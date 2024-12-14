ضربات إسرائيلية جديدة على مواقع عسكرية سورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت - (أ ف ب): استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة صباح أمس مواقع عسكرية في دمشق وريفها، بعد أسبوع على دخول فصائل المعارضة العاصمة السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، نفّذت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، وفقا للمرصد الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في داخل سوريا.
وقال المرصد إنّ الضربات الإسرائيلية «دمّرت معهدا علميا ومعملا لسكب المعادن في البحوث العلمية في برزة في ريف دمشق». كما استهدف الطيران الإسرائيلي «مطار الناصرية العسكري الواقع على بعد 17 كيلومترا شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي»، وفق المصدر ذاته.
وأضاف المرصد أنّ غارات إسرائيلية «دمّرت أيضا مستودعات صواريخ سكود البالستية وراجمات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون في ريف دمشق»، إضافة إلى «أنفاق» تحت الجبال.
وأشار إلى أنّ هذه الضربات على «المواقع العسكرية التابعة للنظام السابق» تهدف إلى «تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية (يمكن استخدامها) من قبل الجيش السوري المستقبلي».
واستهدف الطيران الإسرائيلي الجمعة «قاعدة صواريخ في جبل قاسيون في دمشق»، وفق المرصد الذي أشار إلى استهداف مطار في محافظة السويداء و«مركز البحوث والدفاع في مصياف» في محافظة حماة.
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش «الاستعداد للبقاء» طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة منذ عام 1967.
وتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، عقب اتفاق لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974 بعد حرب أكتوبر عام 1973. وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
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