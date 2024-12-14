مبنى آركابيتا يشهد احتفالا بهيجا بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أقيم‭ ‬الاحتفال‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمبنى‭ ‬آركابيتا‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والموظفين‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلاتهم،‭ ‬وشهد‭ ‬الاحتفال‭ ‬أجواءً‭ ‬من‭ ‬الفرحة‭ ‬والسرور،‭ ‬حيث‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المتنوعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬فرق‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬والأكلات‭ ‬الشعبية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬للحضور‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأعمار‭.‬

وسلّط‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الوطني‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬شاملة‭ ‬واقتصاد‭ ‬مزدهر‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬والدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نهضة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭. ‬