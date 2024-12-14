المحرق يؤمن الصدارة قبل التوقف.. والأهلي يفوز بالأربعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
تواصلت أمس السبت الجولة السابعة من منافسات دوري
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بفوز المحرق على منافسه المنامة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي
أقيم على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، وبهذا الفوز رفع المحرق رصيده إلى 17 نقطة مؤمنا صدارته قبل فترة التوقف، بينما تجمد رصيد المنامة عند 5 نقاط.
وأحرز أهداف المحرق سفيان مهروق (22)، أحمد الشروقي (55)، جونيور داكوستا (72).
الأهلي وعالي
وفي اللقاء الآخر ضرب الأهلي منافسه عالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني، وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، في المقابل تجمد رصيد عالي عند 4 نقاط.
وأحرز أهداف الأهلي عبدالله الحشاش «هاتريك» في الدقائق (21) و(43) من ركلة جزاء و(45+9)، فيصل حبيب (87)، بينما أحرز هدف عالي روبنسون دا سيلفا (45+4)، وشهدت المباراة طرد لاعب عالي إليتون جونيور عند الدقيقة (57).
مباريات اليوم
تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام مباراتان في نفس التوقيت عند السابعة مساءً، وسيجمع اللقاء الأول الخالدية مع المالكية على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، بينما يواجه فريق الرفاع جاره الرفاع الشرقي على استاد البحرين الوطني.
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