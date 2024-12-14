4انتصارات بحرينية مثيرة في 91 BRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت الجمعة فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024»، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتنظيم من منظمة بريف البحرينية وفريق البحرين في الفترة 13-15 ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وبدأت فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024» بإقامة بطولة BRAVE CF 91 لفنون القتال المختلطة للمحترفين.
وشهدت بطولة BRAVE CF 91 منافسة قوية وشرسة بين المقاتلين المشاركين، والذين ظهروا بمستويات فنية قوية عكست بصورة واضحة تحضيراتهم الكبيرة التي سبقت هذه المشاركة، والتي ساهمت بشكل واضح في نجاح هذا الحدث الرياضي الدولي.
الكوهجي والعودة بقوة..
لم يتأثر نجم فنون القتال المختلطة البحرينية حمزة الكوهجي من غيابه مدة عامين بسبب الإصابة التي تعرض لها، بل كانت عودته القوية في بطولة BRAVE CF 91 من خلال الانتصار المستحق الذي حققه على المقاتل التركي ألبيرين كارابولت، برهان واضح على مدى نجومية الكوهجي وتميزه في رياضة فنون القتال المختلطة.
الفوز الذي حققه حمزة الكوهجي في هذا النزال رد من خلاله على كل الشكوك التي كانت تحوم على عدم قدرته في تجاوز هذه المواجهة بسبب الغياب عن حلبات النزال. كما أن هذا الانتصار شكل بصورة واضحة دفعة معنوية قوية للكوهجي في أن ينافس هذه المرة على اللقب العالمي بمنظمة بريف في وزن الديك.
انتصار رباعي مميز
وعاشت الجماهير التي وجدت في موقع الحدث أجواء من الحماس والإثارة، خصوصا بعد الانتصار الثلاثي للمقاتلين البحرينيين والذي يضاف للانتصار المثير الذي حققه المقاتل المحترف حمزة الكوهجي، لتصبح المحصلة النهائية انتصارات في هذه النسخة من البطولة.
فقد حققت كذلك المقاتلة صابرينا دي سوزا انتصارا مهما في مسيرتها الاحترافية على حساب المقاتلة الفلبينية ماريان ماريانو، وفاز المقاتل حسين الكردي على حساب المقاتل المصري سيف شوقي، وحسم المقاتل محمد السميع نزاله أمام المقاتل المصري صلاح وليد بالضربة القاضية التي أدت إلى عدم قدرة الأخير على مواصلة النزال لينتهي بفوز مهم في هذا الحدث الكبير.
هويندي يخطف اللقب العالمي
خطف المقاتل الزمبامبوي نيكولاس هويندي اللقب العالمي في وزن البانتام المسجل باسم المقاتل نكوسي نيديبيلي، وذلك عندما هزمه بقرار الإجماع من لجنة الحكام، ليسجل بذلك اسمه في سجلات أبطال بطولة BRAVE CF .
«توبوريا».. وتسابق الجماهير !
شهدت منافسات بطولة BRAVE CF 91 تواجد بطل UFC في وزن الريشة المقاتل الإسباني المحترف إيليا توبوريا، الذي حضر لمشاهدة ومتابعة نزالات البطولة.
وقد تسبب وجود توبوريا في أرض الحدث تسابق وتدافع الجماهير المتواجدة في صالة مدينة خليفة الرياضية، والذين حرصوا على الوصول إليه من أجل التقاط الصور وأخذ التوقيعات التذكارية، وهذا ما شكل إضافة قوية لهذه النسخة من البطولة، من خلال استقطاب هذه البطولة لأحد أفضل المقاتلين المحترفين في العالم ليكون متواجدا وداعما لهذه البطولة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة العالمية واستطاعت أن تحقق النجاحات القياسية التي تضاف للنجاحات البحرينية على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة.
النجم موكاييف يقضي على الفلبيني سو
سجل النجم العالمي البريطاني محمد موكاييف انتصارا جديدا في مسيرته الاحترافية، عندما سحق المقاتل الفلبيني جو فنست سو في النزال الذي جمعهما في منافسات بطولة BRAVE CF 91. ليكون بذلك أول انتصار له بعد عودته من جديد إلى أحضان بطولة BRAVE CF العالمية.
