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((هذه هي البحرين)) تقيم مهرجانها السنوي احتفالا بالأعياد الوطنية

12/14/2024 7:06:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬جمعية‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬البحرين‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬مهرجانها‭ ‬السنوي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي،‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬وممثلي‭ ‬الجاليات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والأندية‭ ‬والمدارس‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

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