سوريا.. سيناريو مختلف والنتيجة واحدة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

وملاحقة‭ ‬العلماء‭ ‬العراقيين‭ ‬وقتلهم‭ (‬علماء‭ ‬فيزياء‭ ‬وذرّة‭ ‬وكيمياء‭)‬،‭ ‬وغيرهم‭! ‬وقتل‭ ‬المكون‭ ‬السني‭ ‬المقاوم‭ ‬بخلط‭ ‬أوراقه‭ ‬بأوراق‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تصفيته‭ ‬باعتراف‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬وترامب،‭ ‬لتلتصق‭ ‬تهمة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بداعش‭ ‬والمقاومة‭ ‬العراقية‭ ‬معًا،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬المقاومة‭ ‬هي‭ ‬إرهاب‭! ‬وتشكيل‭ ‬‮«‬الحشد‭ ‬الشيعي‮»‬‭ ‬بفتوى‭ ‬من‭ ‬‮«‬السيستاني‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬فتوى‭ ‬سابقة‭ ‬بعدم‭ ‬مقاومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭!‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضرب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والسماح‭ ‬بالفوضى‭ ‬والقتل‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬وسرقة‭ ‬الثروات‭ ‬العراقية‭ ‬خاصة‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬وإيران‭ ‬مما‭ ‬أدخل‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬سرداب‭ ‬مظلم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬تبعاته‭! ‬حيث‭ ‬العراق‭ ‬بلا‭ ‬جيش‭ ‬وقع‭ ‬تحت‭ ‬سطوة‭ ‬الهيمنة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والإيرانية‭ ‬والتغيير‭ ‬الديموغرافي‭ ‬المتعمد‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ ‬المليشيات‭ ‬الإيرانية‭!‬

{ ‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيناريو‭ ‬معاكس،‭ ‬حيث‭ ‬تسلمت‭ ‬المليشيات‭ ‬‮«‬السنية‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لتركيا‭ ‬وأمريكا،‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬أيام‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬وتشكلت‭ ‬الحكومة‭ ‬المؤقتة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬عناصرها،‭ ‬ليدخل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬سريعًا‭ ‬بالتزامن‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬السوري‭ ‬ويشن‭ ‬غارات‭ ‬بالمئات‭! ‬فيدمر‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬السوري‮»‬‭ ‬عدة‭ ‬وعتادًا‭ ‬ومراكز‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭! ‬ويقتل‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬العلماء‭!‬

وقد‭ ‬يترصد‭ ‬غيرهم‭ ‬لاحقًا،‭ ‬لتصبح‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬بلا‭ ‬جيش‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬كالعراق‭ ‬حين‭ ‬احتلاله‭! ‬وليتجمد‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬البعث‮»‬‭ ‬السوري‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬حله‭ ‬في‭ ‬العراق‭! ‬والفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬فيما‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كانت‭ ‬أمريكا‭ ‬والنتيجة‭ ‬واحدة‭! ‬وليسد‭ ‬الصمت‭ ‬من‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬المؤقتة‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬واحتلال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬‮«‬الجولان‮»‬‭! ‬بل‭ ‬ليصرح‭ ‬‮«‬أحمد‭ ‬الشرع‮»‬‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬أبومحمد‭ ‬الجولاني‮»‬‭ ‬قائلا‭: (‬إننا‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الحرب‭) ‬وكان‭ ‬تصريحه‭ ‬متزامنًا‭ ‬مع‭ ‬الغارات‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‭!‬

ألا‭ ‬يذكرنا‭ ‬ذلك‭ ‬بفتوى‭ ‬‮«‬السيستاني‮»‬؟‭!‬

{ ‭ ‬الآن‭ ‬وقد‭ ‬احتفل‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬بـ«جمعة‭ ‬النصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المدن‭ ‬السورية،‭ ‬فإن‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬بعد‭ ‬الأبعاد‭ ‬الحقيقية،‭ ‬لما‭ ‬ستؤول‭ ‬إليه‭ ‬الأحداث‭ ‬رغم‭ ‬تصريحات‭ ‬‮«‬الجولاني‮»‬‭ ‬الإيجابية‭!‬،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬المؤقتة‮»‬‭ ‬وهل‭ ‬بالفعل‭ ‬كما‭ ‬يصرح‭ ‬‮«‬الجولاني‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬بناء‭ ‬سوريا‭ ‬جديدة،‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات؟‭! ‬وهل‭ ‬ستكون‭ ‬سوريا‭ ‬الجديدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بسيادتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأطماع‭ ‬الصهيونية‭ ‬التوسعية؟‭!‬

وهل‭ ‬الحكومة‭ ‬المنتخبة‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬ستكون‭ ‬حكومة‭ ‬مدنية‭ ‬أم‭ ‬حكومة‭ ‬مليشيات‭ ‬في‭ ‬الغالب،‭ ‬وإن‭ ‬لبس‭ ‬أصحابها‭ ‬البدلات‭ ‬وكما‭ ‬فعل‭ ‬‮«‬الجولاني‮»‬‭ ‬نفسه؟‭! ‬حكومة‭ ‬مدنية‭ ‬تعددية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬ديموقراطي‭ ‬حقيقي‭ ‬أي‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬حكم‭ ‬المليشيات‭ ‬الذي‭ ‬سبقهم‭ ‬إليه‭ ‬‮«‬مليشيات‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وكانوا‭ ‬أيضًا‭ ‬قد‭ ‬لبسوا‭ ‬القناع‭ ‬والبدلات‭ ‬الأنيقة؟‭!‬

{ ‭ ‬المليشيات‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬‮«‬دمشق‮»‬‭ ‬باسم‭ ‬الثوار‭ ‬والثورة‭ ‬والتحرير‭ ‬والفتوحات‭!‬،‭ ‬هي‭ ‬ذاتها‭ ‬الجماعات‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ‭ (‬الجماعات‭ ‬الجهادية‭ ‬التكفيرية‭) ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬هو‭ ‬العدو‭!‬

إنما‭ ‬خلفيتها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هي‭ ‬خلفية‭ ‬طائفية،‭ ‬وإن‭ ‬صرّحت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وبعد‭ ‬هروب‭ ‬‮«‬الأسد‮»‬‭ ‬بعكس‭ ‬ذلك‭!‬،‭ ‬وأنها‭ ‬ضدّ‭ ‬التقسيم‭ ‬الطائفي‭ ‬أو‭ ‬العِرقي‭ ‬ومع‭ ‬وحدة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬بكل‭ ‬مكوناته،‭ ‬ووحدة‭ ‬الأرض‭ ‬السورية،‭ ‬فهل‭ ‬ستصمد‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬الإيجابية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة؟‭! ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التيار‭ ‬الجهادي‭ ‬التكفيري‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬‮«‬الجولاني‮»‬‭ ‬اليوم،‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يتشكل‭ ‬من‭ ‬‮«‬37‭ ‬فصيلا‮»‬‭ ‬وكلهم‭ ‬ينضمون‭ ‬تحت‭ ‬3‭ ‬فصائل‭ ‬كبرى،‭ ‬هي‭ (‬أنصار‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة،‭ ‬وأحرار‭ ‬الشام،‭ ‬وجيش‭ ‬الإسلام‭) ‬والدعم‭ ‬التركي‭ ‬وغيره‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬توجيهه‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬الكبرى،‭ ‬فهل‭ ‬بإمكان‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬إن‭ ‬هي‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬بالغالبية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متوقع،‭ ‬وبرئاسة‭ ‬‮«‬الجولاني‮»‬‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬جلدها،‭ ‬ومن‭ ‬خلفيتها‭ ‬الأيديولوجية،‭ ‬لتبني‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬الحديثة،‭ ‬خارج‭ ‬الولاء‭ ‬لتركيا‭ ‬وغيرها؟‭! ‬أم‭ ‬أن‭ ‬النفوذ‭ ‬التركي‭ ‬سيطغى‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬بديلاً‭ ‬للنفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الهارب‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬بشار‭ ‬الأسد»؟‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬استقوت‭ ‬سوريا‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬الأسد‮»‬‭ ‬بإيران‭ ‬وروسيا،‭ ‬سقط‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بعد‭ ‬تخلي‭ ‬الطرفين‭ ‬عنه،‭ ‬تاركًا‭ ‬خلفه‭ ‬ركامًا‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬والفوضى‭ ‬والانقسام‭ ‬والصراعات‭ ‬وآثار‭ ‬التدمير‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ومن‭ ‬أمريكا‭ ‬ومن‭ ‬روسيا‭ ‬ومن‭ ‬تركيا‭ ‬ومن‭ ‬إيران‭! ‬وحيث‭ ‬تشابكت‭ ‬أهداف‭ ‬وأطماع‭ ‬وصراعات‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬حاليًا‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬السورية،‭ ‬ربما‭ ‬باستثناء‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬أو‭ ‬سيحل‭ ‬محله‭ ‬النفوذ‭ ‬التركي‭ ‬بقوة‭!‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬سيناريو‭ ‬تدمير‭ ‬العراق‭ ‬يختلف‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬عن‭ ‬سيناريو‭ ‬سوريا‭ ‬الراهنة‭ ‬ولكن‭ ‬النتيجة‭ ‬واحدة‭!‬،‭ ‬فإن‭ ‬سوريا‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬سوريا‭ ‬بلا‭ ‬جيش‭ ‬وطني‭ ‬أو‭ ‬جيش‭ ‬دولة،‭ ‬والمرشح‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬محله‭ ‬عناصر‭ ‬المليشيات‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اهتراء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والأحوال‭ ‬المعيشية‭ ‬الصعبة،‭ ‬فهل‭ ‬ستتمكن‭ ‬حكومة‭ ‬الحقبة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬الحقيقي‭ ‬للدولة‭ ‬والوطن،‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬رياح‭ ‬التغيير‭ ‬قد‭ ‬تتجه‭ ‬لاحقًا‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التدمير‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوسع‭ ‬الصهيوني‭ ‬وأطماعه‭ ‬وأهدافه،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الأطماع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الأخرى؟‭!‬

هي‭ ‬ليست‭ ‬رؤية‭ ‬متشائمة،‭ ‬ولكن‭ ‬أحداث‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬علمتنا‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬رؤية‭ ‬مسار‭ ‬الأحداث‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تفاجئنا،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‭ ‬لها،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬سوريا‭ ‬مستقرة‭ ‬وآمنة،‭ ‬وشعب‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬طموحاته‭ ‬وتطلعاته‭ ‬ويحقق‭ ‬أحلامه‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار‭!‬