تاجيروف يهزم عزوزي
سجل المقاتل الروسي عبيد الله تاجيروف فوزا مستحقا على حساب المقاتل البلجيكي المغربي الأصل عبدالله عزوزي في المواجهة التي جمعت بينهما في SUPER FIGHT ، حيث نجح في تنفيذ مثلث الرأس والذراع ليجبر عزوزي على الاستسلام في الجولة الأولى وتحديدا بعد مرور3 دقائق و13 ثانية.
بقية نتائج BRAVE CF 91
فاز المقاتل الكونغولي إليعازر كوبانزا على المقاتل البحريني بقرار الإجماع من لجنة الحكام، وفاز المقاتل دياز يرينجابوف على المقاتل مارسيانو فيريرا بقرار الإجماع من لجنة الحكام، وبالنتيجة ذاتها فاز المقاتل كانتيمير شيبزوخوف على المقاتل آدم خليلوف.
حضور جماهيري فاق التوقعات !
شهدت بطولة BRAVE CF 91 حضورا جماهيريا فاق التوقعات، حيث امتلأت مدرجات صالة مدينة خليفة الرياضية بالجماهير التي حرصت على الحضور ومتابعة نزالات البطولة من موقع الحدث. وهذا يؤكد التأثير الحقيقي الذي حققته رياضة فنون القتال المختلطة في المجتمع البحريني، والذي ساهم في انتشارها واتساع رقعة متابعيها والمهتمين بجميع تفاصيلها، خصوصا بعدما حظيت هذه الرياضة من رعاية ودعم من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي وفر لها المناخ المثالي وأسس لمفهوم رياضي جديد في المجتمع الرياضي البحريني اسمه رياضة فنون القتال المختلطة والذي انطلق عام 2015 والذي عززه بتدشين منظمة بريف وبطولة BRAVE CF الماركة البحرينية المسجلة في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية، ليصل تأثير هذه اللعبة واضحا على كل فئات المجتمع الذي يحرصون على المتابعة والاستمتاع بأجواء المنافسات والفعاليات لهذه الرياضة.
اليوم ختام الفعاليات
ببطولة
BRAVE CF 92
وتختتم فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024» يوم «الأحد» وذلك بإقامة منافسات بطولة BRAVE CF 92.
وتتصدر بطولة BRAVE CF 92 مواجهة في الوزن المتوسط تجمع بين بطل BRAVE CF السابق محمد فخر الدين والمقاتل الجزائري عبد الرحمن دريعي.
وتتضمن البطولة بطاقة النزالات التي تشهد عودة المواجهات من جديد بين مقاتلي الهند ومقاتلي باكستان، والتي يمثلها النزال المرتقب الذي يجمع بين الهندي سريكانت سيخار والباكستاني رضوان علي في الحدث الرئيسي المشترك. ويواجه نجم فنون القتال المختلطة الهندية محمد فرهاد المقاتل الباكستاني باربار علي، فيما يواجه الباكستانيان عباس خان وإسماعيل خان، الهنديان سيث روزاريو ويادويندر سينغ، على أن تختتم مواجهات الهندية الباكستانية بنزال يجمع الباكستاني عقيب أوان بالهندي احتشام انصاري.
وبعيدا عن المواجهات بين الهند وباكستان، تخوض بطلة الجودو الهندية سوتشيكا تاريال أول نزال لها في بطولة BRAVE CF أمام المقاتلة الفلبينية جين بوزون.
ويواجه النجم العربي عز الدين الدرباني النجم الأوكراني عمر سولومانوف، في حين يواجه اللبناني رامي حامد المقاتل قرغيزستاني سلامات أوروزاكونوف.
وتتجه الأنظار البحرينية للمواجهة المرتقبة التي تجمع بممثل فنون القتال المختلطة البحرينية المقاتل عبدالرحمن يوسف بالمقاتل المصري عبدالله محمد.
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