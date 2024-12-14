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دريد لحام لـ((السوريين)): هذا البيان الوحيد الصادر عني

12/14/2024 7:06:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬سورية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬سارع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬السوريين‭ ‬إلى‭ ‬الإعراب‭ ‬عن‭ ‬السعادة‭ ‬بمولد‭ ‬جديد‭ ‬لبلادهم‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬النجوم‭ ‬الفنان‭ ‬دريد‭ ‬لحّام،‭ ‬فقد‭ ‬وجّه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬كاشفاً‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬التغيير‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

ونشر‭ ‬دريد‭ ‬لحام‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬مبروك‭ ‬لوطني‭ ‬سورية‭ ‬ولادتها‭ ‬الجديدة‭.. ‬لحتى‭ ‬نضل‭ ‬نحتفل‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬لازم‭ ‬نبقى‭ ‬يد‭ ‬واحدة‭ ‬بكل‭ ‬طوائفنا‭ ‬وانتماءاتنا‭ ‬السياسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طائفتنا‭ ‬الوحيدة‭ ‬هي‭ ‬سورية،‭ ‬ونغني‭ ‬مثلما‭ ‬كنا‭ ‬نغني‭ ‬ونحن‭ ‬أطفال‭.. ‬موطني‭ ‬موطني‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬البيان‭ ‬الوحيد‭ ‬له‭ ‬بخصوص‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

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