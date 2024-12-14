بريطاني يحقق رقماً قياسياً بتناول فطيرة في 17 ثانية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- حقق رجل أربعيني من مدينة بيري البريطانية إنجازاً جديداً من خلال قدرته على التهام فطيرة لحم بالبطاطس في 17 ثانية فقط، خلال بطولة العالم لتناول الفطائر 2024 في مدينة ويغان البريطانية.
تغلّب مايكل تشانت (43 عاماً) على حامل الرقم القياسي السابق مارتن أبلتون-كلير، الذي تناول فطيرته في 23 ثانية عام 2012، وفقاً لموقع مترو البريطاني.
توج مايكل بالفوز بعد أن تمكن من إنهاء فطيرته الأولى في 15 ثانية، لكن المسؤولين قالوا إنه أسقط بعض الحشوة على الأرض، لذلك كان مضطراً لتناول فطيرة ثانية، ما رفع الوقت ثانيتين إضافيتين.
بعد تغلبه على 21 مشاركاً في البطولة، قال مايكل: "كنت أرغب في المنافسة لفترة من الوقت، لكن جائحة كورونا أوقفت ذلك لعدة سنوات، حتى استطعت هذا العام من تحقيق حلمي بالمشاركة في هذه البطولة".
وتحدث عن تحضيراته لتحمّل التهام عدد كبير من الفطائر في وقت قياسي، وقال: "رأيت أن الرقم القياسي السابق كان 23 ثانية، وفكرت أنه ربما يمكنني تناول اثنين في ذلك الوقت. كنت أتناولها في 12 ثانية أثناء التدريب، لكن هذه الفطائر قد تكون أكبر قليلاً".
وأعرب عن حماسه لخوض المسابقة العام المقبل. وحرص على مشاركة مهاراته الخاصة مع المتسابقين الآخرين لتمكينهم من خوض "منافسة جيدة" في المرة القادمة.
يُذكر أن هذا الحدث الشهير ينظم سنوياً منذ عام 1992، ويستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين من جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وتم توفير الفطائر لمسابقة هذا العام من قبل نويل رادفورد، والد أكبر عائلة في بريطانيا، ونجم برنامج قناة 5 "22 Kids and Counting".
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