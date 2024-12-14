مباراتان في استكمال الجولة الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، إذ يلعب في المباراة الأولى فريقا التضامن والمعامير (دون رصيد) في الساعة 6:00 مساء، يعقبها لقاء النجمة 6 نقاط مع النبيه صالح 6 نقاط، وتقام المباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
في المباراة الأولى يسعى الفريقان إلى تذوق طعم الفوز الأول بعد خسارتين متواليتين.
وفي المباراة الثانية تمثل المواجهة اختبارا أوليا للنجمة ومدربه الكابتن إبراهيم نصيف، على اعتبار أن النبيه صالح نجح في تخطي اختبار بني جمرة، فهل يعزز النجماوية صدارتهم للمجموعة الثانية أم تكون للنبيه صالح كلمة أخرى؟
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