مبنى آركابيتا يشهد احتفالا بهيجا بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد مبنى آركابيتا يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 احتفالاً بهيجاً بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذلك بتنظيم من شركة إيه إتش كيو القابضة، ومجموعة آركابيتا، وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشركة إدارة الأصول (أصول)، وشركة أملاك العقارية (أملاك)، وشركة بحرين مارينا للتطوير، وشركة فيتول البحرين.
وقد أقيم الاحتفال في الحديقة الخارجية لمبنى آركابيتا في خليج البحرين بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين وأفراد عائلاتهم، وشهد الاحتفال أجواءً من الفرحة والسرور، حيث اشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة إلى جانب مشاركة فرق الفنون الشعبية وعدد من أصحاب الحرف اليدوية والأكلات الشعبية والأنشطة الترفيهية للحضور من كافة الأعمار.
وسلّط هذا الاحتفال الوطني الضوء على ما تشهده مملكة البحرين من تنمية شاملة واقتصاد مزدهر بفضل الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والدور الحيوي الذي تقوم به الحكومة الموقرة في دعم نهضة مملكة البحرين وتحقيق رؤيتها الاقتصادية.
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