دخان بلا نار .. ظاهرة غريبة في المغرب!

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- Khaberni) خبرني - رصد سكان جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب ظاهرة غريبة تتمثل في خروج "دخان بلا نار" من الأرض ما أثار قلقهم مطالبين السلطات المحلية بالتدخل.
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مجموعة من سكان جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم الفقيه بن صالح وهم يتحدثون عن الظاهرة المثيرة للقلق والمتمثلة في انبعاث دخان مصحوب برائحة كريهة "تشبه الكبريت" من ثقوب متفرقة وفجوات غامضة في الأرض.
** الجغرافية
الظاهرة التي لم يُحدد مصدرها بعد أثارت جدلاً واسعاً بين سكان دوار سيدي أحمد بن إبراهيم، التابع لجماعة سيدي عيسى بن علي. فقد أبدى بعض السكان قلقهم الشديد من تأثير الغازات على صحتهم وحياتهم اليومية، بينما رأى آخرون أن الأمر قد يكون ناتجاً عن تغيرات في التضاريس الجغرافية للمنطقة.
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