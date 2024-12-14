Sunday, 15 December 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد بن حمد يشهد افتتاح أسبوع بريف الدولي للقتال ((البحرين 2024))

12/14/2024 7:06:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬افتتاح‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سموه،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ووزير‭ ‬الرياضة‭ ‬الروسي‭ ‬ Mikhail ‭ ‬ degtiarev ،‭ ‬و‭ ‬د‭.‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسفير‭ ‬الروسي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أليكسي‭ ‬سكوسوريف‭ .‬

وتابع‭ ‬سموه‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬وتحديداً‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬5‭ ‬مقاتلين‭ ‬بحرينيين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬نجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬المقاتل‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬والمقاتل‭ ‬زاجيد‭ ‬جيدروف‭ ‬والمقاتل‭ ‬حسين‭ ‬الكردي‭ ‬والمقاتلة‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بانطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬ BRAVE ‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬منصة‭ ‬رياضية‭ ‬دولية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الرياضة‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أسبوع‭ ‬ BRAVE ‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬تحتضن‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتقريب‭ ‬الشعوب‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تُظهر‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬النجاح‭ ‬المتواصل‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬يعكس‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬لتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬وإبرازها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬سموه‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬ BRAVE ‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬ستشهد‭ ‬تنافساً‭ ‬قوياً‭ ‬ومستويات‭ ‬رياضية‭ ‬متميزة،‭ ‬متمنياً‭ ‬النجاح‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬ومعبراً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭.‬

MENAFN14122024000055011008ID1108993416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث