إيران تؤكد موافقتها على تكثيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام التفتيش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬إسلامي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارته‭ ‬لمعرض‭ ‬الإنجازات‭ ‬النووية‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والوكالة‭: ‬‮«‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬النشاط‭ ‬النووي‭ ‬يغير‭ ‬أيضا‭ ‬مستوى‭ ‬المراقبة،‭ ‬وقمنا‭ ‬بزيادة‭ ‬القدرات،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬إسلامي‭ ‬بعد‭ ‬تقرير‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬إجراءات‭ ‬المراقبة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الوكالة‭ ‬بزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬وكثافة‮»‬‭ ‬إجراءات‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬فوردو‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬طهران‭. ‬ومطلع‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أعلنت‭ ‬طهران‭ ‬البدء‭ ‬بتغذية‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬مركزي‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فوردو‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬إحداث‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60‭%‬‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬وببلوغها‭ ‬عتبة‭ ‬تخصيب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60‭% ‬تقترب‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬90‭% ‬اللازمة‭ ‬لصنع‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭.‬

فشلت‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬ثم‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭. ‬وحدد‭ ‬الاتفاق‭ ‬معدل‭ ‬التخصيب‭ ‬عند‭ ‬3 , 67%‭. ‬وتدافع‭ ‬طهران‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬لأغراض‭ ‬مدنية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬وتنفي‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬حيازة‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭. ‬لكنها‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬وإعادة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬شديدة‭ ‬عليها‭.‬