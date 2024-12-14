مدرسة الرفاع فيوز الدولية تحتفل بالعيد الوطني المجيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ففي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬أقامت‭ ‬المدرسة‭ ‬فعالية‭ ‬الصندوق‭ ‬المبيّت،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬بالدق‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬ونقش‭ ‬اسمه،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬أقامت‭ ‬المدرسة‭ ‬فعالية‭ ‬حول‭ ‬حرفة‭ ‬سف‭ ‬الخوص،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحرفة‭ ‬البحرينية‭ ‬العريقة‭ ‬وقاموا‭ ‬بصناعة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬سعف‭ ‬النخيل‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬أقيمت‭ ‬فعالية‭ ‬فلق‭ ‬المحار‭ ‬واستخراج‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬أنواع‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وطريقة‭ ‬استخراجه‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬شملت‭ ‬نقش‭ ‬الحنّاء‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مكونات‭ ‬الجمال‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬والبنات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬حيث‭ ‬تعلمت‭ ‬الطالبات‭ ‬طريقة‭ ‬إعداد‭ ‬الحنّاء‭ ‬والنقش‭ ‬على‭ ‬الأيدي‭ ‬والرجلين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فعالية‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬صناعة‭ ‬سفن‭ ‬الداو،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬برَعَ‭ ‬فيها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬قديمًا‭ ‬وأنواعها‭ ‬واستخداماتها‭ ‬كالبانوش‭ ‬والشوعي‭ ‬والبوم‭ ‬والبغلة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬والغوص‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

واختتمت‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بفعالية‭ ‬مبهجة‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬ارتدى‭ ‬الحضور‭ ‬الأزياء‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭ ‬واستمتعوا‭ ‬بصباح‭ ‬مليء‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشعر،‭ ‬وعرض‭ ‬الأزياء‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية،‭ ‬ورقصة‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬عمت‭ ‬البهجة‭ ‬والفخر‭ ‬أرجاء‭ ‬المدرسة‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬الطلاب‭ ‬والعائلات‭ ‬معًا‭.‬

يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الوطني‭ ‬التزام‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬بغرس‭ ‬القيّم‭ ‬التراثية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬طلابها،‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬وتناقل‭ ‬هذه‭ ‬القيّم‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‭. ‬