مدرسة الرفاع فيوز الدولية تحتفل بالعيد الوطني المجيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت مدرسة الرفاع فيوز الدولية احتفالاً وطنيّاً بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، بمشاركة طلابها وأولياء الأمور والطاقمين الإداري والتعليمي بالمدرسة، كما شهد الاحتفال الذي تواصل على مدار 5 أيام العديد من الفعاليات والعروض التي عكست تراث وأصالة المجتمع البحريني الأصيل، حيث شملت هذه العروض عددا من الفقرات الشعرية والمسرحية والثقافية التي نالت إعجاب الحضور.
ففي اليوم الأول أقامت المدرسة فعالية الصندوق المبيّت، حيث قام كل طالب في المدرسة بالدق على الصندوق ونقش اسمه، وفي اليوم الثاني أقامت المدرسة فعالية حول حرفة سف الخوص، حيث تعرف الطلاب على هذه الحرفة البحرينية العريقة وقاموا بصناعة العديد من المنتجات التي تتكون من سعف النخيل. وفي اليوم الثالث أقيمت فعالية فلق المحار واستخراج اللؤلؤ، حيث تعرف الطلبة على أنواع اللؤلؤ وطريقة استخراجه.
كما شهد اليوم الرابع فعاليات متنوعة شملت نقش الحنّاء وهو أحد أبرز مكونات الجمال لدى النساء والبنات في المجتمع البحريني الأصيل، حيث تعلمت الطالبات طريقة إعداد الحنّاء والنقش على الأيدي والرجلين، إلى جانب فعالية تمحورت حول صناعة سفن الداو، حيث تعرف الطلاب على هذه الصناعة العريقة التي برَعَ فيها أهل البحرين قديمًا وأنواعها واستخداماتها كالبانوش والشوعي والبوم والبغلة وغيرها من الأنواع التي تستخدم في صيد الأسماك والغوص لصيد اللؤلؤ.
واختتمت الاحتفالات بفعالية مبهجة بمناسبة العيد الوطني، ارتدى الحضور الأزياء البحرينية التقليدية واستمتعوا بصباح مليء بالأنشطة الوطنية، بما في ذلك الشعر، وعرض الأزياء البحرينية التقليدية، ورقصة العرضة البحرينية، وقد عمت البهجة والفخر أرجاء المدرسة خلال احتفال الطلاب والعائلات معًا.
يؤكد هذا الاحتفال الوطني التزام مدرسة الرفاع فيوز الدولية بغرس القيّم التراثية لمملكة البحرين في نفوس طلابها، لضمان استمرار وتناقل هذه القيّم عبر الأجيال.
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