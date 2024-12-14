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المحرق يؤمن الصدارة قبل التوقف.. والأهلي يفوز بالأربعة

12/14/2024 7:06:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


تواصلت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‮
‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوز‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‮
‬أقيم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬مؤمنا‭ ‬صدارته‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬المنامة‭ ‬عند‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬‮

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬المحرق‭ ‬سفيان‭ ‬مهروق‭ (‬22‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ (‬55‭)‬،‭ ‬جونيور‭ ‬داكوستا‭ (‬72‭).‬

الأهلي‭ ‬وعالي

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬ضرب‭ ‬الأهلي‭ ‬منافسه‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬عالي‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط‭. ‬‮

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬الأهلي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ (‬21‭) ‬و‭(‬43‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و‭(‬45+9‭)‬،‭ ‬فيصل‭ ‬حبيب‭ (‬87‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬عالي‭ ‬روبنسون‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ (‬45+4‭)‬،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬عالي‭ ‬إليتون‭ ‬جونيور‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬57‭).‬

مباريات‭ ‬اليوم‮

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيجمع‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬جاره‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

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