((هذه هي البحرين)) تقيم مهرجانها السنوي احتفالا بالأعياد الوطنية

((هذه هي البحرين)) تقيم مهرجانها السنوي احتفالا بالأعياد الوطنية
التاريخ
12/14/2024 7:06:26 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت جمعية هذه هي البحرين مساء الجمعة مهرجانها السنوي بالقرب من استاد البحرين الوطني، بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي، ومشاركة عدد من السفارات وممثلي الجاليات الأجنبية والأندية والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.
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