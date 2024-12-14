دخان بلا نار .. ظاهرة غريبة في المغرب!

MENAFN - Khaberni) خبرني - رصد سكان جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب ظاهرة غريبة تتمثل في خروج "دخان بلا نار" من الأرض ما أثار قلقهم مطالبين السلطات المحلية بالتدخل.

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مجموعة من سكان جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وهم يتحدثون عن الظاهرة المثيرة للقلق والمتمثلة في انبعاث دخان مصحوب برائحة كريهة "تشبه الكبريت" من ثقوب متفرقة وفجوات غامضة في الأرض.







** الجغرافية



الظاهرة التي لم يُحدد مصدرها بعد أثارت جدلاً واسعاً بين سكان دوار سيدي أحمد بن إبراهيم، التابع لجماعة سيدي عيسى بن علي. فقد أبدى بعض السكان قلقهم الشديد من تأثير الغازات على صحتهم وحياتهم اليومية، بينما رأى آخرون أن الأمر قد يكون ناتجاً عن تغيرات في التضاريس الجغرافية للمنطقة.

