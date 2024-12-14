خالد بن حمد يشهد افتتاح أسبوع بريف الدولي للقتال ((البحرين 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية افتتاح النسخة السادسة من أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024» والذي يقام تحت رعاية سموه، بتنظيم من منظمة بريف البحرينية بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 13-15 ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
حضر الافتتاح كل من سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة الروسي Mikhail degtiarev ، و د.عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسفير الروسي لدى مملكة البحرين أليكسي سكوسوريف .
وتابع سموه فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال وتحديداً بطولة BRAVE CF 91 لفنون القتال المختلطة للمحترفين، والتي شهدت مشاركة 5 مقاتلين بحرينيين يتقدمهم نجم فنون القتال المختلطة البحرينية المقاتل حمزة الكوهجي، إلى جانب المقاتل محمد السميع والمقاتل زاجيد جيدروف والمقاتل حسين الكردي والمقاتلة صابرينا دي سوزا.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه بانطلاق النسخة السادسة من أسبوع BRAVE الدولي للقتال، الذي أصبح منصة رياضية دولية تسلط الضوء على رياضة فنون القتال المختلطة وتعزز مكانة البحرين على خريطة الرياضة الدولية.
وقال سموه: «إن أسبوع BRAVE الدولي للقتال يعكس رؤيتنا في تعزيز رياضة فنون القتال المختلطة وتوفير منصة تحتضن المواهب من مختلف دول العالم، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الرياضة كوسيلة لتقريب الشعوب وتعزيز السلام. إن هذه البطولة تُظهر قدرة مملكة البحرين على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية عالمية، مما يؤكد التزامنا بتطوير الرياضة على المستويين المحلي والعالمي».
وأضاف سموه: «إن النجاح المتواصل لهذه البطولة يعكس الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة لرياضة فنون القتال المختلطة، ويؤكد التزام المملكة بتوفير البيئة المثالية لتطوير المواهب الرياضية وإبرازها على الساحة العالمية».
واختتم سموه تصريحه بالتأكيد أن النسخة السادسة من أسبوع BRAVE الدولي للقتال ستشهد تنافساً قوياً ومستويات رياضية متميزة، متمنياً النجاح لجميع المشاركين ومعبراً عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.
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