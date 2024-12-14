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المنامة يستهل مشواره بالفوز.. وسماهيج يهزم سترة

12/14/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله


استهل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ (‬86/81‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالآتي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬21-16‭) ‬لصالح‭ ‬الحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬25-19‭) ‬لصالح‭ ‬المنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬25-19‭) ‬لصالح‭ ‬المنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬22-20‭) ‬لصالح‭ ‬الحالة‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنامة‭ ‬تشابمان‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬وأحمد‭ ‬سلمان‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬صفوف‭ ‬الحالة‭ ‬محترفيه‭ ‬أليكس‭ ‬يونج‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬ولاوسون‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬أما‭ ‬الحالة‭ ‬فأصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

سماهيج‭ ‬يهزم‭ ‬سترة

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬هزم‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ (‬63/62‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬أما‭ ‬سترة‭ ‬فأصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

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