهير‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬نزالات‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭. ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬التأثير‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬انتشارها‭ ‬واتساع‭ ‬رقعة‭ ‬متابعيها‭ ‬والمهتمين‭ ‬بجميع‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعدما‭ ‬حظيت‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ ‬لها‭ ‬المناخ‭ ‬المثالي‭ ‬وأسس‭ ‬لمفهوم‭ ‬رياضي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬اسمه‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬والذي‭ ‬انطلق‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬والذي‭ ‬عززه‭ ‬بتدشين‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬وبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬الماركة‭ ‬البحرينية‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية،‭ ‬ليصل‭ ‬تأثير‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬المنافسات‭ ‬والفعاليات‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭.‬

اليوم‭ ‬ختام‭ ‬الفعاليات‭ ‬

ببطولة‭

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92

وتختتم‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬‮«‬الأحد‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭.‬

وتتصدر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF 92‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬بطل‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬والمقاتل‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬دريعي‭.‬

وتتضمن‭ ‬البطولة‭ ‬بطاقة‭ ‬النزالات‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬عودة‭ ‬المواجهات‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬الهند‭ ‬ومقاتلي‭ ‬باكستان،‭ ‬والتي‭ ‬يمثلها‭ ‬النزال‭ ‬المرتقب‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الهندي‭ ‬سريكانت‭ ‬سيخار‭ ‬والباكستاني‭ ‬رضوان‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭. ‬ويواجه‭ ‬نجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الهندية‭ ‬محمد‭ ‬فرهاد‭ ‬المقاتل‭ ‬الباكستاني‭ ‬باربار‭ ‬علي،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬الباكستانيان‭ ‬عباس‭ ‬خان‭ ‬وإسماعيل‭ ‬خان،‭ ‬الهنديان‭ ‬سيث‭ ‬روزاريو‭ ‬ويادويندر‭ ‬سينغ،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬مواجهات‭ ‬الهندية‭ ‬الباكستانية‭ ‬بنزال‭ ‬يجمع‭ ‬الباكستاني‭ ‬عقيب‭ ‬أوان‭ ‬بالهندي‭ ‬احتشام‭ ‬انصاري‭.‬

وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان،‭ ‬تخوض‭ ‬بطلة‭ ‬الجودو‭ ‬الهندية‭ ‬سوتشيكا‭ ‬تاريال‭ ‬أول‭ ‬نزال‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬أمام‭ ‬المقاتلة‭ ‬الفلبينية‭ ‬جين‭ ‬بوزون‭.‬

ويواجه‭ ‬النجم‭ ‬العربي‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬الدرباني‭ ‬النجم‭ ‬الأوكراني‭ ‬عمر‭ ‬سولومانوف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬اللبناني‭ ‬رامي‭ ‬حامد‭ ‬المقاتل‭ ‬قرغيزستاني‭ ‬سلامات‭ ‬أوروزاكونوف‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬البحرينية‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بممثل‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬المقاتل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬بالمقاتل‭ ‬المصري‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭.‬