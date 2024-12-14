خالد بن حمد يشهد افتتاح أسبوع بريف الدولي للقتال ((البحرين 2024))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ووزير‭ ‬الرياضة‭ ‬الروسي‭ ‬ Mikhail ‭ ‬ degtiarev ،‭ ‬و‭ ‬د‭.‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسفير‭ ‬الروسي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أليكسي‭ ‬سكوسوريف‭ .‬

وتابع‭ ‬سموه‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬وتحديداً‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬5‭ ‬مقاتلين‭ ‬بحرينيين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬نجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬المقاتل‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬والمقاتل‭ ‬زاجيد‭ ‬جيدروف‭ ‬والمقاتل‭ ‬حسين‭ ‬الكردي‭ ‬والمقاتلة‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بانطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬ BRAVE ‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬منصة‭ ‬رياضية‭ ‬دولية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الرياضة‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أسبوع‭ ‬ BRAVE ‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬تحتضن‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتقريب‭ ‬الشعوب‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تُظهر‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬النجاح‭ ‬المتواصل‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬يعكس‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬لتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬وإبرازها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬سموه‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬ BRAVE ‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬ستشهد‭ ‬تنافساً‭ ‬قوياً‭ ‬ومستويات‭ ‬رياضية‭ ‬متميزة،‭ ‬متمنياً‭ ‬النجاح‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬ومعبراً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭.‬