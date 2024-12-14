ضربات إسرائيلية جديدة على مواقع عسكرية سورية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومنذ‭ ‬فرار‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬نفّذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفقا‭ ‬للمرصد‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مقرا‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬إنّ‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬دمّرت‭ ‬معهدا‭ ‬علميا‭ ‬ومعملا‭ ‬لسكب‭ ‬المعادن‭ ‬في‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬برزة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‮»‬‭. ‬كما‭ ‬استهدف‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬مطار‭ ‬الناصرية‭ ‬العسكري‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬كيلومترا‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬النبك‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬الشمالي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭.

‬

وأضاف‭ ‬المرصد‭ ‬أنّ‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬دمّرت‭ ‬أيضا‭ ‬مستودعات‭ ‬صواريخ‭ ‬سكود‭ ‬البالستية‭ ‬وراجمات‭ ‬حديثة‭ ‬قرب‭ ‬القسطل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القلمون‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أنفاق‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬الجبال‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬‮«‬المواقع‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬للنظام‭ ‬السابق‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬عسكرية‭ (‬يمكن‭ ‬استخدامها‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬المستقبلي‮»‬‭. ‬

واستهدف‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬قاسيون‭ ‬في‭ ‬دمشق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬مطار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬و«مركز‭ ‬البحوث‭ ‬والدفاع‭ ‬في‭ ‬مصياف‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حماة‭. ‬

وأمر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬الاستعداد‭ ‬للبقاء‮»‬‭ ‬طوال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬في‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬

وتم‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬عقب‭ ‬اتفاق‭ ‬لفض‭ ‬الاشتباك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والسورية‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973‭. ‬وضمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬القسم‭ ‬المحتل‭ ‬من‭ ‬الجولان‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬باستثناء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