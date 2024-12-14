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كيف تؤثر اختياراتك الغذائية على عمرك؟

12/14/2024 7:06:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬خبير‭ ‬التغذية‭ ‬لويس‭ ‬ألبرتو‭ ‬زامورا‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬الأطعمة‭ ‬فائقة‭ ‬المعالجة‭ (‬ UPFs ‭) ‬على‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع،‭ ‬مستندا‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬ميشيغان‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬على‭ ‬حياتنا‭ ‬الزمنية،‭ ‬حيث‭ ‬توضح‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬أطعمة‭ ‬معينة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يختصر‭ ‬دقائق‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الإنسان‭.‬

وصنفت‭ ‬الدراسة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5800‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وقيمة‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬مكوناتها‭ ‬مثل‭ ‬الدهون‭ ‬والسعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الأطعمة‭ ‬الشائعة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬هوت‭ ‬دوغ‮»‬‭ (‬نوع‭ ‬شائع‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬والشطائر‭ ‬السريعة‭) ‬والبيتزا‭ ‬والمعكرونة‭ ‬بالجبن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬العمر،‭ ‬بينما‭ ‬تسهم‭ ‬الأطعمة‭ ‬الصحية‭ ‬مثل‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات،‭ ‬وحتى‭ ‬شطائر‭ ‬زبدة‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬والمربى،‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬العمر‭.‬

وأوضح‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬قد‭ ‬يفقد،‭ ‬في‭ ‬المتوسط،‭ ‬36‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬بسبب‭ ‬تناول‭ ‬‮«‬هوت‭ ‬دوغ‮»‬،‭ ‬وإذا‭ ‬تم‭ ‬تناوله‭ ‬مع‭ ‬صودا‭ ‬فإن‭ ‬الخسارة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬دقيقة‭. ‬ويعود‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬حافظة‭ ‬مثل‭ ‬النتريت‭ ‬والنترات،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مركبات‭ ‬مسرطنة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأطعمة‭ ‬المعالجة‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬مثل‭ ‬السكري‭ ‬والسرطان،‭ ‬بسبب‭ ‬احتوائها‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والسكريات‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المكونات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الأسبارتام‭ ‬في‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬العمر،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الدراسات‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬لم‭ ‬تثبت‭ ‬بعد‭ ‬صلة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬والسرطان‭. ‬


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