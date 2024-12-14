بريطاني يحقق رقماً قياسياً بتناول فطيرة في 17 ثانية

MENAFN - Khaberni) خبرني- حقق رجل أربعيني من مدينة بيري البريطانية إنجازاً جديداً من خلال قدرته على التهام فطيرة لحم بالبطاطس في 17 ثانية فقط، خلال بطولة العالم لتناول الفطائر 2024 في مدينة ويغان البريطانية.

تغلّب مايكل تشانت (43 عاماً) على حامل الرقم القياسي السابق مارتن أبلتون-كلير، الذي تناول فطيرته في 23 ثانية عام 2012، وفقاً لموقع مترو البريطاني.

توج مايكل بالفوز بعد أن تمكن من إنهاء فطيرته الأولى في 15 ثانية، لكن المسؤولين قالوا إنه أسقط بعض الحشوة على الأرض، لذلك كان مضطراً لتناول فطيرة ثانية، ما رفع الوقت ثانيتين إضافيتين.

بعد تغلبه على 21 مشاركاً في البطولة، قال مايكل: "كنت أرغب في المنافسة لفترة من الوقت، لكن جائحة كورونا أوقفت ذلك لعدة سنوات، حتى استطعت هذا العام من تحقيق حلمي بالمشاركة في هذه البطولة".

وتحدث عن تحضيراته لتحمّل التهام عدد كبير من الفطائر في وقت قياسي، وقال: "رأيت أن الرقم القياسي السابق كان 23 ثانية، وفكرت أنه ربما يمكنني تناول اثنين في ذلك الوقت. كنت أتناولها في 12 ثانية أثناء التدريب، لكن هذه الفطائر قد تكون أكبر قليلاً".

وأعرب عن حماسه لخوض المسابقة العام المقبل. وحرص على مشاركة مهاراته الخاصة مع المتسابقين الآخرين لتمكينهم من خوض "منافسة جيدة" في المرة القادمة.

يُذكر أن هذا الحدث الشهير ينظم سنوياً منذ عام 1992، ويستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين من جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتم توفير الفطائر لمسابقة هذا العام من قبل نويل رادفورد، والد أكبر عائلة في بريطانيا، ونجم برنامج قناة 5 "22 Kids and Counting".

