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الرسالة الملكية.. إلى سوريا العربية

12/14/2024 7:06:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمثل‭ ‬الرسالة‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭.. ‬إلى‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لفرقة‭ ‬التنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.. ‬عين‭ ‬الحكمة،‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وسيادة‭ ‬سوريا‭ ‬وشعبها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬العروبي‭ ‬لها،‭ ‬وترسيخ‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬الحضن‭ ‬العربي‭.‬

هي‭ ‬أول‭ ‬رسالة‭ ‬عربية‭ ‬رسمية‭ ‬ومعلنة،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الجمهورية‭ ‬السورية‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لتقول‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭: ((‬نحن‭ ‬معكم‭.. ‬نساندكم‭ ‬وندعمكم‭.. ‬ونؤكد‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬الجمهورية‭ ‬السورية‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وسلامة‭ ‬ووحدة‭ ‬اراضيها،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق‭)).‬

الرسالة‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬العربية‭.. ‬أكدت‭ ‬وأعلنت‭ ‬استعداد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواصلة‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ودعم‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق،‭ ‬مع‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستعادة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬دورها‭ ‬الأصيل‭ ‬ضمن‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬ظلت‭ ‬السفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬تمارس‭ ‬عملها‭ ‬ومهامها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬والتحديات‭.. ‬في‭ ‬موقف‭ ‬بحريني‭ ‬حكيم،‭ ‬وتضامن‭ ‬عربي‭ ‬أصيل،‭ ‬لقي‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬للسفير‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬وحيد‭ ‬سيار‮»‬‭ ‬والسفراء‭ ‬العرب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬دمشق‭.‬

وللوقوف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حدث‭.. ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬يحدث‭.. ‬وما‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.. ‬كتب‭ ‬الأستاذ‭ ‬‮«‬سليمان‭ ‬جودة‮»‬‭ ‬مقالا‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة،‭ ‬وهو‭ ‬مقال‭ ‬جدير‭ ‬بالقراءة‭ ‬والوقوف‭ ‬عنده،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬كثرة‭ ‬التحليلات‭ ‬والتصريحات‭ ‬حول‭ ‬الشأن‭ ‬السوري،‭ ‬حاضرا‭ ‬ومستقبلا‭.‬

حيث‭ ‬كتب‭ ‬قائلا‭: ‬يبدو‭ ‬الزلزال‭ ‬السوري‭ ‬مثل‭ ‬لوحة‭ ‬فنية‭ ‬تراها‭ ‬أوضح‭ ‬كلما‭ ‬ابتعدت‭ ‬عنها،‭ ‬وتفهم‭ ‬جوانب‭ ‬جديدة‭ ‬فيها‭ ‬كلما‭ ‬تأملتها‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬منها‭.. ‬وكلما‭ ‬مضى‭ ‬يوم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الزلزال،‭ ‬أدركنا‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬جرى‭.. ‬وإذا‭ ‬شئت‭ ‬قلت‭ ‬‮«‬هول‮»‬‭ ‬ما‭ ‬جرى‭.. ‬ولأننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬مما‭ ‬حدث‭.. ‬فربما‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬حجمه‭ ‬الحقيقي‭.‬

وما‭ ‬تشهده‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬دوائر‭ ‬تأثيره‭ ‬عند‭ ‬حدودها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الطوفان‭ ‬الذى‭ ‬ضربها‭ ‬بسقوط‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينحسر‭ ‬عند‭ ‬شواطئها،‭ ‬وما‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬هو‭ ‬بحجم‭ ‬زلزال‭ ‬فعلًا،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يرسل‭ ‬لنا‭ ‬بالأسئلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعثر‭ ‬لها‭ ‬وأنت‭ ‬تتابع‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬إجابة‭.‬

تساؤلات‭ ‬عديدة‭.. ‬تسد‭ ‬الأفق‭ ‬بلا‭ ‬إجابة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬منها،‭ ‬وأسئلة‭ ‬مُعلّقة‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬بغير‭ ‬أن‭ ‬يتبين‭ ‬لنا‭ ‬شيء‭ ‬عما‭ ‬وراءها‭ ‬من‭ ‬حيرة‭.. ‬ومن‭ ‬شك‭.. ‬ومن‭ ‬ريبة‭.. ‬ولا‭ ‬مبالغة‭ ‬في‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬مساحة‭ ‬سوريا‭ ‬بكاملها‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬علامة‭ ‬استفهام‭ ‬كبرى‭!‬

لذلك‭ ‬نقول،‭ ‬وبكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭.. ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬بعثها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬سوريا‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.. ‬تمثل‭ ‬المسار‭ ‬العربي‭ ‬الحكيم‭ ‬والسليم،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬سوريا‭.. ‬الوطن،‭ ‬والأرض،‭ ‬والشعب،‭ ‬والمستقبل‭.. ‬وهي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الثاقبة‭ ‬التي‭ ‬يشغلها‭ ‬دائما‭.. ‬كل‭ ‬الشأن‭ ‬العربي‭.. ‬وكل‭ ‬الشأن‭ ‬السوري‭.. ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سوريا‭ ‬والسوريين‭ ‬الأشقاء‭.‬

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