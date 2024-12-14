مباراتان في استكمال الجولة الثالثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬التضامن‭ ‬والمعامير‭ (‬دون‭ ‬رصيد‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬النجمة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬يسعى‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬تذوق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متواليتين‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تمثل‭ ‬المواجهة‭ ‬اختبارا‭ ‬أوليا‭ ‬للنجمة‭ ‬ومدربه‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬اختبار‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬فهل‭ ‬يعزز‭ ‬النجماوية‭ ‬صدارتهم‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬أم‭ ‬تكون‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى؟