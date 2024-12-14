دريد لحام لـ((السوريين)): هذا البيان الوحيد الصادر عني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية الأسبوع الماضي سارع الكثير من الفنانين السوريين إلى الإعراب عن السعادة بمولد جديد لبلادهم.
ومن ضمن النجوم الفنان دريد لحّام، فقد وجّه رسالة إلى الشعب السوري، كاشفاً عن موقفه من التغيير الكبير الذي حدث على مدار الأيام القليلة الماضية.
ونشر دريد لحام مقطع فيديو عبر حسابه في «فيسبوك»، قال فيه: «مبروك لوطني سورية ولادتها الجديدة.. لحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى يد واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية».
وأضاف: «يجب أن تكون طائفتنا الوحيدة هي سورية، ونغني مثلما كنا نغني ونحن أطفال.. موطني موطني»، مشدداً على أن هذا هو البيان الوحيد له بخصوص «هذه المناسبة».
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