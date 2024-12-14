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شرطة البحرين ودورها الوطني المشهود

12/14/2024 7:06:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حين‭ ‬تحتفل‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة،‭ ‬فهي‭ ‬تحتفل‭ ‬بحماة‭ ‬الوطن‭ ‬وحراس‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭.‬

حفظ‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬مهمة‭ ‬وطنية‭ ‬نبيلة‭ ‬سامية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات،‭ ‬وفي‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‭ ‬والأزمات‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬بالذات‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بأصعب‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬وتشهد‭ ‬تحولات‭ ‬خطيرة‭ ‬متلاحقة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬تهدد‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬تصبح‭ ‬مهمة‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬بلا‭ ‬منازع،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬أعباء‭ ‬كبيرة‭ ‬يتحملها‭ ‬كل‭ ‬منتسبي‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭.‬

ولسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬أداء‭ ‬الشرطة‭ ‬لمهامها‭ ‬لوطنية‭ ‬يتطلب‭ ‬الكثير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والعمل‭ ‬والإخلاص‭ ‬والتضحيات‭.‬

أداء‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬لمهامها‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬وطنية‭ ‬واضحة،‭ ‬وإلى‭ ‬خطط‭ ‬مدروسة‭ ‬تستهدف‭ ‬أولا‭ ‬وأخيرا‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭.‬

في‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬حدد‭ ‬ثلاثة‭ ‬جوانب‭ ‬كبرى‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمل‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬وكل‭ ‬الأجهزة‭ ‬المسئولة‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬هي‭:‬

أولا‭: ‬إن‭ ‬قيادة‭ ‬الأمن‭ ‬وعمل‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬استلهم‭ ‬أولا‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والثقة‭ ‬والاحترام‭ ‬وتوفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬يسوده‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭.‬

وارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬وقيمه‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى،‭ ‬حرصت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬النهج‭ ‬الأمني‭ ‬لمواكبة‭ ‬الطموحات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬رسخها‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

ثانيا‭: ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تم‭ ‬ترسيخ‭ ‬فكر‭ ‬شرطي‭ ‬متقدم‭ ‬على‭ ‬أساسه‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬قادة‭ ‬أمنيين‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والالتزام‭ ‬الوطني‭.‬

وفي‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الشرطية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬تم‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬القصوى‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬ليكون‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭.‬

وسجلت‭ ‬الداخلية‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وبناء‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭.‬

ثالثا‭: ‬إن‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬للعمل‭ ‬الأمني‭ ‬الشرطي‭ ‬هي‭ ‬بالضرورة‭ ‬رؤية‭ ‬متطورة‭ ‬تتطور‭ ‬بحسب‭ ‬الظروف‭ ‬والمستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والتكنولوجية‭.. ‬وهكذا‭.‬

بمعنى‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬التفكير‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬الخطط‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬القيام‭ ‬بمهام‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬تتم‭ ‬دراسة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬بهدف‭ ‬تحديد‭ ‬طبيعة‭ ‬المسئوليات‭ ‬القادمة‭.‬

هذا‭ ‬جانب‭. ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الوزير‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬كل‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬نسيجنا‭ ‬الوطني‭ ‬كي‭ ‬يبقى‭ ‬الوطن‭ ‬آمنا‭ ‬قويا‭ ‬متماسكا‮»‬‭.‬

إذن‭ ‬هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تحدد‭ ‬أهم‭ ‬أركان‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمل‭ ‬الشرطة‭ ‬حاضرا‭ ‬ومستقبلا‭. ‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬نسجل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الاعتزاز‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية،‭ ‬حققت‭ ‬البحرين‭ ‬إنجازات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬كثيرة‭ ‬حظيت‭ ‬بتقدير‭ ‬عالمي‭.‬

يكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭.‬

ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬هذه‭. ‬

التجربة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تسعي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬وتقليدها‭.‬

الحديث‭ ‬يطول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفعله‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬لكل‭ ‬منسوبي‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬تقديرنا‭ ‬وشكرنا‭ ‬لما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وطنية‭ ‬نبيلة‭ ‬مشهودة‭.‬

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