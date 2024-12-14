Sunday, 15 December 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرسة الرفاع فيوز الدولية تحتفل بالعيد الوطني المجيد

12/14/2024 7:06:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬احتفالاً‭ ‬وطنيّاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬طلابها‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والطاقمين‭ ‬الإداري‭ ‬والتعليمي‭ ‬بالمدرسة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والعروض‭ ‬التي‭ ‬عكست‭ ‬تراث‭ ‬وأصالة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الشعرية‭ ‬والمسرحية‭ ‬والثقافية‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬إعجاب‭ ‬الحضور‭.‬

ففي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬أقامت‭ ‬المدرسة‭ ‬فعالية‭ ‬الصندوق‭ ‬المبيّت،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬بالدق‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬ونقش‭ ‬اسمه،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬أقامت‭ ‬المدرسة‭ ‬فعالية‭ ‬حول‭ ‬حرفة‭ ‬سف‭ ‬الخوص،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحرفة‭ ‬البحرينية‭ ‬العريقة‭ ‬وقاموا‭ ‬بصناعة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬سعف‭ ‬النخيل‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬أقيمت‭ ‬فعالية‭ ‬فلق‭ ‬المحار‭ ‬واستخراج‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬أنواع‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وطريقة‭ ‬استخراجه‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬شملت‭ ‬نقش‭ ‬الحنّاء‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مكونات‭ ‬الجمال‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬والبنات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬حيث‭ ‬تعلمت‭ ‬الطالبات‭ ‬طريقة‭ ‬إعداد‭ ‬الحنّاء‭ ‬والنقش‭ ‬على‭ ‬الأيدي‭ ‬والرجلين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فعالية‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬صناعة‭ ‬سفن‭ ‬الداو،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬برَعَ‭ ‬فيها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬قديمًا‭ ‬وأنواعها‭ ‬واستخداماتها‭ ‬كالبانوش‭ ‬والشوعي‭ ‬والبوم‭ ‬والبغلة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬والغوص‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

واختتمت‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بفعالية‭ ‬مبهجة‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬ارتدى‭ ‬الحضور‭ ‬الأزياء‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭ ‬واستمتعوا‭ ‬بصباح‭ ‬مليء‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشعر،‭ ‬وعرض‭ ‬الأزياء‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية،‭ ‬ورقصة‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬عمت‭ ‬البهجة‭ ‬والفخر‭ ‬أرجاء‭ ‬المدرسة‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬الطلاب‭ ‬والعائلات‭ ‬معًا‭.‬

يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الوطني‭ ‬التزام‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬بغرس‭ ‬القيّم‭ ‬التراثية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬طلابها،‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬وتناقل‭ ‬هذه‭ ‬القيّم‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‭. ‬

MENAFN14122024000055011008ID1108993421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث