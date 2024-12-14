المنامة يستهل مشواره بالفوز.. وسماهيج يهزم سترة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
استهل فريق المنامة حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على منافسه فريق الحالة بنتيجة (86/81) في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات كالآتي: الفترة الأولى (21-16) لصالح الحالة، والفترة الثانية (25-19) لصالح المنامة، والفترة الثالثة (25-19) لصالح المنامة، والفترة الرابعة (22-20) لصالح الحالة.
وكان أفضل المسجلين في صفوف المنامة تشابمان بتسجيله 24 نقطة، وأحمد سلمان 12 نقطة، وفي صفوف الحالة محترفيه أليكس يونج 29 نقطة ولاوسون 14 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق المنامة على نقطتين، أما الحالة فأصبح في رصيده نقطة واحدة.
سماهيج يهزم سترة
وفي منافسات الدرجة الثانية هزم فريق سماهيج منافسه فريق سترة بنتيجة (63/62).
وبهذا الفوز حصل فريق سماهيج على نقطتين، أما سترة فأصبح في رصيده نقطة واحدة.
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